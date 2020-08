Het oneerlijke gevecht om de stemmen in de post valt voor de Democraten bijna niet te winnen

Trump en de Republikeinse partij zijn al vanaf begin dit jaar bezig met een campagne om het stemmen per post verdacht te maken en te bemoeilijken. Beeld AFP

De Democraten in de Verenigde Staten proberen president Donald Trump tot de orde te roepen die met bezuinigingen op de nationale postdienst USPS het stemmen per post wil bemoeilijken. De vraag is of ze daarbij echt een vuist kunnen en willen maken.

Oppositieleider Nancy Pelosi, de aanvoerder van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, zei zondag dat ze de volksvertegenwoordigers van hun zomerreces wil terugroepen om over een wet te stemmen die bezuinigingen bij de nationale postdienst USPS rond de verkiezingen moeten verbieden.

Ook willen de Democraten een hoorzitting vervroegen met de twee hoogste beambten van de postdienst, om te horen wat de redenen zijn van de reorganisaties die gaande zijn.

En daarnaast onderzoeken Democratische aanklagers in verschillende staten of zij een rechtszaak kunnen aanspannen tegen president Trump, voor diens inmenging in de verkiezingen via de USPS.

Reorganisaties

Met de drie acties geven de Democraten, met enige vertraging, gehoor aan het aanzwellende alarm over recente reorganisaties bij de postdienst, waardoor de bezorging van brieven wordt vertraagd. De post heeft een belangrijke taak bij de verkiezingen, namelijk het tijdig bezorgen en retourneren van tientallen miljoenen stembiljetten van kiezers die niet lijfelijk naar de stembus kunnen of durven te gaan. Door het coronavirus zijn dat er dit jaar naar verwachting veel meer dan anders.

Trump en de Republikeinse partij zijn al vanaf begin dit jaar bezig met een campagne om het stemmen per post verdacht te maken en te bemoeilijken. Trump wijst, zonder bewijs, op de grootschalige fraude die daarmee gepaard zou gaan. Parallel daaraan spannen de Republikeinen in veel staten rechtszaken aan om de verspreiding en het gemak van postale stembiljetten te verhinderen.

De mogelijke effecten zijn drieledig. Eén: kiezers worden ontmoedigd te stemmen. Twee: het stemproces wordt verdacht gemaakt. Drie: de gecreëerde chaos biedt aanknopingspunten voor rechtszaken en hertellingen ná de verkiezingen.

Trump zelf zei vorige week, toen het Congres debatteerde over extra geld voor de brievenbezorging, hardop wat de strategie is. ‘Kijk, [de Democraten] hebben al dat geld nodig om de postdienst te laten functioneren, zodat die al die miljoenen stembiljetten kan hanteren. Maar als ze dat geld niet krijgen, betekent dat dat er ook geen universeel stemmen-per-post mogelijk is, omdat de postdienst daar dan niet voor toegerust is.’

Nieuwe directeur

Trump benoemde in juni een nieuwe directeur bij de postdienst, Louis DeJoy, een self-made logistiek ondernemer en genereuze donateur aan Republikeinen (sinds 2016 heeft hij 1,2 miljoen dollar aan de campagne van Trump geschonken en 1,3 miljoen aan de Republikeinse partij). DeJoy is sindsdien voortvarend te werk gegaan: hij heeft honderden sorteermachines buiten bedrijf gesteld, brievenbussen weggehaald en overwerk afgeschaft. Door die combinatie van maatregelen dreigt de postbezorging verdere vertraging op te lopen, vrezen critici.

Nu al is de postbezorging in cruciale districten bijzonder traag, blijkt uit gegevens van USPS zelf. Met name in Philadelphia, Detroit en Milwaukee, Democratische bastions in de sleutelstaten Pennsylvania, Michigan en Wisconsin, krijgen de inwoners soms een week lang geen post.

