‘Het pure en eerlijke van stervenden is voor mij een voorbeeld’

Als leerling-verpleegkundige ontdekte Gea Arentsen dat aan stervenden nauwelijks aandacht werd besteed. Zo begon haar levenslange roeping om het levenseinde te begeleiden. ‘De laatste periode kan uiterst waardevol zijn.’

‘In mijn familie wordt er op de boerderij met dieren beter omgegaan dan in dit ziekenhuis met stervenden.’ Die gedachte bekruipt Gea Arentsen eind jaren zeventig, wanneer ze als jonge verpleegkundige haar eerste ervaringen met stervende mensen opdoet in een Amsterdams ziekenhuis.

Haar jeugd in het Achterhoekse Aalten is ‘zeer beschermd’ geweest. Haar beide ouders stammen uit boerenfamilies. Met haar jongere zusje vormen ze een harmonieus gezin dat de protestantse kerk als zondagse spil heeft. Vakanties worden in eigen land gevierd, met een reis naar België als exotische uitzondering. Gea is een ‘ernstig en braaf’ kind.

Na achttien jaar Achterhoek verhuist ze naar Amsterdam voor een studie Engels. In het studentenleven voelt ze zich niet thuis: ‘Iedereen was zo op zichzelf gericht.’ Ze wordt verliefd op een student geneeskunde, later huisarts, met wie ze drie kinderen zou krijgen. Een vriendin van hem vertelt over de verpleging: ‘Het helpen van anderen sprak me aan, dus meldde ik me aan voor de opleiding. Alleen had ik me niet gerealiseerd dat mensen in het ziekenhuis ook doodgaan.’

Tot haar ontsteltenis blijken artsen en verpleegkundigen vrijwel geen aandacht aan stervenden te besteden. Als leerling-verpleegkundige krijgt ze wel les in het praktische ‘afleggen’, maar verder is de oekaze niet met stervenden te praten: ‘Ik bleef het toch doen, ook al gaf de hoofdzuster me op mijn donder. Mijn bijnaam werd ‘de knuffelzuster’.’

Het is het prille begin van wat een levenslange roeping wordt. Decennia later is de vooruitgang in de omgang met sterven onmiskenbaar, constateert ze. ‘Sinds de jaren negentig is palliatieve zorg ingeburgerd en er zijn veel hospices gekomen.’ Vanaf 2004 werkt de inmiddels 65-jarige Arentsen als staflid in Hospice Rozenheuvel, nabij Arnhem, waar ze met mensen uit alle lagen van de bevolking te maken krijgt.

Ondanks tv-programma’s en bewustwordingscampagnes blijft de dood voor velen een lastig onderwerp: ‘De meeste mensen praten er liever niet over. Mijn grootste klus is de familie zover te krijgen dat ze bij het stervensproces durven zijn. Ik gun mensen dat.’ Want de naderende dood biedt in haar ogen een kans op levenslessen: ‘Voor mijn eigen leven leer ik er veel van.’

Waarom heeft u voor dit werk gekozen?

‘Dat houdt verband met de allereerste keer dat ik iemands overlijden meemaakte. Dat was in de jaren zeventig in een klein ziekenhuis, vlak bij de Jordaan. De patiënten waren buurtbewoners, daklozen en matrozen. De stervenden werden aan het einde van de gang in een kamertje zonder ramen gelegd. Een collega die mij als beginnend verpleegkundige niet zag zitten, zei me dat ik daar bij een oudere dakloze man moest waken.

‘Ik vond hem doodeng, hij had angstogen en sloeg verward om zich heen. Ik ging ver van hem weg breien om me op iets anders te concentreren. Geleidelijk ontstond er een soort rust. Ik zette mijn stoel steeds iets dichterbij. Zonder een woord te wisselen kregen we contact. Eerst met onze ogen, later die nacht durfde ik zijn arm en hand aan te raken. Hij ontspande, hield op met bewegen en zijn ademhaling kwam tot rust. Ik heb van elf uur ’s avonds tot vier uur ’s ochtends bij hem gezeten. Uiteindelijk ging hij oppervlakkiger ademhalen en overleed hij. Op dat moment werd het licht in de kamer, terwijl het buiten donker was en alleen een klein schemerlampje aanstond. Ik vind het moeilijk te duiden, destijds dacht ik: nu is hij dus bij God. In ieder geval maakte die gebeurtenis dat ik geen angst voor de dood meer voelde. Dat hielp me verder op dit pad. Gaandeweg raakte ik er steeds meer van overtuigd dat stervenden menselijker moeten worden behandeld.’

