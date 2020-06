Het slot is er af voor de nu juichende sport

Koning Willem-Alexander praat op het veld van De Kuip met medewerkers van de veldploeg en de technische dienst tijdens een werkbezoek aan het stadion in het kader van de impact van de coronapandemie op de evenementenbranche. Beeld ANP

Honkbal en softbal, grote takken van de zomersport die al weken smachten naar de start van hun seizoen, lieten weten op 23 juli hun topcompetities te beginnen. De pitchers moeten enkele weken serieus indraaien, zei persman Seb Visser van de KNBSB. ‘En we gaan door tot diep in oktober.’

Cricket, in Engeland plots weer wegens corona verboden, mag los. Van de grote buitensport van Nederland, voetbal, was de nakende herstart de voorbije dagen al wel duidelijk geworden. Daar is het grote probleem waar en hoe het publiek gestald kan worden. En de handhaving van het schreeuw- en zangverbod. Jan van Merwijk, de directeur van stadion Feyenoord De Kuip, zei blij te zijn met de verruiming. ‘Maar die stelt ons wel voor uitdagingen. Meer aparte toegangen en verschillende tijdsblokken.’ Van de 51 duizend plaatsen zullen er maximaal 13 duizend gebruikt kunnen worden.

Buitensport

NOCNSF liet dat lastigste traject – publieksvoetbal per 1 september – aan de KNVB. De twee trokken niet samen op. Zelf richtte de koepel zich op al die andere sporttakken die in de knel waren geraakt. Van Zanen: ‘De buitensport was ook nog spannend hoor. Tot een uur voor de persconferentie van Rutte en De Jonge was het ons onduidelijk of er competitie gespeeld mocht worden.’

Toen evenwel het openbaar vervoer werd vrijgegeven, was de laatste drempel weg voor het houden van een wedstrijdcompetitie als de hoofdklasse en de Golden League in honk- en softbal. Van Zanen noemde dat ‘het grote versoepelen’.

Binnensport

De grote zorg van NOCNSF was de positie van de binnensport; sporten als volleybal, handbal, judo en turnen. Van Zanen: ‘Minister van Rijn van Sport sprak ik vrijdag. Toen ging het over ventilatie van de sporthallen. Lucht die naar binnen geblazen werd. Toch is er nu gekozen voor generiek vrijgeven van de sport. Wij zijn echt hartstikke blij.’

Marieke van der Plas, directeur van de gymnastiekbond KNGU, was euforisch. Zij was al maanden aan het lobbyen voor het vrijgeven van de indooraccommodaties voor de 160 duizend turnkinderen in Nederland. Op school wel in de gymzaal, na vieren niet in de gymzaal. Niet uit te leggen, liet zij voortdurend weten. ‘Wij zijn zo opgelucht. Het was een afschuwelijke tijd voor onze sporters. We mochten buiten gymmen. Tja, dan neem je de sport wel heel serieus, hè.’

Het contact in turnen bestaat uit het vangen door de trainer van de pupil die acrobatiek aanleert. Dat is nu gepermitteerd. Zoals er ook weer snel wedstrijden, met jurering, gehouden mogen worden.

Hippische sport

‘Wij zijn vooral blij met alle kleine concoursen die weer gereden kunnen worden’, sprak Theo Fledderus van de hippische sportbond KNHS zijn tevredenheid uit. ‘Onze topruiters zijn al naar het buitenland uitgeweken. Maar hier in Nederland mochten onze ruiters niets. Tot nu. Plots is er ruimte voor die zevenduizend concoursen die onze sport kent. Dit is een reuzestap voorwaarts.