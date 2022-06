‘Het piept en het kraakt in alle studentensteden’

Minister Robbert Dijkgraaf. Beeld Pauline Niks

Een avontuurlijke inborst kan hem niet worden ontzegd. Robbert Dijkgraaf wisselde in de jaren tachtig twee universitaire studies (natuur- en wiskunde) af met een opleiding schilderkunst aan de Gerrit Rietveld Academie. Tijdens zijn wetenschappelijke loopbaan verbleef hij lange tijd in Princeton (Verenigde Staten), schreef hij columns voor NRC Handelsblad, trad hij op bij De Wereld Draait Door en was hij redacteur van De bètacanon van de Volkskrant.

In december werd Dijkgraaf door D66 gevraagd als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij had wel eens gesproken op een partijcongres, maar was geen lid. Dat werd hij per 1 januari. Tien dagen later zat hij in de Trêveszaal. Vrijdag stuurde hij een brief van meer dan dertig kantjes naar de Tweede Kamer, waarin hij zijn visie geeft op de hem zo vertrouwde wereld van het hoger onderwijs en de wetenschap.

Dijkgraaf (62) is zich ervan bewust dat de overgang naar de politiek riskant kan zijn, maar hij nam de stap weloverwogen. ‘Ik heb in het leven geleerd dat als je voor het diepe staat, je moet springen.’ De komende jaren wil hij zich richten op het welzijn van de student (financieel, mentaal en sociaal) en een betere positie voor het personeel (bestaanszekerheid, gelegenheid voor onderzoek). ‘Rust en ruimte’ zijn trefwoorden die hij vaak gebruikt.

In het coalitieakkoord, dat al klaar was toen u werd benaderd, is sprake van een fonds voor onderzoek en wetenschap van 5 miljard euro voor de komende tien jaar. Was dat wat u over de streep trok om minister te worden?

‘Ja, met andere investeringen erbij komt er dit decennium jaarlijks een miljard euro extra beschikbaar voor het hoger onderwijs. Dat is iets waar iedereen in de wetenschap al twintig jaar om vraagt, ook ikzelf. Dat ik mij nu, vanuit een heel ander perspectief, daarmee mag bezighouden, met de wereld waar ik veel om geef en die ook mij veel heeft gegeven, ervaar ik als heel bijzonder.’

U hebt de universiteit verlaten in een late fase van uw loopbaan. In uw brief schrijft u dat juist veel promovendi en postdocs niet verdergaan in de wetenschap. Jongeren dus. Waarom blijven zij niet?

‘Dat is meteen mijn grootste zorg: de positie van jonge docenten en jonge onderzoekers. De volgende generatie. Er waren dertig, veertig jaar geleden, toen ik begon, echt meer mogelijkheden. Als je kijkt naar de huidige onevenredige werkdruk, de weinige tijd die jonge docenten hebben om onderzoek te doen, de slaagkans om een onderzoeksbeurs te krijgen, de tijdelijke contracten waartussen mensen moeten switchen, dan is de hele zaak behoorlijk scheef getrokken. De experts van vandaag hebben allemaal een lange aanloop genomen. Als we nu de jeugdopleiding niet op orde brengen, hebben we straks geen nieuw nationaal elftal.’

Universiteiten en hogescholen zijn autonoom. U bent wel hun financier, maar niet hun werkgever. Hoe gaat u veranderingen afdwingen?

‘Daar gaan we harde afspraken over maken, waaraan de financiële middelen worden verbonden. Binnen de vier wetenschapsdomeinen (sociale- en geesteswetenschappen, bèta, techniek en medisch, red.) kunnen alle afzonderlijke sectoren plannen voorleggen die ik door een onafhankelijke commissie laat toetsen op de randvoorwaarden die ik stel. Behalve oog voor talent, is samenwerking ook zo’n voorwaarde. Zodat we als één virtuele hogere onderwijsinstelling van Nederland gaan opereren.’

U verlangt van de veertien publieke universiteiten ‘gezamenlijke scherpe keuzes over taakverdeling en profilering’. Met andere woorden: niet iedereen hoeft alles te doen.

‘Klopt. Als je goed samenwerkt, kun je ook dingen laten. Want je weet dat je buurman dat doet. Ik vind het belangrijk dat we ons als collectief kunnen meten met de beste universiteiten ter wereld. Waarbij wij hier de unieke combinatie hebben van brede toegankelijkheid en hoge kwaliteit. Uitschieters naar beneden zijn er eigenlijk niet en daar ben ik best trots op.’

