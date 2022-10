Het prijsplafond voor energie: is het wel verstandig zo met geld te strooien?

Beeld Martijn Beekman

Hoeveel heeft het kabinet uitgetrokken om de gevolgen van de hoge energieprijzen te bestrijden?

Al begin 2022 heeft het kabinet de portemonnee getrokken om de pijn van de hoge energierekening te verlichten door verlaging van de energiebelastingen en een eenmalige energietoeslag voor minima van 1.300 euro. Dat pakket heeft dit jaar al 7 miljard euro gekost. Daar is nu nog ongeveer 2,6 miljard euro bij gekomen om alle huishoudens in november en in december 190 euro uit te kunnen keren.

Voor volgend jaar had het kabinet aanvankelijk 17 miljard euro uitgetrokken voor koopkrachtreparatie als gevolg van de hoge energieprijzen. Naast het doorzetten van het pakket van dit jaar kwam daar ook een verhoging van het minimumloon bij van 10 procent, inclusief de uitkeringen. Vrijdag was daar dan ook nog eens de langverwachte compensatieregeling voor kleine tot middelgrote bedrijven die veel energie verbruiken. Die gaat volgend jaar naar schatting tussen de 2,5- tot 3 miljard euro kosten.

Maar de grootste hap uit de staatsfinanciën zal hoogstwaarschijnlijk toch voor rekening komen van het prijsplafond. De kern van die maatregel is alleen dat niemand weet hoe groot de hap zal worden. Het belangrijkste doel is immers om onzekerheid over energieprijzen bij burgers weg te nemen en te verplaatsen naar de schatkist. Huishoudens weten nu zeker dat zij tot 1.200 kubieke meter gas komend jaar niet meer dan 1,45 euro per kuub zullen betalen en tot 2.900 kilowattuur stroom nooit meer dan 40 cent per kilowattuur. De overheid weet alleen zeker dat de meter begint te tikken zodra de energieprijzen boven dat plafond liggen.

Hoever kan die meter oplopen? In de brief over het energieplafond werd er een prijskaartje van 21 miljard euro opgeplakt. Uit de onderbouwing die de minister van Financiën naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt goed hoe onzeker dat getal is. De raming gaat uit van de gasprijzen op de groothandelsmarkt op 29 september. Dat het prijskaartje ook veel hoger kan uitvallen, blijkt als je voor dezelfde raming de prijs van half augustus neemt, de piek van de markt. Dan is het bedrag ineens 40 miljard. Houdt de prijs het niveau van begin juni, dan is het minder dan 8 miljard.

Vooralsnog lijkt dat laatste bedrag realistischer. De groothandelsprijs voor gas is sinds 29 september namelijk al weer met zo’n 25 procent gezakt. Bovendien wordt in de raming overschat hoeveel huishoudens daadwerkelijk te maken krijgen met heel hoge energieprijzen. Er is dus niet meegerekend dat er nog altijd honderdduizenden Nederlanders zijn die dankzij vaste contracten volgend jaar nog weinig betalen voor gas en licht. Ook het feit dat veel Nederlanders nu al flink besparen op hun gas- en stroomverbruik, is in de raming niet meegenomen.

Zijn er ook meevallers?

Ja. De belangrijkste meevaller komt uit de grond. Nederland wint nog altijd bescheiden gas in Groningen en de Noordzee. Dat levert dit jaar al een flinke meevaller op van enkele miljarden euro’s. Mocht de prijs van energie hoog blijven, dan zullen de gasbaten ook volgend jaar aanmerkelijk hoger zijn dan eerder verwacht. Het ministerie van Financiën rekent voor dat de overheid volgend jaar zo’n 6,5 miljard euro extra verdient aan gasbaten wanneer de energieprijs volgend jaar even hoog blijft als dit jaar op 29 september. Maar dat bedrag kan dus ook weer flink lager zijn als de energieprijs blijft dalen. Ook is de mijnbouwbelasting verhoogd en voert het ministerie nog gesprekken met olie- en gasbedrijven over een solidariteitsheffing op de grote winsten die zij maken door de hoge gasprijs.

Een andere substantiële meevaller zijn de uitgaven aan de zogenoemde SDE-regelingen. Dat zijn subsidies waarmee de overheid al jarenlang investeringen in duurzame energie stimuleert. De hoogte van die subsidie is afhankelijk van de gasprijs. Jaarlijks wordt maximaal ongeveer 3 miljard euro uitgekeerd aan producenten van groene energie. Dat gebeurt wanneer hun energie duurder is dan de prijs van energie uit gas. Zo blijft groene energie concurrerend. Nu gas zo duur is, is die subsidie dus niet nodig.