Waar stoorde u zich dan aan?

‘Er was totaal niet het besef dat deze mensen in hun meest kwetsbare levensfase zitten en dus ondersteuning nodig hebben. De zorg was minimaal. De wonden werden verzorgd en mensen werden gewassen, maar verder was er nauwelijks aandacht. Dokters leken sterven op te vatten als falen – zij waren er om mensen beter te maken. Ze hadden geen kennis over wat te doen als genezen niet meer kon. ‘We kunnen niets meer voor u doen’, was hun vaste zinswending. Later, als docent verpleegkunde, legde ik uit dat je dat nooit mag zeggen. Juist in de stervensfase kun je veel betekenen.’

Wat leert u de dagelijkse omgang met sterven?

‘De laatste periode kan uiterst waardevol zijn. Je gaat terug naar de essentie van wat leven inhoudt. Ik wil het niet te mooi voorstellen, het gaat ook meestal met pijn gepaard en kan verschrikkelijk zijn. Op het sterfbed wordt alles uitvergroot. Bijvoorbeeld in relatie tot de familie: wat er mooi is, de aandacht en liefde die iemand van zijn naasten krijgt, wordt groter. Dat geldt helaas ook vaak voor narigheid en irritaties. De beschermingsmuren die je rond jezelf hebt opgebouwd brokkelen af. De maskers vallen af. Dat heeft ook een fysieke verklaring: je hebt de kracht niet meer ze overeind te houden. Mensen worden naar hun naasten eerlijker, puurder. Vaak is dat liever en zachter, soms harder.’

Wat leert uzelf ervan?

‘Een van de levenslessen voor mij is het belang van overgave. Die krijg ik zo voorgeleefd. Onlangs waren er twee vrouwen van in de veertig in het hospice, met dezelfde soort kanker. Ze hadden het er allebei moeilijk mee. Maar de een wilde helemaal geen bezoek meer ontvangen en bleef boos. Als er iemand langskwam, liet ze dat langs zich heen gaan. De andere vrouw verwelkomde mensen: ze had mooie muziek aan, er waren bloemen, er was ruimte voor verdriet, maar ook voor liefde en humor, alles kon gebeuren. Ze aanvaardde haar dood. Wanneer ik van de ene naar de andere kamer ging, keek ik mijn ogen uit. Het was leerzaam, ik weet hoe ik het zelf zou willen.’

Komt die aanvaarding neer op ‘je bij de dood neerleggen’?

‘Nee, dat is te lijdzaam. Mensen die zich erbij neerleggen, denken: het is niet anders. Maar degenen die het kunnen aanvaarden, geven zich eraan over. Dat is actief: ze vertrouwen zich aan het onbekende toe. Dat is een groot verschil. Leg je je erbij neer, dan blijf je in zekere zin slachtoffer. Voor mij is dat ook een vorm van lijden, niet van leven.’

Is dat een tegenstelling, lijden en leven?

‘Leven is voor mij open en voluit, aangaan wat er is. Terwijl lijden een vorm van verzet en vastzitten is. Er is veel lijden in ieders leven. Daar kun je vrijer van komen wanneer je dat doorleeft. Dan kom je uit bij vertrouwen en liefde – ik denk dat de zin van leven vooral liefde is. Dat klinkt misschien soft, maar uiteindelijk gaat het daar wel om. Bij liefde kom je via overgave. Dat is voor mij een les die niet alleen voor de laatste fase geldt, maar voor het hele leven.’

Wat leert u verder van het stervensproces?