Toch wekte de beslissing van de VU om te stoppen met de bachelorstudie Nederlands veel verontwaardiging.

‘Ja, dat begrijp ik wel, dat raakte natuurlijk de kern van de Nederlandse universiteit. Je moet goed blijven letten op de wat kleinere disciplines en zorgen dat de buren die dan wel aanbieden. We moeten met een nationale lens in de gaten houden dat we op alle terreinen blijven meedoen. Toen ik in 1992 hoogleraar mathematische fysica werd aan de UvA konden we uitrekenen dat binnen een paar jaar het aantal studenten wiskunde nul zou zijn. Nu zitten we met de bètastudies op recordhoogte. Dus hier zitten ook cycli in. Dat onderstreept het belang van een stelsel dat leeft, ademt, zich aanpast.’

De druk op de universiteiten is mede zo hoog door het nog altijd toenemende aantal buitenlandse studenten, dit collegejaar 80 duizend op een totaal van 340 duizend. Bijna een kwart. Zijn dat er niet te veel?

‘Wij zijn als land enorm internationaal verbonden. Dat moet ook onze kracht zijn: dat onze instellingen zich verhouden met het buitenland en buitenlandse instellingen zich met ons. Internationale studenten horen daarbij en zij hebben ons ook veel gegeven. Maar het voelt wel een beetje alsof we in een auto rijden met alleen een gaspedaal en geen rem. We moeten met elkaar een beeld krijgen van wat het juiste evenwicht is. Mijn eigen inschatting is dat we al redelijk dicht bij dat optimale punt zitten.’

U gaat voorlopig niet verder met het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid, dat bij de Eerste Kamer ligt en een aantal instrumenten geeft voor ‘capaciteitsbegrenzing’. Maar nu zegt u zelf: de rem ontbreekt.

‘Ja, dat betekent dat ik van de instellingen ga vragen om te remmen. Ik ga ook kijken of, en welk, wettelijk instrumentarium nodig is om dat duurzaam te maken. We moeten in een stabiele situatie komen. Maar ik wil onderlinge afspraken, want er zijn ook regionale verschillen. Er zijn bijvoorbeeld instellingen, hogescholen vooral, die in gebieden staan met een groot tekort aan technici op de arbeidsmarkt. Ik wil ook hier die macro-blik. Als ieder voor zich beslissingen gaat nemen, groeit het weer scheef.’

De Onderwijsinspectie schreef eerder dit jaar dat instellingen vreesden dat buitenlandse studenten door corona zouden wegblijven, met mogelijk een ‘inkomstendaling’ tot gevolg. In het coalitieakkoord heet dat ‘een perverse prikkel op hogere instroom’.

‘Ja, je wilt dat instellingen buitenlandse studenten faciliteren om de inhoud en de kwaliteit, niet alleen vanuit financiële prikkels. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er ook bij de instellingen al een omslag gaande is. Dat actieve werven van vijf of tien jaar geleden zie ik niet meer. Het gaat nu vooral om eerlijke voorlichting, wetende dat het leven niet makkelijk is als je als buitenlandse student hier komt.’

Voor Nederlandse studenten ook niet. De helft woont nog thuis.

‘Ja, dat is gewoon niet duurzaam. Het piept en het kraakt in alle studentensteden. We moeten stabiliseren en daar gezamenlijk scherp naar kijken.’

Ook los van de internationale studenten groeien de universiteiten. Ze zijn voor jongeren met een vwo-diploma aantrekkelijker dan het hbo. Wat is daar uw taak?

‘Mijn portefeuille is mbo, hbo en de universiteiten. In die waaier neemt het hbo een sleutelpositie in. Onderdeel van mijn plannen is het hbo steviger neer te zetten. Onder meer door te kijken naar een betere doorstroom van het mbo naar het hbo, ook om het praktijkgericht onderzoek op het hbo te stimuleren. Ik hoop dat de herinvoering van de basisbeurs hierbij helpt. Het hbo heeft verder een belangrijke rol in om- en bijscholing. En we gaan een pilot beginnen met een professional doctorate, het equivalent van een promotie. Dus jongeren die een vwo-diploma halen, zouden niet moeten aarzelen naar het hbo te gaan als dat bij hun past. Je wordt hoog opgeleid en hebt impact op de maatschappij.’

