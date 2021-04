‘Het past wel bij Philip, zo’n begrafenis zonder gedoe’

Voor de ceremonie werd het lichaam van de 99-jarige man van koningin Elizabeth in een door hemzelf ontworpen Land Rover naar de kapel gebracht. Beeld AP

Met een ouderwetse transistorradio lopen Barrie en Lindsey Nicholls door een park in Windsor, luisterend naar de uitvaart van Prins Philip die een paar honderd meter verderop binnen de hoge muren van de immense burcht plaatsvindt. ‘Thuis kun je het beter zien’, zegt Barrie, maar ik wilde dichtbij zijn.’ Zijn vrouw knikt instemmend: ‘Hij heeft zoveel voor ons land betekend, daarom zijn we hier gekomen om ons respect te tonen. Vanavond gaan we het wel nog een keer terugkijken.’ In de verte klinkt het eerste van acht kanonschoten, een teken dat de processie naar St George’s Chapel is begonnen - de laatste rustplaats van de prins.

Normaal gesproken zouden de straten van het koninklijke stadje volgepakt zijn, zouden mensen de avond ervoor al in slaapzakken langs de straten hebben gelegen die leiden naar de residentie van koningin Elizabeth, het oudste nog bewoonde kasteel van het Verenigd Koninkrijk. Maar op deze stralende voorjaarsdag staan er vooral stewards en politieagenten in de heuvelachtige straten, die erop toezien dat de belangstellenden niet al te nadrukkelijk samenscholen. De autoriteiten had iedereen verzocht toch vooral niet naar de uitvaart te komen. Afslagen naar Windsor waren afgesloten. Op de stations vroegen agenten uitstappende passagiers wat ze kwamen doen.

Opwinding

De 66-jarige Jo Procter is toch gekomen, om tien uur in de ochtend al, samen met haar zeven jaar oude kleindochter Alicia. En een kussentje. ‘We moeten erbij zijn, dit meemaken. Ook voor haar, dit is een stukje geschiedenis.’ Even is er opwinding, wanneer drie witte bussen langsrijden. ‘Daarin zitten de Guards’, legt oma Jo uit, wier man in de Coldstream Guards heeft gediend, ‘en die donkerblauwe uniformen, dat is Navy, Alicia, daar heeft Philip gediend tijdens de oorlog.’ De Noord-Ierse Procter, trouw bezoeker van koninklijke bruiloften en uitvaarten, zegt de ‘razzmatazz’ te missen: het rumoer. ‘Maar dit past wel weer bij Philip, die een no fuss funeral wilde’ - een begrafenis dus zonder pracht.’

Tot ‘fuss’ heeft de uitvaart in de afgelopen dagen wel degelijk geleid. Zo kreeg de BBC meer dan honderdduizend klachten, met name uit republikeinse hoek, over de zendtijd die de omroep had ingeruimd na het overlijden van de prins. Daarom duurde het verslag van de begrafenisplechtigheid slechts zes uur. Nog meer commotie veroorzaakte vrijdag een opmerking van BBC-presentator Jeremy Vine, die zich afvroeg of het gezelschap bij de uitvaart niet ‘te wit’ zou zijn.

Ondertussen raakten koningsgezinde Britten niet uitgepraat over Philip. De kranten stonden bol van de anekdotes, bijvoorbeeld van een man die zich herinnerde dat de prins tien jaar geleden kiekeboe speelde met zijn vierjarige zoontje, in een kerk te Edinburgh.

De koningin, die komende week haar 95ste verjaardag hoopt te beleven, is amper aan rouw toegekomen. Zo was het paleis het decor van een kostuumdrama in de meer letterlijke zin van het woord. De traditie wil dat de mannelijke leden van het koningshuis bij een gelegenheid als deze hun militaire uniformen dragen. Dat leverde dit keer complicaties op voor de twee prinsen die hun privileges op dit gebied om verschillende redenen zijn kwijtgeraakt: Andrew en Harry. Andrew, die een rol speelt in de Epstein-affaire, stond niettemin op zijn admiraalskostuum. Uiteindelijk besloot Elizabeth dat iedereen maar gewoon in zwart pak moest verschijnen, waarmee ze Harry een beetje in bescherming nam.

