‘Het onderwijs moet aan de slag met de mogelijkheden én de gevaren van kunstmatige intelligentie’

Docent Nederlands Laura Borghols vergelijkt een literatuuropdracht van een leerling met een tekst van robot ChatGPT. Beeld Arie Kievit

‘Het boek is een kritische blik op de onderlinge verhoudingen en waarden van de personages en stelt de lezer op het puntje van de stoel, terwijl het verhaal zich ontvouwt.’ Docent Nederlands Laura Borghols van het Veurs Lyceum in Leidschendam zag de zin staan en las hem nog een keer. Vreemd: wat staat hier nu eigenlijk, in deze literatuuropdracht van een havo 4-leerling over Het Diner van Herman Koch?

In het verslag had ook een andere zin haar aandacht getrokken: dat Het Diner is geschreven ‘vanuit het ik-perspectief van Paul en een intieme kijk biedt in zijn gedachten en emoties’. Bij Borghols was het kwartje toen wel gevallen. ‘Ik dacht: ik vreet mijn schoen op als je dit zelf hebt bedacht. Iemand die nog 16 jaar moet worden, schrijft echt niet zo.’

Makelaarstaal

Borghols schoot te binnen dat ze iets had gelezen over een website waarmee je teksten naar keuze kunt laten schrijven. Alleen was ze ervan uitgegaan dat dit programma, ChatGPT, vooral geschikt zou zijn voor Engelstalige teksten. Maar nu ze tijdens het nakijken zes wel erg wollig geschreven literatuuropdrachten voorbij zag komen, ‘makelaarstaal’ zoals ze het noemt, bekroop haar het vermoeden dat ook een deel van havo 4 van het Veurs Lyceum de internetsensatie van 2022 had ontdekt.

Sinds de introductie ervan op 1 december leidt ChatGPT wereldwijd tot verrukking én beroering. Werkstukken, spreekbeurten, opstellen, scripties en recensies: wat kan het gratis programma wel niet voor je maken? En zoals met elk hulpmiddel dat tijd en moeite bespaart, hebben ook scholieren en studenten van de basisschool tot aan de universiteit ChatGPT ontdekt. Waardoor het onderwijs zich afvraagt wat het aanmoet met deze ontwikkeling, zoals ook blijkt uit een rondgang van deze krant langs tien hogescholen en universiteiten. Verbieden? Onder voorwaarden toestaan? Het juist inpassen in het onderwijs?

De Haagse Hogeschool laat standaard alle inlevertoetsen op plagiaat controleren. De school raadt docenten daarnaast aan opdrachten te laten gaan over ‘eigen ideeën, heel specifieke situaties of casuïstiek die in colleges besproken is’, zodat studenten niet op hulpprogramma’s kunnen leunen. Een andere tip is het verplicht stellen om bronnen te vermelden, omdat brongebruik niet bepaald de sterkste kant van ChatGPT is.



Kunstmatige intelligentie (of: AI) zoals ChatGPT is niet meer weg te denken in het hoger onderwijs. De Erasmus Universiteit ontwikkelde met de Hogeschool Rotterdam een tool die geautomatiseerd, op een ‘laagdrempelige’ manier feedback geeft tijdens het schrijven van wetenschappelijke essays. Daardoor kunnen docenten zich richten ‘op de complexere feedback’, aldus de universiteit.

De Wageningen Universiteit (WUR) wijst erop dat AI en big data ‘kunnen helpen bij het oplossen van de grote uitdagingen waar de wereld voor staat. Kijk naar robotica, cameratoezicht of automatische landbouwvoertuigen.’ Tegelijk, aldus de WUR, ‘heeft de samenleving als geheel geen visie op het omgaan met de gevaren van artificial intelligence’.

De Haagse Hogeschool is, net als andere onderwijsinstellingen, streng op misbruik van ChatGPT, maar wil ook het ‘positieve gebruik’ ervan stimuleren. Bijvoorbeeld door het naast eigen schrijfwerk van de studenten te leggen, ‘in plaats van het onbenoemd te laten of te verbieden’. De Universiteit Utrecht constateert dat ‘met iedere nieuwe technologie bepaalde klassieke werkvormen wellicht overbodig worden gemaakt, terwijl er ook nieuwe werkvormen ontstaan’.

Plagiaatscanners

ChatGPT-teksten als eigen teksten opvoeren leidt vrijwel altijd tot een sanctie, geven de scholen te kennen. Al is juist het herkennen ervan niet eenvoudig. Plagiaatscanners slaan geen alarm, omdat vrijwel elke tekst die ChatGPT bedenkt uniek is. Wel ziet de Universiteit van Amsterdam dat ChatGPT zijn beperkingen heeft en ‘zichtbaar moeite heeft om bij goed geformuleerde opdrachten feiten en fictie te scheiden.’ Een watermerk waaraan OpenAI werkt, het bedrijf achter ChatGPT, moet het moeilijker maken om teksten als eigen werk in te leveren.

Toen Borghols de literatuuropdrachten uit 4 havo door de plagiaatscanner haalde, sloeg die er niet op aan. Ook het invoeren op meerdere zoekmachines leverde geen hits op. Maar haar kinderen, ook middelbare scholieren, wisten meteen wat er aan de hand was. ‘Ze zeiden: haha, wat dom, als je ChatGPT gebruikt moet je wel altijd de tekst aanpassen en er wat foutjes inzetten. Anders valt het te veel op. Toen dacht ik trouwens wel: zo leer ik mijn eigen kinderen nog eens kennen.’

Kinderen leren niet voor niets een tekst produceren, aldus Borghols. Maar als een chatbot zo goed uit de voeten kan met een willekeurige literatuuropdracht uit 4 havo, móét het voorgezet onderwijs volgens haar wel aan de slag met ‘zowel de mogelijkheden als de gevaren van kunstmatige intelligentie.’

Tijdens de volgende les Nederlands besloot ze bij de klas met de deur in huis te vallen. Ze zag al een paar zenuwachtige blikken omdat ze het woord ‘ChatGPT’ op het schoolbord had geschreven.

‘Ik heb urenlang voor de kat zijn kont zitten nakijken’, trapte Borghols af. ‘Een aantal van jullie heeft de inhoud van zo’n programma gehaald.’ Daarop kwamen als vanzelf de excuses als: ‘De opdracht was moeilijk’, ‘Ik heb het echt druk’ en ‘We zijn aan de kerstvakantie toe.’

Bij wijze van sanctie besloot Borghols geen cijfers uit te delen. In plaats daarvan krijgt 4 havo na de vakantie een schrijfopdracht. ‘Die doen we ouderwets met pen en papier.’