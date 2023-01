Het sentiment over de vrije energiemarkt is aan het kantelen, in 2023 voert leveringszekerheid de boventoon

Energiepark Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Het park bestaat uit zes windmolens, 115 duizend zonnepanelen en 12 zeecontainers vol accu’s. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

De vraag die denk ik op ieders lippen brandt voor komend jaar: wanneer gaat onze energierekening dalen?

‘De groothandelsprijzen dalen nu al een tijdje, maar het duurt altijd even voordat die doorwerken in de consumentenprijzen. De eersten die er iets van merken, zijn de mensen met een variabel contract. Bij Eneco krijgen klanten elke drie maanden een nieuwe prijs, bij BudgetEnergie elke maand. Die prijzen zijn al wat omlaag gegaan. Vattenfall past twee keer per jaar de prijs aan. Daar zal het langer duren.

‘Daarnaast is natuurlijk per 1 januari het prijsplafond ingegaan. Ik heb uitgerekend wat de groothandelsprijs min of meer moet zijn, zodat de consumentenprijzen onder dat prijsplafond uitkomen. Dan heb je het over een prijs tussen de 60 en 70 euro per megawattuur. Afgelopen week lag de prijs tussen de 80 en 90 euro. Dus dat komt al wel in de buurt, maar vooralsnog scheelt die daling ons vooral geld als belastingbetalers: hoe lager de prijs hoe minder het prijsplafond de schatkist kost.’

Over dat prijsplafond gesproken: de vrees is dat de energieleveranciers daarvan profiteren door kunstmatig hoge prijzen te vragen. Hoe zie jij dat risico?

‘Ik denk dat dat sentiment een beetje overtrokken is. Natuurlijk zullen er energiebedrijven winsten maken, en wellicht zit er een Sywert-achtig figuur tussen dat er buitensporig van profiteert. Maar er zijn verschillende prikkels waardoor ik denk dat leveranciers op zullen passen.

‘Niet ieder huishouden is volledig gedekt door het prijsplafond. Zo’n 40 procent van de huishoudens zal qua volume boven het maximum van het prijsplafond uitkomen en voor dat extra verbruik de marktprijs moeten betalen. Ook zijn er zo’n zevenduizend huishoudens met een ‘blokverwarming’. Omdat hun energieleveranciers niet kunnen zien hoeveel ze verbruiken, krijgen die een vast bedrag overgemaakt als compensatie. Die betalen aan hun energiebedrijf nog altijd de markttarieven en hebben ook een maximale prikkel om over te stappen.

‘Daarnaast denk ik dat zeker de grote bedrijven niet te boek willen staan als profiteurs van het prijsplafond. Onethisch handelen is een risico. Als dat uitkomt, heb je misschien wel wat extra verdiend, maar ook je reputatie op het spel gezet.

‘Bovendien is de controle op de brutowinst gestegen. Is die winst hard gestegen, dan komt er een dieper onderzoek naar de boeken en zijn er mogelijk consequenties van de Autoriteit Consument en Markt.’

Was 2022 het jaar waarin we terug moesten komen van het ideaal van een vrije energiemarkt?

‘De problemen die we nu meemaken, hebben niet veel met de vrije energiemarkt te maken. Ook als energie volledig in handen was geweest van nutsbedrijven, hadden we door de oorlog met astronomisch gestegen gasprijzen te maken gekregen. Misschien was het zonder vrije markt voor Rusland wel minder makkelijk geweest om Europa zo afhankelijk te maken van hun gas, maar zeker is dat niet.

‘Je ziet intussen ook dat de markt het instrument is om de problemen op te lossen. Door de hoge prijzen is er heel snel heel veel bespaard op gasverbruik en er is alternatieve brandstof naar Europa gekomen, omdat we er meer voor betalen. De hoge prijzen zijn ook een stimulans voor duurzame energiebronnen.

‘Als je inzoomt op de Nederlandse consumentenmarkt, dan zie je daar wel dat het sentiment aan het kantelen is. Daar was het idee altijd: zo laag mogelijke prijzen door zoveel mogelijk concurrentie. Daardoor hebben we nu zo’n zestig energieaanbieders, dat is voor Europese begrippen erg veel. Het heeft ertoe geleid dat wij in Nederland relatief veel variabele energiecontracten hebben.

‘Minister Rob Jetten is bezig met een nieuwe energiewet waarin leveringszekerheid belangrijker wordt, met name door de regels rond overstappen aan te passen. Dat lijkt iets kleins, maar is voor de markt best ingrijpend. Als je voortijdig overstapt naar een andere energie-aanbieder, moet je namelijk een boete betalen die recht doet aan de schade die jouw oude energiebedrijf daarvan ondervindt.

‘Dat maakt het voor energiebedrijven makkelijk om aantrekkelijke lange termijncontracten aan te bieden. Maar het versterkt wel de concurrentiepositie van grote energiebedrijven ten opzichte van kleine nieuwkomers.’

‘Ook bij warmtenetten hebben we trouwens een terugtrekkende beweging gezien in de marktwerking. Van warmtenetten is gezegd dat publieke aandeelhouders zoals gemeenten of netwerkbedrijven altijd een meerderheidsbelang in zo’n warmtenet moeten hebben.’

We zien dus dat de gasprijzen nu hard gedaald zijn. Kun je zeggen dat we de gasoorlog met Rusland gewonnen hebben?

‘Het lijkt zeker de goede kant op te gaan, al kan het bij een extreem koude winter nu of volgend jaar nog wel spannend worden. Ik denk dat je in elk geval kunt zeggen dat Rusland de gasoorlog niet heeft gewonnen. Een Russische tv-zender in Europa zond rond Kerst overigens nog wel een soort doomsday-filmpje uit, waarin een familie met kerst dit jaar z’n hamster moest laten rennen om energie op te wekken, en volgend jaar zou die hamster dan op het kerstmenu staan. Maar niets wijst erop dat het ook echt die kant op gaat.

‘Het is indrukwekkend hoe snel vraag een aanbod zich hebben aangepast. In de Eemshaven is er nu een nieuwe terminal voor vloeibaar gas, dat geldt ook voor Duitsland en er komen in Europa nog meer terminals bij. Vorige week hintte een Russische minister er zelfs op dat de Yamal-pijplijn weer in gebruik genomen zou kunnen worden. Zij zitten daar natuurlijk met veel gas dat ze niet kwijt kunnen en ze verdienen er nu ook echt minder aan.’

Hebben we geleerd hoe we als Europa meer zelfvoorzienend kunnen zijn?

‘Niet alleen bij gas, maar ook bij andere energiebronnen is krapte een factor. Voor duurzame energie zijn we onwijs afhankelijk van grondstoffen uit landen waar we niet per se een goede relatie mee hebben. Een deel daarvan komt uit Rusland, maar vooral uit China.

‘Dat is iets waar Europa zich opeens heel bewust van is. In windmolens op zee worden bijvoorbeeld krachtige magneten gebruikt van neodymium. China heeft een enorme voorsprong als het gaat om het maken daarvan. Voordat je die zelf kunt maken, ben je wel even verder.

‘In ieder geval is de internationale sfeer wel om meer na te denken over afhankelijkheid. Van wie kun je op aan en van wie niet, dat wordt de grote vraag.’