Hoeveel van die 3 miljard overblijft, is nog niet duidelijk, zegt de woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die verantwoordelijk is voor de uitkering van de SDE-gelden. Maar Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, durft al wel de voorspelling aan dat het om bijna het gehele bedrag zal gaan. ‘Er zijn heel misschien een paar zonneparkjes die dit jaar nog een beetje subsidie hebben gekregen, maar verder is er bijna niets uitgekeerd.’

In Brussel is bovendien afgesproken dat EU-lidstaten een deel van de winst moeten afromen die producenten van duurzame energie en kerncentrales maken. Het ministerie van Financiën wil dat inderdaad gaan proberen, maar de kans dat daar veel uitkomt, wordt zowel onder ambtenaren als in de energie-industrie als klein ingeschat. Onder meer omdat een groot deel van die winsten niet bij producenten van groene stroom terechtkomt, maar bij de klanten met wie zij langetermijncontracten hebben afgesloten.

Een wat ingewikkelder meevaller gaat over het effect dat de maatregel heeft op de economie als geheel. Dankzij het prijsplafond en koopkrachtreparaties houden huishoudens meer geld over om te besteden. Dat stimuleert de economie en betekent voor de schatkist meer belastinginkomsten en minder uitgaven aan sociale zekerheid.

Dekken de meevallers de tegenvallers?

Tot de invoering van het prijsplafond heeft het kabinet volgens goed gebruik steeds binnen de begroting dekking gevonden. De kosten van het eerste pakket dit jaar worden vooral betaald uit de hogere gasbaten. Ook is een potje aangesproken waar nog geld in zat dat was uitgetrokken om de aanpassingskosten voor de Brexit mee te betalen.

Ook het koopkrachtpakket dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, was gedekt door een serie van meevallers en belastingmaatregelen. Dat gaat naast de gasbaten onder meer om een verhoging van de vennootschapsbelasting, een verhoging van de vermogensbelasting en het afschaffen van de zelfstandigenaftrek.

Op de vraag hoe het prijsplafond en de compensatie voor midden- en kleinbedrijf volgend jaar precies gedekt moeten worden, geeft het kabinet vooralsnog geen duidelijk antwoord. Vaststaat dat een deel van de kosten, 5 miljard euro, wordt overgeheveld uit het vorige pakket. Dat komt vrij doordat de voorgenomen belastingverlagingen op energie worden teruggedraaid. Voor de rest van het bedrag – dat in een ongunstig scenario dus zeer hoog kan oplopen – is nog geen dekking gevonden. Dat wil het kabinet pas volgend voorjaar uitwerken.

Het zijn al met al astronomische bedragen. Is het wel verstandig zo met geld te strooien?

De meeste economen reageerden afgelopen weken met de nodige waardering op het prijsplafond. Het pakket biedt snel zekerheid en leidt ertoe dat kwetsbare huishoudens niet door het ijs zakken, is de verwachting. Daarnaast blijven de energieprijzen die consumenten betalen zo hoog dat de meeste huishoudens wel een prikkel houden om zuinig te zijn met energie en te investeren in energiebesparende maatregelen.

Toch blijft die prijsprikkel wel een punt van zorg. Zo wees onderdirecteur Marcel Timmer van het Centraal Planbureau (CPB) er onlangs in een column nog eens op dat de hoge energieprijs komt doordat er gewoon te weinig gas is in Europa. Als het lukt om snel ons gasverbruik terug te dringen, zal de prijs van gas ook hard dalen, dan kost het prijsplafond misschien wel niets. Wanneer verbruik niet wordt teruggedrongen, maar er wel meer geld beschikbaar komt voor compensatie, drijft dat eigenlijk alleen maar de prijs op.

Zulke inflatie proberen centrale banken juist te bestrijden door rente te verhogen, benadrukte directeur Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs in de Volkskrant. Hij waarschuwt daarom voor verdere compensatie van bedrijven en dringt erop aan dat compensatie binnen de begroting wordt gedekt en niet ten laste komt van de staatsschuld. ‘De overheid kan gewoon niet alles oplossen. Ze mag ook het ondernemerschap en de veerkracht en weerbaarheid van de economie niet uitschakelen.’