De USPS zelf meldde eind juli niet te kunnen garanderen dat stembiljetten in 46 staten op tijd op de plaats van bestemming zullen zijn. De hoogste jurist van de dienst waarschuwde in een door The Washington Post achterhaalde brief dat de deadlines die staten zelf opstellen voor het opsturen van de biljetten ‘niet passen’ bij de praktijk van de postbezorging, en dat kiezers die te dicht op de deadline gaan zitten hun stem verloren kunnen zien gaan.

‘De postdienst vraagt aan de organisatoren van de verkiezingen om realistisch te zijn’, zei een woordvoerder van de USPS in een verklaring.

Als reactie op de waarschuwing proberen verschillende staten met deadlines te schuiven: kiezers moeten hun stembiljetten nu eerder opsturen. Pennsylvania probeert het probleem op te lossen door soepeler te zijn met teruggestuurde biljetten, en heeft aan het Hooggerechtshof van de staat gevraagd om ook opgestuurde stemmen te mogen tellen die tot drie dagen na de dag van de verkiezingen binnenkomen. Sommige districten in Pennsylvania willen, zoals ze ook in de voorverkiezingen deden, stembussen neerzetten waar inwoners makkelijk hun vooraf aangevraagde stembiljet zelf kunnen afleveren, zodat ze niet afhankelijk zijn van de USPS.

Oorlogskas

Maar bij het verruimen van de deadlines en het neerzetten van die ‘dropboxes’ stuiten de staten op de Republikeinen, die dat in tientallen rechtszaken juist proberen te voorkomen. De Republikeinse Partij had in februari een ‘oorlogskas’ van 10 miljoen dollar om die rechtszaken te voeren, en verdubbelde die in mei. Chefstaf Richard Walters van de Republikeinse partij zei toen tegen Politico ‘alles te zullen spenderen wat nodig is’ om de Democraten ‘naar de vergetelheid’ te procederen.

De Republikeinen zeggen daarbij dat grootschalig stemmen per post fraude in de hand werkt. Maar in de praktijk lijken hun motieven anders. Zo hebben ze twee districten in Iowa aangeklaagd omdat de autoriteiten daar stembiljet-aanvraagformulieren naar kiezers hebben opgestuurd, waarop hun naam en kiesnummer al is ingevuld. Te makkelijk, vinden de Republikeinen, en dus eisen ze dat die formulieren ongeldig worden verklaard. Die twee districten stemmen in meerderheid Democratisch. Een derde district, dat dezelfde ‘fout’ heeft gemaakt, is echter niet aangeklaagd. Dat district stemt overwegend Republikeins.

Voter suppression

De rechtszaken en retoriek passen in een decennialange traditie van ‘voter suppression’, pogingen het met name zwarte kiezers lastig te maken te gaan stemmen. Eerder dit jaar, toen de Republikeinen zich keerden tegen Democratische plannen om het stemmen tijdens corona makkelijker te maken, erkende Trump wat het drijvende motief is achter de electorale barrières. ‘De Democraten wilden dingen, een opkomst bij de verkiezingen, als je daarmee zou instemmen zou er in dit land nooit meer een Republikein gekozen worden’, zei hij in een interview met Fox News.

Of de Democraten het stemmen per post kunnen redden is de vraag. De wet die zij willen indienen om de USPS te beschermen: die wordt waarschijnlijk niet eens door de (Republikeinse) Senaat in overweging genomen. De hoorzitting die zij willen om te achterhalen wat er precies aan de hand is. DeJoy heeft aangekondigd dat hij zal verschijnen, maar of dat iets uitmaakt valt te betwijfelen: hoorzittingen leveren bijna nooit beleidswijzigingen op. En de rechtszaken die de Democraten willen aanspannen: die gaan te lang duren om nog voor de verkiezingen enig effect te hebben.

Dus zeggen experts, zijn er voor kiezers drie ‘oplossingen’: het stembiljet heel vroeg aanvragen en terugsturen. Of zelf vroeg naar de stembus gaan. Of toch maar op verkiezingsdag in de rij gaan staan.