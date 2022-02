Het OMT werd hét orakel en de lievelingsadviseur van het kabinet ineen: ‘Dat leidde tot ongewenste adviezen’

OMT-voorzitter en RIVM-voorman Jaap van Dissel (links) gaat voorop naar de coronapersconferentie van 18 december 2021. Symbolisch voor hoe het OMT het orakel van het kabinet werd. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Begin februari 2020, nog voordat het eerste Nederlandse coronageval werd ontdekt, signaleerden infectieziektemodelleurs van onder meer het RIVM iets vreemds. Op basis van hoe snel het virus zich door Singapore en de Chinese havenstad Tianjin verspreidde, leek het wel alsof het zich soms in sprongen verplaatste.

Het virus verspreidt zich misschien wel via mensen die dat zelf nauwelijks doorhebben, besefte de groep, met in de gelederen modelleur en OMT-lid Jacco Wallinga. Dat was een nieuw idee: tot op dat moment ging men ervan uit dat corona zoiets was als de longziekte sars, een ziekte die pas besmettelijk is als de patiënt doodziek en met koorts op bed ligt. Dat was dan ook het Nederlandse beleid: let op patiënten met koorts en longontsteking, vooral als ze uit Wuhan of Italië komen.

Maar bij het OMT haalde Wallinga bakzeil. Hardop zeggen: pas op met álle hoestende mensen, dat zouden de huisartsen, GGD’s en testlaboratoria helemaal niet aan kunnen. Dus bleef het: alleen mensen met ‘een duidelijke link’ naar een coronaland en zwaar zieke ziekenhuispatiënten komen in aanmerking voor een coronatest.

Het is zomaar een van de typerende voorbeelden die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) noemt om te laten zien waarin het Outbreak Management Team tekortschoot tijdens de coronacrisis. Het OMT slaagde er niet altijd in wetenschappelijke twijfels naar buiten te brengen, liever hakte men zelf binnenskamers vast de knoop door. Bovendien ging het OMT gaandeweg de crisis te veel meedenken met het ministerie: ‘Als we nu zeggen dat iedereen die hoest een mogelijke verspreider is van het virus, kan de zorg het niet aan.’

Hoofdoorzaak is vooral het kabinet zelf, schrijft de OVV in zijn rapport. Dat verklaarde de adviezen van de wetenschapsexperts al in een vroeg stadium ‘heilig’, in die woorden. Onder meer hoogleraar bestuurskunde Kutsal Yeşilkağit (Universiteit Leiden) zei destijds al fijntjes tegen de Volkskrant: dat vinden wetenschappers prachtig, zo serieus genomen worden – totdat ze beseffen dat ze er ook op worden afgerekend.

En dat laatste gebeurde, schetste OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem woensdag bij de presentatie van het OVV-rapport. ‘De voorzitter van het OMT (Jaap van Dissel, red.) was bij vrijwel alle overleggen betrokken. En het kabinet stelde ook nadrukkelijk dat het de OMT-adviezen volgde. Daardoor kwam het OMT in een verantwoordelijke, in plaats van een adviserende rol.’ Niet goed. Een adviseur moet immers onafhankelijk kunnen adviseren.

Orakel: een ongezonde situatie

Het gebeurt vaker in crisissen dat adviseurs een soort orakel worden waaraan men zich vastklampt, signaleert de Onderzoeksraad, overigens met verwijzing naar onderzoek van VVD-prominent en bestuurskundige Uri Rosenthal. Bovendien wilde het kabinet kant en klare antwoorden, nu, snél. ‘Terwijl ook het OMT met onzekerheid te maken heeft’, merkt de raad droogjes op.

Het gevolg: adviezen die soms te stellig waren, en soms te braaf, als het OMT in zijn advies alvast een beetje meedacht met het kabinet. Neem die keer dat het OMT in een advies opschreef dat mondkapjes in de verpleeghuizen ‘niet nodig en gelet op de aanhoudende schaarste ook niet wenselijk’ zijn bij bewoners zonder klachten. De Onderzoeksraad noemt het als voorbeeld. Pikant, want wat de raad niet wist is dat uitgerekend die zin helemaal niet van het OMT zelf komt – maar op verzoek van het ministerie aan het OMT-advies werd toegevoegd.

Een ongezonde situatie, schetst de OVV. Zo nauw trokken kabinet en Van Dissel op, dat andere adviesorganen er letterlijk niet meer tussen kwamen. Toen de Kamer daarover mopperde, kreeg men van Rutte te horen ‘dat het hem verkeerd lijkt om naast het OMT op hetzelfde niveau een ander adviesteam te hebben’. Waarna critici uit pure wanhoop hun eigen organen oprichtten, om het kabinet toch in vredesnaam maar te bereiken: een ‘Denktank Coronacrisis’ op initiatief van SER-voorzitter Mariëtte Hamer, een ‘Werkgroep Sociale Impact’ onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, het ‘Red Team’ van onder meer veldepidemiologen en gezondheidseconomen.

Oorwassing

De adviezen zelf werden er intussen niet beter op. Mitsen en maren die het OMT aan het kabinet had moeten voorleggen, loste het OMT onderling op, minderheidsstandpunten kwamen niet in de adviezen, en doordat het kabinet zo verslingerd was aan het OMT raakten de belangen van bijvoorbeeld onderwijs, ondernemers en de cultuursector ondergesneeuwd.

Tips hoe het anders moet, heeft Dijsselbloem niet; een plechtige oorwassing wél. ‘De kracht van het adviesteam zit juist in het gegeven dat het zich vrij moet voelen om zich te beperken tot een inhoudelijk advies vanuit zijn specifieke expertises. Evenwichtige crisisbesluitvorming vraagt ook om rolvastheid en expliciete communicatie over de aannames.’