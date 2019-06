Het Place d’Armes in Valenciennes is voor een dag Nederlands grondgebied

In de 69e minuut is er de ontlading op de Place d’Armes in Valenciennes. Vivianne Miedema scoort de 1-0, alle oranjefans op het plein veren op. ‘Jaaaaaaaa!’. Als Stefanie van der Gracht tien minuten later met een kopbal de wedstrijd beslist, kan het oranjefeest echt beginnen. Nederland wint van Italië en gaat naar de halve finale.

En de dag was al zo goed begonnen. Al ruim vóór het middaguur dreunen Nederlandse voetballiederen over het centrale plein in het centrum van Valenciennes. Het gescandeerde ‘Holland, Holland’ weerkaatst tegen de gevel van het monumentale 19e eeuwse stadhuis.

De ‘Oranjeleeuwinnen’ spelen zaterdag hun kwartfinale in Valenciennes. En de inwoners van deze Noord-Franse industriestad zullen het weten. De Fifa fan-zone op de Place d’Armes is voor één dag Nederlands grondgebied als duizenden oranje-gekleurde fans zich op het plein verzamelen.

Petra Truijens (49) is met haar dochter Lianne (13) uit Zeist gekomen. Ze hebben er een dagje samen van gemaakt; vader is thuis gebleven. ‘Die moet werken.’ Lianne is keepster bij SV Jonathan in Zeist. Haar idool is oranje keepster Sari van Veenendaal. Ze heeft een goed gevoel over de wedstrijd. ‘Ik denk dat het 3-1 voor Oranje wordt.’

Op de bonnefooi

Op de hoek van het plein staat Lorraine van Delft, die vanmorgen om 7 uur uit Den Haag is vertrokken. Ze heeft het halve vrouwenelftal van SV Loosduinen meegesleept. Lorraine is 43, de jongste speler is 16. ‘Ik ben de moeder van het team.’ Kaartjes hebben ze niet, ze zijn op de bonnefooi gekomen. Ze zien wel, zegt Lorraine. Een feestje wordt het sowieso.

Om half een vertrekt de inmiddels klassiek geworden oranje optocht naar het Stade du Hanaut, aan de rand van de stad. Een carnavaleske optocht van zingende, dansende en hossende oranjefans trekt achter de muziek aan door de monumentale straatjes met zijn stenen balkons, portieken en versierde gevels.]

Vaders dragen hun dochters op de schouders, moeders hebben hun zonen aan de hand. Mannen zijn er, natuurlijk. Maar er zijn meer vrouwen dan mannen en meer meisjes dan vrouwen.

De bonte oranje stoet trekt dwars door het winkelende publiek over de Boulevard Watteau richting stadion. Sommige bewoners van Valenciennes zijn ervoor uit gelopen. ‘Dit is toch geweldig’, zegt de 59-jarige Francis die gebogen over het stuur van zijn racefiets staat toe te kijken. Hij glundert erbij. De Engelsen en de Schotten kunnen er ook wat van, zegt Francis. ‘Maar de Nederlanders zijn de besten.’

‘Super’

‘Daar kunnen wij Fransen nog wat van leren’, vindt Silvain (48) die oranje menigte nakijkt als die over een rotonde trekt die door de politie voor het verkeer is afgesloten. Zoals het in Nederland leeft, zo leeft het vrouwenvoetbal in Frankrijk niet, aldus Silvain. ‘Dit is echt super.’

Het enthousiasme van de oranjefans slaat zelfs over op de Fransen. In de rue Baudouin l’Edifieur zwaait een jongen uit een bovenraam met een oranje trainingsjack naar buiten. Een stukje verderop hangen twee meisjes met oranje sokken uit de ramen. Het wordt met gejuich begroet.

Halve finale tegen Zweden Zweden is komende woensdag de tegenstander van Nederland in de halve finale van het wereldkampioenschap. De Zweedse speelsters versloegen zaterdagavond in de kwartfinale in Rennes Duitsland met 2-1.

Fans dragen shirts met de namen van speelsters. Danielle van de Donk komt voorbij, Jackie Groenen, Lieke Martens natuurlijk. Henk Bakker (62) uit Drunen is van de fanclub van Renate Janssen. Ze zijn met een stuk of twintig naar Valenciennes afgereisd.

Bakker is fan geworden, zegt hij. ‘Ik vind het spel van de vrouwen leuker en eerlijker dan dat van de mannen.’ Niet alle wedstrijden zijn even geweldig, beaamt hij. ‘Maar dat is bij de mannen ook niet.’

Lauren van 15 uit Den Haag heeft tot nu toe alle wedstrijden gezien. Maar dat is ook niet zo moeilijk: haar moeder is oranje coach Sarina Wiegman. Of die thuis ook altijd zo streng is? Nee, zegt ze. ‘Mijn moeder is gedisciplineerd.’

Videoscherm

Een paar honderd fans die geen kaartje hebben weten te bemachtigen verzamelen zich op de Place d’Armes waar de wedstrijd wordt vertoond op een enorm videoscherm. De zon brandt ongenadig op het plein, iedereen probeert een streepje schaduw op te zoeken.

De ober van Bar & Brasserie heeft voor de zekerheid zowel de Nederlandse als de Italiaanse driekleur op zijn wangen geschilderd. Politie is in ruime matig aanwezig. Maar dat is onnodig, de sfeer is gemoedelijk een feestelijk.

In de eerste helft knijpen de oranje supporters de billen bij elkaar. Nederland speelt beroerd, Italië is gevaarlijker. In de tweede helft zijn de rollen omgedraaid. Miedema en Martens krijgen kansen, Groenen komt alleen voor de keeper maar mist. De ‘Oooh’s’ en ‘Aaah’s’ rollen over het plein. Uiteindelijk komt het toch nog goed. Op het scherm balt coach Sarina Wiegman haar vuist. Dat zal haar dochter ergens in het stadion vast ook doen.

Na afloop van de wedstrijd stromen de toeschouwers het stadion uit; met rode koppen van de opwinding en de hitte. De sfeer is bijna ingetogen, de feestelijke stemming van voor de wedstrijd lijkt bijna weg. ‘De ontlading is binnen in het stadion al geweest’, zegt Robert de Jong uit Rotterdam. ‘Dat was geweldig.’ En het was ook wel erg heet.

Langzaam druppelen de oranjefans de stad in en zoeken verkoeling op het terras van een café of brasserie. Een paar diehards lopen de fanzone nog op. ‘Nu voor de halve finale naar Lyon’, zegt Micha uit Ede. ‘Zweden of Duitsland: dat moet te doen zijn.’ Lyon kan zijn borst natmaken. Het oranjefeestje gaat nog even door.