Het pedonetwerk van Westminster blijkt totale fantasie, ‘slachtoffer’ zelf voor de rechter

Westminster schudde vijf jaar geleden op zijn grondvesten toen een zekere ‘Nick’, de schuilnaam van Beech, beweerde dat leden van het politieke en militaire establishment zich in de jaren zeventig en tachtig schuldig hadden gemaakt aan de ontvoering en verkrachting van minderjarige jongens. Sterker, dit netwerk van machtige Britten zou zelfs verantwoordelijk zijn geweest voor drie dodelijke slachtoffers. Beech, een voormalige zorgmanager, blijft volhouden dat hij de waarheid heeft gesproken.

Beech, wiens stiefvader een majoor was, liep indertijd met zijn verhaal naar Labour-politicus Tom Watson, tegenwoordig vicepartijleider. Watson geloofde de verhalen en drong er bij de politie op aan om serieus onderzoek te doen. In het licht van het zedenschandaal van BBC-persoonlijkheid Jimmy Savile besloot de politie een vier miljoen pond kostend onderzoek te starten. Voor de televisie beweerde de inmiddels met vervroegd pensioen gestuurde inspecteur Kenny McDonald dat Beechs verhalen ‘geloofwaardig’ waren.

Het onderzoek schokte de levens van oud-veldmaarschalk Lord Bramall, de bekende Conservatief Harvey Proctor en oud-minister Lord Brittan. Laatstgenoemde is hangende het onderzoek overleden. Ook de naam van oud-premier Ted Heath viel. Beech beweerde dat het misbruik had plaatsgevonden in de Carlton Club, de dierentuin, in een West-Londens pension en op het jacht van Heath. Hoewel er geen bewijs bleek te zijn voor de aantijgingen, ontving Beech omgerekend 25 duizend euro aan smartegeld, waar hij een sportwagen van kocht.

Smartegeld

Toen Beech merkte dat de politie uiteindelijk aan zijn verhalen begon te twijfelen, vluchtte hij naar een afgelegen gebied in Zweden. Tijdens het proces is bekend geworden dat Beech, die namens de kinderbescherming scholen bezocht om te spreken over kindermisbruik, zelf wegens pedofilie veroordeeld is. Bramall en de weduwe van Brittan hebben inmiddels een schadevergoeding van de Britse staat gekregen. Naast het verhinderen van de rechtsgang staat Beech ook terecht voor het ten onrechte ontvangen van het smartegeld.