Het prijzenfestival voor koopwoningen is voorbij, vloek of zegen?

Nieuwbouw in Leidsche Rijn bij in Utrecht. De nieuwbouwsector krijgt van de prijsdaling op de woningmarkt de zwaarste klappen te verduren. Beeld Raymond Rutting/VK

De verhalen over tegenvallers op de woningmarkt namen de afgelopen maanden in hoog tempo toe. Wel een tekoopbord aan de gevel, maar nauwelijks bezichtigingen. Steeds meer keuze op huizensite Funda, maar steeds minder te besteden door de stijging van de hypotheekrente.

Donderdag werden de persoonlijke verhalen uitgedrukt in harde cijfers, door makelaarsvereniging NVM. De gemiddelde huizenprijs daalde in het laatste kwartaal van 2022 verder, met bijna 4 procent naar 407 duizend euro. Voor het eerst in negen jaar is er sprake van een daling op jaarbasis, met 6,4 procent. Het aantal te koop staande huizen steeg in twaalf maanden met meer dan 100 procent: van bijna 16 duizend woningen – een ‘historisch laagtepunt’ aldus de NVM – naar bijna 35 duizend. Voor wie is het afglijden van de woningmarkt een probleem?

Het prijzenfestival van de afgelopen jaren is voorbij, in ieder geval voorlopig. De cijfers lijken onwaarschijnlijk. Vanaf 2014 verdubbelden de huizenprijzen. In de afgelopen vijf jaar stegen de huizenprijzen rond de 10 procent per jaar. In 2021 was de toename zelfs 21 procent.

Krachtmeting

Op de plaatsen waar de prijsstijgingen het grootst waren, geldt dat nu ook voor de daling. In en rond Amsterdam en Haarlem werd eind december gemiddeld ruim 9 procent minder betaald voor een woning dan een jaar eerder, aldus de NVM.

Tussen kopers en verkopers tekent zich een krachtmeting af. Wie kan het langst zijn adem inhouden, voor de best mogelijke prijs? Het aantal bezichtigingen is sterk gedaald, aldus de makelaars. Datzelfde geldt voor het aantal biedingen. Het gemiddeld aantal dagen dat woningen te koop staan is het afgelopen kwartaal gestegen met 16 dagen naar 64. Het aantal woningverkopen daalde met 8 procent op jaarbasis.

Verkopers willen het slinken van de marktwaarde van hun woning ‘nog niet accepteren’, aldus de makelaars. Dat betekent dat zij met hun prijzen nog steeds hopen op een opbrengst uit de gouden tijd. Zelfs bij recent te koop gezette woningen schemert die bleke hoop nog door. De gemiddelde vraagprijs is nu 507 duizend euro. Dat is ruim 8 procent hoger dan een jaar geleden en 1 procent hoger dan drie maanden geleden.

Spagaat

Het meest dramatisch is de situatie in de nieuwbouwsector. Die kreeg het afgelopen jaar de zwaarste klappen. Het aantal verkopen van vers opgeleverde nieuwbouwhuizen daalde op jaarbasis met 46 procent. Het afgelopen jaar steeg het aantal nieuwbouwhuizen dat te koop staat met 80 procent. Tegelijkertijd liep de gemiddelde vraagprijs van een nieuwbouwwoning op naar 534 duizend euro.

Projectontwikkelaars bevinden zich in een spagaat, aldus de NVM. Door de gestegen bouwkosten kunnen de verkoopprijzen niet meebewegen met de prijsdaling in de bestaande bouw. Extra bouwprojecten schuiven zij op de lange baan.

De neergang in de markt is volgens de makelaars te wijten aan de gestegen hypotheekrente, die in een jaar tijd ongeveer verdrievoudigde. De sterke inflatie en stijging van de energiekosten maken huizenkopers niet alleen armer, maar ook voorzichtiger. Een jaar geleden durfden huiseigenaren nog eerst een nieuwe woning te kopen en pas daarna hun oude huis te koop aan te bieden. Tegenwoordig is het eerst verkopen, dan pas terugkopen.

Die terughoudendheid ziet de makelaarsvereniging nog sterker bij kandidaat-kopers van nieuwbouw. Tussen het tekenen van het koopcontract en de oplevering van de woning zit vaak twee tot drie jaar. Door de onzekerheid over de verkoop van de huidige woning en de hoge overbruggingskosten door de gestegen rente stellen zij de aankoop vaak maar uit.

Dat leidt tot het afblazen van woningbouwprojecten, ziet de NVM. En dat terwijl de behoefte aan woningen door immigratie, vergrijzing en de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens nog steeds groot is. Het is steeds onwaarschijnlijker dat Nederland in 2030 de beoogde 900 duizend nieuwe woningen zal tellen.

De prijsdalingen zijn problematisch voor wie al een nieuwbouwhuis kocht en zijn oude huis nog moet verkopen. Voor die kopers doemt het spook op van de dubbele woonlasten. Zij moeten hun dure nieuwbouwhuis wel afnemen, maar raken hun oude woning maar niet kwijt. De druiven kunnen even zuur zijn voor mensen die op de top van de markt een woning kochten en die nu moeten verkopen, bijvoorbeeld vanwege een scheiding of geldproblemen. Mogelijk blijven zij zitten met een restschuld.

Hand op de knip

Economen waarschuwden al eerder voor een ander gevaar van het inzakken van de woningmarkt. Draait die markt nog op volle toeren, dan is dat een belangrijke pijler onder de algemene economie. Dat geldt niet alleen voor uitgaven aan bijvoorbeeld nieuwe keukens. Wie de overwaarde op zijn woning ziet stijgen, geeft ook makkelijker geld uit aan andere dingen. Bij een daling gaat de hand snel op de knip, met alle economische gevolgen van dien.

Voor starters op de woningmarkt is de situatie sinds topjaar 2021 nog niet per se verbeterd. De keuze is groter, de concurrentie van beleggers is door overheidsingrijpen afgenomen, maar de toegenomen rentelast doet hun koopkracht flink afnemen.

Vergeleken met de crisis op de woningmarkt na 2008 lijkt de situatie iets gunstiger. De hypotheekschulden zijn de afgelopen jaren minder hard opgelopen dan de huizenprijzen, door strengere leennormen en meer aflossingen. De werkgelegenheid is nog steeds groot. Het woningtekort blijft bestaan. Huurwoningen zijn schaars en duur. De nieuwbouw stagneert, dus op veel extra aanbod kan niet worden gehoopt. Ook dat kan een vrije val van de huizenprijzen verhinderen.