Het OM over Willem Holleeder: ‘een terroriserende tiran die iedereen in zijn omgeving het leven zuur maakt’

‘Als ik val met die brommer en ik heb wat. Dan schiet ik. Schiet ik haar dochter en haar kleinzoontje dood.’ Willem Holleeder ‘is er helemaal klaar mee’.

In een gesprek, dat enkele jaren geleden heimelijk werd opgenomen, foetert Holleeder tegen zijn zus Astrid. Hij is boos op zijn andere zus, Sonja – naar eigen zeggen zijn lievelingszus. Sonja heeft even daarvoor de auto van haar zoon verkocht. En nu kan Holleeder deze niet lenen. En, o wee, als hij in de regen op de brommer moet. ‘Als ik val met die brommer. Dan krijgt ze daar spijt van.’

Willem Holleeder als ‘terroriserende tiran’ die iedereen in zijn omgeving ‘het leven zuur maakt’. Dat beeld benadrukte het Openbaar Ministerie donderdag op de eerste dag van het requisitoir.

Ruim een jaar geleden begon het proces tegen Willem Holleeder. Hij wordt verdacht van een reeks liquidaties en een poging daartoe. Het afgelopen jaar zijn getuigen gehoord, is de verdachte ondervraagd en zijn bewijsstukken tegen het licht gehouden. Nu, op de 51ste zittingsdag, is het woord aan de officieren van justitie. Vier dagen zullen de aanklagers bepleiten waarom wettig en overtuigend is bewezen dat Willem Holleeder opdracht gaf tot liquidaties. Op 1 maart volgt de strafeis. Daarna is de verdediging aan zet. In juli volgt het vonnis.

Leugens zonder doel

Wat het OM betreft is het helder: Willem Holleeder draait, liegt en is zelfs niet in staat om ook maar ‘iets’ van de waarheid toe te geven. Dat de verdachte zegt onschuldig te zijn heeft volgens de aanklagers dan ook ‘nihil waarde’. Grote en kleine leugens passeerden afgelopen jaar de revue, aldus het OM. Zelfs leugens die geen enkel direct doel lijken te dienen.

Zo maakte Holleeder naar aanleiding van een verklaring van een getuige er een punt van dat hij geen koffie drinkt. Maar in een heimelijk opgenomen gesprek zegt hij tegen zijn zus Astrid dat ze koffie voor hem moet bestellen. ‘Daarmee geconfronteerd zegt hij dat hij espresso bedoelt, daarmee implicerend dat espresso geen koffie is’, aldus aanklager Sabine Tammes.

En ook het beeld dat Willem Holleeder schetst van zijn rol binnen zijn familie is leugenachtig, aldus het OM. Zo stelt Holleeder dat hij een familieman is, en dat hij alles voor zijn zussen en moeder over had. Sonja en Astrid schetsen juist een beeld van een leven in angst. Het is die angst waardoor ze zich in 2013 gedwongen voelden om in het diepste geheim naar justitie te stappen. Ze wilden zijn ‘bloeddorst’ stoppen.

Hun andere broer, Gerard, besloot om die reden juist niet te getuigen. ‘Hij is in staat, ook zonder geld, om op mensen in te praten. Zodanig dat deze mensen gewoon zonder problemen mijn zussen, mij, mijn familie of mijn geliefden komen liquideren’, gaf hij als verklaring voor zijn weigering. Op ‘praten met de politie staat de doodstraf’, stelde hij.

Geen eeuwige loyaliteit

De stelling van Willem Holleeder dat zijn zussen hem met hun belastende verklaringen ‘uit de weg willen ruimen voor geld’, doet het OM af als onzin. Volgens Holleeder zijn zijn zussen ‘geldwolven’. Zo hebben Holleeder en zijn zussen lang getwist over de opbrengsten van de verfilming van de Heineken-ontvoering. Holleeder kon niet accepteren dat hij daar geen geld voor kreeg – en dreigde Sonja en de auteur van het boek, misdaadverslaggever Peter R. de Vries, te zullen doden.

‘Ik zweer het je! Je weet hoe ik ben hè? Voordat je het weet ligt hij op de grond hè? KLAAR! BETS, BOEM! Niets meer! Wegwezen! Kankerhond! Weet je wat het is Sonja, ik word in de maling genomen. En één ding: niemand neemt mij zonder consequenties in de maling. Niemand!’, zei Holleeder hierover op Tweede Kerstdag 2013 tegen Sonja. Niet wetende dat ze het opnam.

‘Hij had sowieso geen recht op die filmopbrengsten’, benadrukte aanklager Tammes donderdag in de zwaarbeveiligde Bunker. Volgens haar was het dit gedrag waardoor de zussen zich tegen hem keerde.

De jeugd van de kinderen Holleeder werd gedomineerd door hun gewelddadige, alcoholistische vader. Tammes: ‘Na de Heineken-ontvoering kwam daar het grote familiegeheim bij: het deel van het losgeld dat nooit was teruggevonden.’ Die voorgeschiedenis heeft Holleeder en zijn zusters aan elkaar gebonden. ‘Waarschijnlijk heeft verdachte in de veronderstelling geleefd dat hij eeuwig op de loyaliteit van zijn zusters kon rekenen.’ Volgens haar een ‘misrekening’. ‘Zijn egocentrische gedrag, zijn alles overheersende dominantie, maar vooral de bedreigingen zijn de nekslag voor die loyaliteit geweest.’