De uitvaart in St. George’s Chapel op Windsor Castle. Beeld AP

Vervolgens was er het probleem Harry en William, de twee broers die in onmin leven. Ze wilden niet naast elkaar lopen tijdens de processie naar St George’s Chapel, en dus plaatste de koningin Peter Phillips, zoon van prinses Anne, als menselijke vredesmuur tussen de twee in.

Hoofdbrekens zal ook het opstellen van de gastenlijst hebben gekost. Slechts dertig uitverkorenen mochten wegens de draconische coronaregels in de kerk aanwezig zijn. Prins Philip, die zijn uitvaart gedetailleerd had voorbereid, wilde dat drie leden van de Duitse tak van zijn familie daarbij waren: de prinsen van Baden en Hohenlohe-Langenburg, alsmede de landgraaf van Hesse. Zijn Duitse familie was kort na de oorlog niet welkom bij de bruiloft van Philip en Elizabeth in 1947.

Olifant

De rouwdienst is onvergelijkbaar met die van prinses Diana 24 jaar geleden in Westminister Abbey. Er zijn geen persoonlijke toespraken, zoals Graaf Spencer die indertijd hield. Er is geen Elton John die achter een vleugel zit. Op het eerste gezicht lijkt deze traditionele dienst onpersoonlijk, maar dat is schijn. In een klein uur komt het leven van de gestorvene op subtiele wijze voorbij, vooraf gegaan door de rit van zijn zelfgemaakte Land Rover, die aan kwam rijden op de patriottische klanken van Gustav Holsts hymne I vow to thee, my country.

Op het altaar liggen twee ridderorden die recht doen aan zijn afkomst: de Deense Orde van de Olifant en de Griekse Orde van de Verlosser. Op negen kussentjes zijn al zijn oorlogsmedailles en regalia genaaid. Op de eikenhouten kist ligt zijn witte officierspet. Zijn band met de Royal Navy komt sowieso sterk naar voren, onder meer via Eternal Father, strong to save, een hymne die speciaal bedoeld is voor zeelieden en ook gespeeld werd bij de uitvaart van Philip’s in 1979 vermoorde lievelingsoom, Lord Mountbatten. Dat is ook speciaal voor de aanwezige Gravin van Mountbatten, Philips boezemvriendin.

De koningin, die in gezelschap van haar ladies-in-waiting bij de kapel arriveerde, zit moederziel alleen. Een foto van haar en Philip zit in haar tandtas. Haar emoties verborgen achter een mondkap, luistert ze naar The Jubilate, door Benjamin Britten geschreven op verzoek van haar man, naar de passage over de stormen op de zee des levens uit bijbelboek Prediker, gezongen door vier leden van een plaatselijk koor. En naar het God save the Queen. ‘De uitvaart van de hertog van Edinburgh’, zo merkte Daily Telegraph-journalist Christopher Howse op, ‘laat zien wat voor een land het is. Groot-Brittannië houdt ervan dat de geschiedenis deel uitmaakt van het heden.’

In de schaduw van het fort raadplegen de bezoekers hun telefoontjes, soms met bewegende beelden. ‘O nee, de koningin heeft een traan gelaten’, zegt een jonge vrouw met een Union Jack-sjaal om haar nek tegen een vriendin op het terras van Cafe The Royals, ‘en prins Charles ook!’ Bij het belendende Chippy of Windsor, een patatzaak, staat Rita Asseye, geheel in zwart uitgedost, op Union Jack-armband na. ‘Ik leef mee met de koningin,’ zegt de Britse van Congoleze origine, ‘de leegte zal groot zijn de komende tijd, zonder de man met wie ze haar hele leven samen is geweest. De begrafenis van mijn eigen man was toevallig ook op deze dag, tien jaar terug.’

Niet alleen de geest van Philip is aanwezig, maar dankzij Kaya Mar ook zijn beeltenis. De schilder staat met een groot, zelfgemaakt portret van de overledene bij het standbeeld van koningin Victoria. ‘Dit heb ik meteen na zijn sterven gemaakt, als eerbetoon aan deze waarheidsgetrouwe man. Hij was de lijm die onze koninklijke familie bijeen hield. We zullen hem enorm missen.’