Het smaakt en ruikt naar niets, maar er zijn grote plannen voor dit plantaardige poeder uit Breda

Oprichter Wim de Laat strooit een beetje Fermotein in de hand van Sue Garfitt . Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In een laboratorium in Breda verpulveren twee jonge onderzoekers, beiden met witte stofjas en veiligheidsbril, een soort koekje van samengeperste eiwitten behoedzaam tot poeder. In een loods aan de overkant van de straat, de zogeheten testfabriek, wassen een paar medewerkers de onderdelen van een cilindervormige kweekmachine. Weer een bedrijfspand verderop, in de proefkeuken, bakt iemand pannenkoeken met plantaardige eiwitten.

The Protein Brewery gebruikt inmiddels bijna alle gebouwen van een straatje op een bedrijventerrein in Breda. Volgend jaar breiden ze verder uit: dan opent elders in de stad de eerste volwaardige fabriek. Al spreekt het bedrijf liever van ‘brouwerij’.

Vanuit Breda moet het poeder Fermotein – een samentrekking van ‘fermenteren’ en ‘proteïne’ – de wereld veroveren als nieuw voedingsingrediënt, een plantaardige vervanging voor dierlijke eiwitten. Microbioloog Wim de Laat vond een schimmel die koolhydraten uit gewassen als maïs, aardappelen, cassaves en suikerbieten omzet in eiwitten. Die worden vermalen tot een poeder dat voedselfabrikanten in hun yoghurt, bitterballen en wafels kunnen stoppen. ‘Naast eiwit en vezels bevat het dezelfde aminozuren als vlees’, legt De Laat uit.

Het witte poeder is smaak- en geurloos. Dat het zo ‘saai’ is, ligt volgens De Laat aan de testpersonen. Zij kregen muffins voorgeschoteld waar eiwitten met en zonder geur of smaak in zaten. ‘Iedereen koos de neutrale variant waarbij het poeder niet de boventoon voert.’

Nieuwe ceo

Zijn toekomstdroom begon uit te komen toen hij twee jaar geleden de start-up oprichtte. Nu er bij investeerders 22 miljoen euro is opgehaald, staan de kwekers aan de vooravond van de gang naar de markt. ‘We gaan 150 duizend kilo eiwitten per jaar kweken, en meteen de Amerikaanse markt op’, vertelt De Laat. ‘Uiteindelijk willen we 1,5 miljoen kilo per jaar produceren.’

De Laat is een gedreven Brabander, die op een paar minuten wandelen van het bedrijf woont. Omdat hij liever een witte stofjas draagt dan nette directiekledij, vroeg hij Sue Garfitt het leiderschap over te nemen: ‘Zo kan ik verder met onderzoeken.’

‘Wie een start-up begint moet een beetje gek zijn’, zegt Garfitt over De Laat. ‘Wim heeft een onwrikbaar geloof in zijn product.’

Ze komt uit het Verenigd Koninkrijk en werkt al jaren in de plantaardige voedingssector. Ze stond aan het hoofd van Alpro, fabrikant van onder meer plantaardige yoghurt. Op 1 september werd ze voorgesteld als nieuwe ceo. ‘Ik wist nog weinig van schimmelprocessen toen Wim me maanden geleden belde, maar het wekte meteen mijn interesse.’

Klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking en obesitas, somt ze op, ‘zetten onze voedingsketens onder druk. Dus bieden we een duurzaam alternatief voor vlees aan, al verbieden we niemand om vlees te eten’.

Het is nu aan haar om te zorgen dat voedselfabrikanten gaan samenwerken met de Brabantse onderneming, die nog geen winst maakt. ‘Wim is van het uitvinden, ik van het bedrijf opbouwen en product verkopen’, legt Garfitt uit. Die twee werelden botsen weleens, beamen ze. ‘Het is yin en yang. Maar dat werkt juist.’

‘Fermentation Valley’

Na haar presentatie als nieuwe ceo, vliegt Garfitt naar New York. Op een beurs voor plantaardige voedingsmiddelen horen Amerikaanse fabrikanten voor het eerst over de Bredase eiwitten. Het zit in de poffertjes die Garfitt aanbiedt.

Slaat het poeder aan, dan is een fabriek in de Verenigde Staten onvermijdelijk. ‘We willen duurzaam zijn. Ons product op grote schaal verschepen is dat niet’, zegt Garfitt. Breda zal altijd ‘het moederschip’ blijven van waaruit producten worden doorontwikkeld. ‘Vanwege het omliggende landbouwgebied noemen onze investeerders het hier ‘Fermentation Valley’.’

Ook vóór de komst van Garfitt, die iedere week pendelt tussen Breda en het Engelse platteland, was de voertaal bij het bedrijf Engels: de 35 medewerkers komen uit zes verschillende landen. Het merendeel is eind twintig en afgestudeerd aan de universiteit van Delft of Wageningen. ‘Ze zijn jong, maar hebben al enorm veel kennis’, zegt Garfitt. ‘Aan de tafeltennistafel in de kantine merken we het leeftijdsverschil wel: ze rennen zo hard.’

Duurzaam

Als het aan De Laat ligt, duiken straks overal ter wereld brouwerijen op. ‘Het productieproces is simpel, klimaatvriendelijk en energiezuinig’, zegt hij. ‘Boeren uit de directe omgeving van een fabriek leveren een gewas aan dat lokaal goed groeit.’

Het water en de warmte die nodig zijn voor de kweek worden gerecycled. ‘Steeds meer mensen zijn milieubewust en willen weten waar hun voedsel vandaan komt’, zegt Garfitt. Het bedrijf deint mee ‘op die flow’. Zelfverzekerd: ‘Timing is alles in het leven. En de timing is nu goed voor ons.’

Terwijl elders op het bedrijventerrein grote plannen worden gesmeed, experimenteren de twee jonge onderzoekers in het laboratorium rustig verder. Via een kraantje halen ze nieuwe eiwitten uit een apparaat met gekleurde slangetjes. ‘Als we straks schoonmaken zetten we keihard Abba op. En wie iets breekt, haalt taart voor de rest.’