In het wetsvoorstel voor de basisbeurs zijn de bedragen anders dan in uw oorspronkelijke plan. Het bedrag voor uitwonenden wordt 274 euro per maand, in plaats van 255. De aanvullende beurs pakt lager uit (maximaal 401 euro). Waarom?

‘Ik heb naar de Kamer geluisterd. Daar is gezegd: u doet veel voor de laagste inkomens, maar ook bij de middeninkomens zit veel financiële nood. Een grote groep Nederlanders met twee of drie studerende kinderen heeft het moeilijk. De grens om een aanvullende beurs te krijgen, is daarom verruimd. (Naar een ouderlijk inkomen van maximaal 70 duizend euro, red.) Het was niet mijn voorkeursoptie, maar wel een scenario dat ik in mijn oorspronkelijke brief meegaf.’

Heeft de demonstratie van vorig weekend u op andere gedachten gebracht of blijft het bij 1 miljard compensatie voor de ‘pechgeneratie’?

‘Die blijft zo. Ik spreek veel studenten en ben vaak ontroerd hoe eerlijk ze zijn om te vertellen hoe slecht het hun gaat. De financiële onzekerheden, de nasleep van corona, de toegang tot de woningmarkt. Ik neem dat echt serieus. Aan de andere kant zie ik voor de jonge generatie ook voordelen. De arbeidsmarkt is heel goed, de kinderopvang wordt bijna gratis. En op dit punt wil ik toch ook opmerken dat we met deze extra investeringen in het hoger onderwijs een dubbele beweging maken richting studenten: met de basisbeurs, én met de onderwijskwaliteit. Dat is toekomstig kapitaal dat een waarde vertegenwoordigt die zich later uitbetaalt.’

En blijft de halvering van het collegegeld in het eerste jaar bestaan?

‘Nee. In september nog wel, maar volgend jaar niet meer. We kijken wel of we voor specifieke sectoren nog iets kunnen doen.’

De vakpers schrijft dat het collegegeld, door het automatisme van indexering, volgend jaar september ruim 200 euro omhoog gaat. Klopt dat?

‘Dat mechanisme is duidelijk, maar ik ben mij nog aan het beraden of we dat wel moeten willen.’

Dan moet u dat binnen uw eigen begroting oplossen, want aankloppen bij de minister van Financiën is vermoedelijk kansloos. Ook al is zij uw partijgenoot Sigrid Kaag.

‘Ik denk dat zelfs aankloppen niet zal lukken, omdat de rij voor haar deur nu al heel lang is.’

U zei vorige week bij Khalid & Sophie dat ook u afstudeerde met een studieschuld. Hoe hoog was die?

‘Ik weet het niet meer precies, maar uit mijn hoofd zeg ik 25 duizend gulden (ruim 11 duizend euro, red.). Nadat ik was gepromoveerd, kon ik met korting alles in één keer aflossen. Dat was een eenmalige regeling en dat heb ik gedaan. Met nog slechts een paar honderd gulden op mijn bankrekening ben ik in 1989 naar Amerika vertrokken.’

U kondigde onlangs de komst aan van een centrum voor wetenschapscommunicatie. In een rede in Leiden kapittelde u politici en burgers die de feiten rond corona betwisten. Ziet u hetzelfde gebeuren in de stikstofdiscussie?

‘Ja, het is precies wat niet zou moeten. Het is belangrijk dat we de feiten laten spreken. Maar dat daar ook een reactie op komt, mag ons niet verrassen. Dat is een les die we inmiddels hebben geleerd. We weten nu: bewijs per intimidatie, zoals we dat in de wiskunde noemen, als geleerd iemand iets heel hard roepen, dat werkt niet meer. Je moet met gesprekken uitleggen hoe je tot iets bent gekomen. Wat de dingen zijn die staan als een huis, wat de dingen zijn waarover je nog kunt discussiëren. Want wetenschap is geen consensusmachine. Mijn punt in Leiden was: dit stopt niet, de boodschap zal zelfs nog ingrijpender worden en de experts van de toekomst moeten veilig kunnen discussiëren. Ik hoop dat zo’n centrum de brug tussen wetenschap en samenleving kan slaan.’