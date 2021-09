Het Parool gaat verder als ochtendkrant ‘om journalistieke en praktische redenen’

Een medewerker van de drukkerij controleert Het Parool. De krant verhuist van de middag naar de ochtend. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het besluit de bezorging te verplaatsen van de loop van de middag naar de vroege ochtend is genomen om ‘journalistieke en praktische redenen’, schrijft hoofdredacteur Kamilla Leupen in een brief aan de lezers.

‘De praktische reden: Het Parool is een van de weinige middagkranten in Nederland. De kosten voor distributie en bezorging in de middag zijn daardoor relatief hoog. Dit betekent dat de bezorging onder grote druk staat.’ Op deze manier kan ze ‘de bezorging ook op lange termijn garanderen’.

Online nieuws

Leupen stelt dat haar krant abonnees zo beter kan bedienen, in een tijd waarin online nieuws een steeds grotere rol speelt. ‘De ochtend is een beter en logischer moment van verschijnen. De meeste lezers hebben aan het eind van de middag het nieuws en de achtergronden al op hun smartphone gelezen. We denken dat we u in de ochtend een frisse blik op het nieuws kunnen bieden.’

Ze zegt te begrijpen dat het ‘een hele verandering’ is voor de lezers van het dagblad, dat tachtig jaar bestaat. ‘Het is misschien even wennen, maar ik hoop dat u net zo enthousiast bent als wij en dat u ook in de toekomst Het Parool met veel plezier blijft lezen.’

In hoeverre het besluit zal leiden tot wijzigingen van het aantal Parool-abonnees en substantieel hogere distributiekosten van andere middagkranten –NRC Handelsblad heeft bijvoorbeeld een middageditie – is op dit moment onduidelijk.