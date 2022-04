Het referendum wankelt weer: opnieuw lijkt de drempel van de Grondwet te hoog

Ronald van Raak kreeg vorig jaar in de Eerste Kamer bloemen na de stemming over het correctief referendum. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Over weinig onderwerpen wordt op het Binnenhof al zo lang vruchteloos gedebatteerd als over het referendum. In 1999 was het bijna zover, totdat VVD-senator Wiegel de benodigde grondwetswijziging in de Eerste Kamer torpedeerde. Een nieuwe kans dient zich vandaag aan, als Kamerlid Renske Leijten van de Socialistische Partij haar initiatiefwetsvoorstel verdedigt in de Tweede Kamer. Het is hoogst onzeker of zij het dit keer wel gaat redden.

De voorgestelde grondwetsherziening maakt het mogelijk dat een wet die door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd vóór invoering nog aan de bevolking wordt voorgelegd. Als die tegenstemt, gaat de wet niet door. Het voorstel is in de vorige kabinetsperiode al aangenomen in beide Kamers. Voor grondwetswijzigingen zijn twee stemronden nodig in de Kamer. In de zogenoemde ‘eerste lezing’ was een gewone meerderheid genoeg. In de tweede lezing, is een tweederdemeerderheid noodzakelijk. Dat wordt ingewikkeld, want VVD, CDA , Denk en SGP zijn tegen, hoewel de VVD ook voorstanders kent.

Hoge drempel

Zelfs als een deel van de tegenstanders alsnog voor stemt, doemt een nieuwe hindernis op: de hoge ‘uitkomstdrempel’ die inmiddels in het wetsvoorstel is ingebouwd. Die drempel was een voorwaarde van de ChristenUnie om het voorstel te steunen. Het houdt in dat de meerderheid die zich bij een referendum tegen een wet uitspreekt, tenminste gelijk moet zijn aan de meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen bij de meest recente Tweede Kamerverkiezingen. Anders is de uitslag niet geldig.

Dit betekent in de praktijk dat de opkomst bij een referendum net zo hoog moet zijn als bij Kamerverkiezingen. De CU redeneerde dat de directe democratie de representatieve democratie alleen op die manier legitiem kan corrigeren. Partijen als PvdA en GroenLinks vonden echter dat de drempel voor het referendum daarmee te hoog werd. Hoewel zij in de Tweede Kamer voor stemden, bleken zij in de Eerste Kamer tegen - met uitzondering dan weer van GL-senator Farah Karimi.

Referendumvoorstel is een ‘dooie mus’

De voorstanders van het referendum zeggen dat de hoge drempel geen probleem hoeft te zijn als dat samenvalt met landelijke verkiezingen. Dan wordt de drempel immers automatisch gehaald. Niesco Dubbelboer, die als PvdA-Kamerlid van 2003 tot 2006 de basis legde voor het huidige voorstel, noemt de vereiste drempel nu ‘niets minder dan een gifpil’.

Om de grondwetswijziging door de Tweede Kamer te krijgen, moet Leijten 100 van de 150 stemmen binnenhalen, terwijl de tegenstanders van VVD, CDA, Denk en SGP samen al 54 Kamerleden hebben. Als het toch lukt, zal de Eerste Kamer vermoedelijk een te groot struikelblok zijn. PvdA-senator Ruud Koole vindt de grondwetswijziging in de huidige vorm ‘een dooie mus’. Dit terwijl Koole lid was van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (commissie-Remkes), die juist een bindend correctief referendum bepleitte.

D66-Kamerlid Joost Sneller geeft de hoop nog niet op. Hij zegt dat het een lang gekoesterde wens is om over ‘een noodrem’ te beschikken. ‘Het is daarom beter om deze grondwetswijziging te hebben dan er geen te hebben.’