‘Het scenario dat de volksprotesten uitgroeien tot een Chinese Lente lijkt me uitgesloten’

Politieagenten in Beijing vormen een cordon tijdens volksprotesten tegen het zerocovidbeleid. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Wat zien we precies gebeuren in China?

‘Dat er protesten zijn is niet zo bijzonder. In China zijn wel vaker protesten, is er onvrede op het werk, op de universiteit, maar altijd zijn er protesten om concrete zaken. Het bijzondere is dat er nu protesten zijn in tal van steden tegelijk, en dat al die protesten een lokale factor hebben, maar dat die tegelijkertijd overal aan het zerocovidbeleid worden gelinkt en in sommige gevallen zelfs aan Xi Jinping zelf.’

De Chinese overheid lijkt zich vooralsnog terughoudend op te stellen. Blijft dat zo?

‘Volgens mij zijn er drie scenario’s. Het eerste, en dat lijkt me het belangrijkste, is, dat de partij het gaat uitzitten. Iedereen die demonstreert, staat op camera en kan daardoor over een maand of zo toch flink worden aangepakt. Dus de partij kan ze even laten begaan en ze later gericht oppakken en intimideren.

‘Het tweede scenario is een gewelddadige crackdown. Dat zou China ontzettend veel kosten, ook wat betreft zijn reputatie in het buitenland. Ik denk nog steeds dat die optie minder waarschijnlijk is dan de eerste.

‘En dan heb je het scenario waarin de protesten het begin zijn van een Chinese Lente. Dat ze verder uitgroeien en de regering uiteindelijk dwingen tot een zekere liberalisering. Dit scenario lijkt me uitgesloten. De partij is, sinds ze aan de macht is, sinds 1949, eenduidig geweest in haar beleid: een gecentraliseerd gezag, alle macht geconcentreerd in de handen van één man en absolute controle en surveillance om dat in stand te houden. Dit systeem is niet in staat daarvan af te wijken.’

Er worden vergelijkingen gemaakt met de Tiananmen-protesten van 1989. Die werden wel bloedig neergeslagen. Hoe ziet u dat?

‘Tiananmen is denk ik niet zo’n goed voorbeeld. Ik vermoed dat de studenten die nu protesteren niet eens weten wat er in 1989 is gebeurd. Voor hen heeft Tiananmen door de censuur nooit bestaan. Een nuttiger voorbeeld is Hongkong. Daar heeft de staat de hightech surveillance kunnen uitproberen die het tegenwoordig gebruikt, en daar hebben ze kunnen zien dat het heeft gewerkt.’

Hoeveel dringt er eigenlijk door bij de bevolking, wat zien mensen, bijvoorbeeld via sociale media, van alle protesten?

‘Alle communicatiekanalen worden heftig gecensureerd. Als je nu op Weibo (het Chinese Twitter, red.) Shanghai opzoekt krijg je eerst allemaal advertenties over gokken, prostitutie en goedkope consumptieartikelen. De censuur is ondertussen druk bezig elke verwijzing naar de protesten te verwijderen. Mensen in Urumqi weten daardoor weinig van wat er in Shanghai gebeurt.

‘Wij zien een landelijke protestbeweging, maar die is er niet. Dat ze onafhankelijk van elkaar in verschillende steden de straat op gaan, is des te meer een bewijs van de moed van deze demonstranten.

‘In Urumqi zijn bewoners boos vanwege een grote brand in een gebouw, waar veel doden vielen. In Nanjing zijn het studenten op de campus die demonstreren en in Zhengzhou demonstreren arbeiders. Op al die plaatsen begint de onvrede met iets lokaals, wat vervolgens allemaal wordt gelinkt aan het zerocovidbeleid.’

Is de Chinese leiding verrast door de protesten?

‘China is niet naïef. Als je de speeches van Xi Jinping beluistert, is hij geobsedeerd door plotselinge opstanden die kunnen ontstaan door invloeden van buitenaf. Een financiële crash, de Arabische lente, een pandemie gecombineerd met westerse beïnvloeding... De CCP is geobsedeerd door de angst dat in dit enorme land ineens een revolte of instabiliteit kan ontstaan.

‘De leiding is veel banger voor chaos die kan ontstaan als ze hun repressie loslaten – waardoor bijvoorbeeld veel Chinese bejaarden doodgaan aan covid – dan voor de gevolgen van het repressieve optreden zelf. De partij ziet wat dat betreft één heldere lijn: dat Chinese dynastieën in de historie altijd zijn gevallen omdat ze zwak werden. En dat er dus een sterke centrale leiding nodig is.’

Wordt Xi’s positie zelf bedreigd?

‘Xi heeft zijn bestaan aan het zerocovidbeleid verbonden. Hij is de man die zich altijd nadrukkelijk voor dat beleid heeft uitgesproken en er leiding aan heeft gegeven. Hij is nu op een punt gekomen dat hij zichzelf niet meer los kan zien van dat beleid. De protesten raken daardoor Xi Jinping persoonlijk, en zijn heerschappij.’