‘Wat ik heb geleerd, is het belang van vergeven – of in ieder geval van: je uitspreken. Ook als het om verschrikkelijke zaken gaat. Dan hoef je die rugzak van pijn je verdere leven niet of minder mee te torsen. Ik heb meegemaakt dat dochters niet meer in staat waren met hun vader over incest te praten en zag hoeveel verbittering er dan blijft.

‘Ik heb ook het omgekeerde ervaren. Onlangs hadden we een zeer charmante man in het hospice, maar hij bleek zijn vrouw jarenlang te hebben mishandeld. Zij was bang voor hem, had er nooit iets van gezegd en vroeg mij om raad: hoe moest ze verder met haar leven, wat moest ze doen, nu hij stervend was? We hebben geoefend hoe ze het erover kon hebben: niet verwijtend, maar door het vanuit haar beleving te vertellen. Ze heeft hem in twintig minuten duidelijk gemaakt hoe ze heeft geleden en hoe ze haar best heeft gedaan. Hij heeft het aangehoord.

‘Toen ze naar buiten kwam, was ze een andere vrouw. ‘Ik wilde alleen maar dat hij naar me luisterde’, zei ze. Ze heeft hem ook bedankt voor hun kinderen en voor zijn financiële steun. Hij heeft geen excuses aangeboden, maar dat hoefde ook niet. Door het te vertellen had ze het, in haar woorden, ‘aan hem teruggegeven’. Op die manier je hart luchten, in werkelijk contact met de ander, dat is voor mij een grote levensles.’

Heeft u die ook toegepast?

‘Het pure en eerlijke dat stervenden aan de dag kunnen leggen is voor mij een voorbeeld geweest – het leerde me dichter bij mezelf te zijn. Gaandeweg heb ik geleerd dat ik behalve lief en aardig ook een feeks kan zijn. Dat is een enorme kracht. Tijdens mijn scheiding ben ik echt goed boos geworden op mijn man en zijn nieuwe vriendin.

‘In 2011 ben ik van mijn man gescheiden, na 32 jaar. Ik wilde altijd lief en aardig gevonden worden en heb me lang aangepast, zonder te zeggen wat me dwarszat. Ik was daarover niet eerlijk – niet tegenover mijn man, maar ook niet tegenover mezelf. Het maakte dat ik ging klagen en zeuren en mezelf als slachtoffer zag.’

Heeft u hem ook kunnen vergeven?

‘Dat nam ik me al snel voor, want ik wilde niet de rest van mijn leven verbitterd blijven. Dat heeft nog wel jaren geduurd. Ik moest door een existentiële crisis. Soms dacht ik dood te willen, soms dacht ik dat ik gek werd. Het was een donkere nacht voor mijn ziel. Ik werd ook jaloers op mensen in het hospice die een partner hadden die doodging. Dat leek me zuivere rouw, beter dan wat ik voelde. Door die jaloezie ben ik een half jaar gestopt. Ik zat op de bodem en heb toen hulp gevraagd. Ik heb me in alle rottigheid laten zien, dat vroeg veel moed.

‘De scheiding voelde aanvankelijk als verraad aan ons huwelijk – ik was ervan overtuigd geweest dat wij dat nooit zouden doen. Maar uiteindelijk was het geen verraad en werd ik juist trouw aan mezelf. Achteraf is het heel goed dat ik die crisis heb meegemaakt. Die maakte ruimte voor de laatste zeven jaar, de gelukkigste periode van mijn leven. Dit is de tijd waarin ik het meest mezelf heb kunnen zijn. Ik was bang alleen te zijn. Dat bleek onnodig – er is veel liefde in mijn leven, zoals van mijn kinderen, kleinkinderen en vrienden.

‘Een nieuwe liefde lijkt me erg leuk, dat is wel een verlangen. Maar als het niet gebeurt, is dat ook goed. Als de dood zich aandient, vermoed ik dat ik kan loslaten, ja, ook mijn kinderen en kleinkinderen. Maar ik hou wel een slag om de arm, je weet dat nooit zeker. In ieder geval zal ik blij zijn, want ik vind dat ik een vervuld leven heb geleid.’