Het rommelt (weer) bij Porsche: ‘topman verdacht van fraude’

Oliver Blume, ceo van autofabrikant Porsche. Beeld EPA

Dinsdag werd al bekend dat de Duitse autoriteiten verschillende vestigingen waren binnengevallen van Porsche. Onder meer het kantoor van Blume is doorzocht, evenals de woning van Hück. Die laatste is volgens Stuttgarter Nachrichten geen verdachte maar een getuige in het onderzoek. In totaal werden 176 politieagenten en belastinginspecteurs ingezet. Porsche noch de Duitse justitie wilden reageren op het bericht.

Volgens de krant wordt mogelijk ook onderzoek gedaan naar belastingontduiking door leidinggevenden van het autoconcern.

Dieselschandaal

De zaak staat los van eerdere invallen bij Porsche, vorig jaar, die verband hielden met het dieselschandaal dat speelt bij Volkswagen en dochteronderneming Audi. Een aantal hoge Porsche-managers werden destijds verdacht van betrokkenheid bij de dieselfraude, waarbij met behulp van verboden software werd geprobeerd de uitstoot van dieselmotoren lager te laten lijken dan in werkelijkheid het geval is.

Deze maand werd bekend dat Porsche een boete van ruim een half miljard euro betaalt vanwege de dieselsjoemel. Hoewel Porsche zegt nooit dieselmotoren te hebben ontwikkeld of gebouwd (het concern kocht ze in bij Audi en VW), accepteerde het bedrijf de boete en kondigde aan de verkoop van diesels te zullen staken.