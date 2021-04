‘Het onderwijs heeft nu een unieke kans om grote problemen aan te pakken’

De coronacrisis heeft de structurele problemen in het onderwijs vergroot. De kansenongelijkheid is gegroeid en leerlingen liepen nog meer vertraging op in lezen en rekenen, is de alarmerende boodschap van de Onderwijsinspectie woensdag. Toch is inspecteur-generaal Alida Oppers niet pessimistisch. ‘Kijk door het covid-stof heen.’

In de Staat van het Onderwijs, jullie belangrijkste rapport van het jaar, staat dat het repareren van corona-achterstanden niet genoeg is. Waarom niet?

‘We maken ons al jaren zorgen om de dalende prestaties bij onder meer taal en rekenen. Het onderwijs heeft nu een unieke kans om die structurele problemen aan te pakken. Er is veel betrokkenheid: alle ouders hebben het afgelopen jaar van dichtbij gezien hoe het eraan toegaat in het onderwijs en hoe belangrijk het is. De regering heeft veel geld uitgetrokken om de achterstanden weg te werken. Dat biedt mogelijkheden die er normaal niet zijn.’

Hoe moet het onderwijs dat aanpakken? Zo’n ommezwaai kost veel geld en tijd.

‘Iedereen zit nu nog in de crisis en scholen hebben het vaak zwaar. Er is nog veel uitval en het personeel is moe na zo’n zwaar jaar. Maar het perspectief is natuurlijk dat we over paar maanden weer van die beperkingen verlost zijn. Dan moeten we oppassen dat we niet verder gaan zoals het was.

‘In de eerste plaats moet er een samenhangende aanpak zijn. Scholen moeten niet het wiel opnieuw willen uitvinden, leer van elkaar. Nu zien we bovendien dat ongeveer één op de vijf schoolbesturen geen zicht heeft op de kwaliteit van hun eigen onderwijs. Dat vinden wij zorgelijk. Tijdens de lockdown zagen we dat scholen die daar wel zicht op hebben, het afstandsonderwijs beter en sneller organiseerden.’

Inmiddels zijn de basisscholen weer volledig open. Maar middelbare scholen geven nog altijd deels online les. Ook in het mbo en hoger onderwijs is het onderwijs nog grotendeels op afstand. Hoe houdt de inspectie daar toezicht op?

‘We hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het afstandsonderwijs. Inspecteurs hebben meegekeken in de digitale les en constateerden dat er hele grote kwaliteitsverschillen zijn. Vervolgens hebben we ook vanuit de wetenschap gekeken: waar moet je nou precies op letten bij kwalitatief goed afstandsonderwijs? Die informatie hebben we geprobeerd zo goed mogelijk te verspreiden, zodat scholen en besturen ervan konden leren.’

Sommige lessen waren onder de maat, schrijven jullie in de Staat van het Onderwijs. Wat gebeurt er als jullie zoiets signaleren? Wordt een school dan op de vingers getikt?

‘Wat wij doen is zoveel mogelijk kennis verspreiden. We zorgen dat onze bevindingen op de ene school ook aan de andere school kunnen meegeven. Dat wordt erg gewaardeerd.’

Maar jullie inspecteurs zagen haperende techniek, lessen die kwalitatief niet goed in elkaar zaten en leraren die niet nagingen of leerlingen wel meededen en de les begrepen. Waarom grepen jullie niet in?

‘Dit is natuurlijk een nieuwe situatie. De verantwoordelijkheid van de kwaliteit van online-lessen ligt in eerste instantie bij de schoolleiding. Onze observaties worden wel altijd teruggekoppeld aan schoolleiding en het bestuur.’

Als je ziet dat die kwaliteit zo onder de maat is, dan schrik je daar toch van? Zeker nu de situatie voortduurt.

‘We hebben nagedacht over wat de meest effectieve bijdrage is die wij als inspectie midden in zo’n crisis kunnen geven. Dat is het verspreiden van kennis. Intussen zijn we wel uitgerukt als dat nodig was. Er waren scholen met problemen, er waren bestuurscrisissen, daar hebben we gewoon ons werk gedaan.’

‘Nu investeren in goed afstandsonderwijs is natuurlijk belangrijk, omdat online onderwijs wellicht ook blijvend is. Maar vergeet de onderliggende problemen in het onderwijs niet: het lerarentekort, de kansenongelijkheid en de afnemende basisvaardigheden van leerlingen.’

De inspectie komen al jaren met een alarmerend rapport - en elk jaar lijkt het alsof het erger wordt. Vooralsnog is er niet veel veranderd.

‘Ik ben niet zo pessimistisch. We hebben het vraagstuk van de kansenongelijkheid met succes op de agenda gezet. Ik kan geen verkiezingsprogramma noemen waarin het onderwerp geen plek heeft. Dat wil niet zeggen dat het probleem meteen is opgelost. Door corona is kansenongelijkheid groter geworden, daarom hameren we er nu weer op. Het blijft werk van de lange adem.’