Het premierschap van Rutte dreigt weg te glijden in lethargie

Premier Mark Rutte bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad eerder deze maand. Beeld Bart Maat / ANP

De oppositieleider kende geen genade. Hij zag een premier die weliswaar een tijdje met succes had geregeerd maar nu voor elk probleem een werkgroep instelde. Een premier die midden in een crisis ‘een jaar gaat studeren en dan met voorstellen komt’. Hij legde de vraag daarom maar gewoon op tafel: ‘Bent u de minister-president die dit land uit deze crisis wil leiden door zelf vooraan, met de vlag voorop, de besluiten te nemen? Of gaat u door met het onzalige plan om alles weg te delegeren?’

Toen Mark Rutte daarop de onvermijdelijke motie van wantrouwen indiende tegen premier Jan Peter Balkenende, in september 2009, kon hij hij in zijn stoutste dromen niet vermoeden dat hij zelf dertien jaar later de langst regerende Nederlandse minister-president zou zijn. Dat zijn eigen verwijten nog eens als een boemerang bij hem zouden terugkeren, zal hij ook niet hebben verwacht.

Plek in geschiedenisboek

Natuurlijk is het een mijlpaal die Mark Rutte dinsdag bereikt. Zijn plek in de geschiedenisboeken kan hem niet meer ontgaan. De parlementaire historici zouden bovendien wel eens milder over hem kunnen gaan oordelen dan de stemming in het land op dit moment uitwijst. Ooit zal er weer ruimte komen om de gedachten terug te laten gaan naar de politieke souplesse waarmee hij in tijden van ongekende politieke versnippering al die onwaarschijnlijke coalities wist te smeden waarmee hij het landsbestuur door grote bestuurlijke crises loodste.

Hij was een van de weinige Europese regeringsleiders die aan het roer stond in de nasleep van de bankencrisis en daarna de verkiezingen wón. Zijn eerste jaren kenmerkten zich door gedurfde maar broodnodige ingrepen in de collectieve uitgaven – de AOW, de hypotheekrente-aftrek en de langdurige zorg voorop – die door Balkenenende inderdaad te lang waren uitgesteld. Na de MH17-tragedie en bij het begin van de coronacrisis toonde hij zich een waardige en geliefde nationale voorganger.

Politiek gevoel

Rutte zelf heeft echter politiek gevoel genoeg om zich te realiseren dat die erfenis bezoedeld dreigt te raken door de wending die zijn premierschap heeft genomen. En dan niet eens zozeer door de permanente vertrouwenscrisis met de vrijwel voltallige oppositie die hem sinds vorig jaar achtervolgt. Pijnlijker nog is de lethargie waarin het landsbestuur dreigt weg te zinken, net nu het land kampt met oplopende spanningen, soms uitmondend in maatschappelijke ontwrichting.

Een effectieve en daadkrachtige regering, beloofde hij in 2009. Sterk en slank, met maximaal acht ministers. Na de eindeloze formatie van 2021 zijn het er nu twintig. En nog wordt elk wezenlijk probleem, van de asielsoap tot aan de stikstofmalaise gedelegeerd aan provincies, gemeenten en veiligheidsregio’s. Of, als die er ook niet uitkomen, aan weer een commissie, gezant of bemiddelaar. Het onvermogen van de rijksoverheid om dan ten minste de zelf veroorzaakte catastrofes van de afgelopen jaren ordentelijk af te wikkelen, versterkt het beeld van een tijdperk-Rutte dat dreigt te eindigen in lethargie.

Over zijn toekomstplannen praat de premier slechts in zeer selecte kring. VVD’ers genoeg die denken dat hij ook Rutte V nog op het bordes wil krijgen, al is het maar om te bewijzen dat hij in verkiezingscampagnes echt vrijwel niet te verslaan is.

Voor het land is het dan wel te hopen dat hij nu snel iets van de energie terug vindt uit die eerste jaren. Anders geldt wat hij zelf destijds tegen Balkenende zei: ‘Zo kunnen wij Nederland niet besturen.’