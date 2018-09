Het opleiden van 6.000 warmtepompmonteurs moet energietransitie mogelijk gaan maken

In Groningen – waar aardbevingen de opkomst van de warmtepomp ten koste van de gasgestookte cv-ketel versnelden – tekenden klimaatminister Eric Wiebes en de installatiebranche dinsdag de Green Deal Warmtepompen. Dit deden zij in het Alfa-college, waar de eerste van zeven nieuwe praktijklokalen in gebruik is genomen. De andere zes worden nog dit jaar, verspreid over het hele land, geopend.

Installatiekoepel Uneto-Vni, groot voorstander van de warmtepomp, was een van de ondertekenaars. In maart kondigde de koepel hoogstpersoonlijk de sterfdatum aan van de aloude cv-ketel: 31 december 2020. Inmiddels wordt deze datum niet meer als realistisch gezien voor het definitief uitluiden van de gasgestookte verwarming.

Zo is er vanuit de samenleving weerstand tegen de warmtepomp, die nu nog een veelvoud kost van de gasgestookte systemen. Deskundigen vragen zich bovendien af of de warmtepomp wel zo duurzaam is, omdat het rendement volgens hen wordt overschat en het elektriciteitsverbruik van een gasloos huishouden fors stijgt.

Ook aan de zogeheten Klimaattafel Gebouwde Omgeving, onderdeel van het Energie- en Klimaatakkoord in wording, bleek weerstand te bestaan tegen een al te snel afscheid van de cv-ketel. In een eerste versie van het akkoord is wel de ‘gebouwgebonden financiering’ voor duurzame investeringen opgenomen, waarmee de maandelijkse lasten lager kunnen uitvallen door de kostenbesparing op de energierekening. Ook is subsidie beschikbaar voor bijvoorbeeld een warmtepomp.

Voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-Vni is ervan overtuigd dat het aantal cv-installaties hoe dan ook gaat afnemen ten faveure van warmtepompen. ‘Met deze Green Deal helpen wij installateurs om de sprong voorwaarts te maken.’ Het ministerie van Wiebes draagt 300 duizend euro bij. Daarmee kunnen de zeven praktijklokalen worden uitgerust. Wat de branche zelf inlegt, kon ze dinsdag niet zeggen.