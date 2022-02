Het OM eist een jaar cel tegen ex-leden van verboden pedofielenvereniging Martijn

Rechtbanktekening van Sidney Smeets en Theo Hiddema, de advocaten van de ex-leden van de pedovereniging. Tijdens de eerste openbare zitting waren de drie verdachten niet aanwezig. Beeld ANP

Een van de verdachten is Marthijn U. (49), de voormalige voorzitter van de pedofielenvereniging die in 2014 door de Hoge Raad verboden werd. In zijn oordeel stelde de hoogste rechter destijds dat de vereniging ‘de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen bagatelliseert, dergelijke contacten zelfs verheerlijkt en haar opvattingen ook propageert’.

In de jaren daarna zijn de verdachten die woensdag in Rotterdam terechtstonden volgens het OM niet gestopt met hun strijd voor het legaliseren van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen. Op hun websites, op sociale media en per e-mail verspreidden zij nog altijd hun gedachtegoed. Volgens de officier van justitie droegen zij daarmee bij aan ‘een subcultuur waarin seks met kinderen als normaal en acceptabel wordt gezien’.

Doorstart van de vereniging

De verdachte Norbert de J. (43) zou U. hebben geholpen met het ontwerpen van zijn website en zich over de technische kant hebben bekommerd. Via de website waren nog altijd de oude notulen van de vereniging terug te vinden. Met de derde verdachte, Nelson M. (27), zou U. via Skype hebben gesproken over een doorstart van vereniging Martijn. Ook vond het OM de verenigingsnotulen terug op een harde schijf van M.

Volgens zijn advocaat verspreidde U. de informatie over seks met kinderen niet namens de inmiddels verboden vereniging, maar als natuurlijk persoon. Hij zou zich daarom niet bewust zijn geweest van de strafbaarheid van zijn activiteiten. De raadsman benadrukte bovendien dat de zaak niet draait om seksueel misbruik.

Geen van de drie verdachten verscheen op de zitting van woensdag. M. heeft volgens zijn advocaat onlangs politiek asiel aangevraagd in Mexico. Hij wordt ook verdacht van het bezit van tienduizend kinderpornografische afbeeldingen, maar daarvoor staat hij later terecht. De huidige strafzaak gaat donderdag verder.