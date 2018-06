Het oergevoel in Drenthe verpakt in een reclamefilmpje – maar nu zonder Kamp Westerbork

Een romantische wandeling tussen de schapen op de heide, een picknick naast een hunebed, marshmallows roosteren boven een kampvuurtje. Marketing Drenthe wilde het oergevoel overbrengen in een nieuwe promotiespot op de nationale televisie. Maar dat in de feel good-movie – begeleid door een opzwepende country-riff – een flits zat van een treinwagon op het terrein van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, viel niet bij iedereen goed.

Een screenshot uit het promotiefilmpje van Marketing Drenthe. Foto Marketing Drenthe

Werd nu het doorgangskamp, waaruit tussen 1942 en 1945 107 duizend mensen werden getransporteerd naar Auschwitz, Sobibor, Theresienstadt en Bergen-Belsen, en waarvan er 102 duizend het niet overleefden aangeprezen als een attractie?

Na enkele klachten werd afgelopen weekend besloten het promotiefilmpje aan te passen. Sinds woensdag is een nieuwe versie van de spot op de buis – zonder Westerbork-shot.

‘Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen te kwetsen’, reageert directeur Astrid Crum van marketing Drenthe. ‘We wilden graag het erfgoed van Drenthe in beeld brengen. De hunebedden, de Koloniën van Weldadigheid, maar zeker ook Kamp Westerbork.’

In samenspraak

De beelden werd opgenomen en gekozen in samenspraak met medewerkers van het herinneringscentrum, zegt Crum. ‘Al zijn wij verantwoordelijk. We hebben het zo zorgvuldig mogelijk proberen te doen, met mensen die er verstand van hebben. Juist omdat we begrijpen hoe beladen het verleden in Westerbork is.’

Toen de commercial vorige week woensdag voor het eerst werd uitgezonden, waren de reacties volgens Crum doorgaans erg positief. ‘Maar her en der hoorden we dat sommige mensen het kwetsend vonden’. De uitgelaten sfeer, de up tempo-muziek: achteraf moet ze erkennen dat het samenspel misschien niet erg gelukkig was.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork kreeg twee kritische mails, zegt woordvoerder Hilde Boelema. ‘Natuurlijk vinden wij het ook vervelend dat mensen het als kwetsend ervaren’, zegt ze. ‘De opnames verliepen echt mooi en respectvol. Maar in het spotje zitten ze daarna aan het bier. Dan lijkt het alsof Westerbork een attractie is.’

Uitdragen

Het herinneringscentrum, dat jaarlijks 170 duizend bezoekers trekt, wil het verleden van het doorvoerkamp juist uitdragen om het levend te houden. ‘Erfgoed in Drenthe, daar hoort Westerbork bij, we hebben niet voor niets een werelderfgoedstatus. De bedoelingen waren goed, het is helaas anders uitgepakt.’

Dat is ook het gevoel dat bij Crum overheerst. ‘Er komen in Drenthe veel gezinnen met kinderen. Juist aan hen willen we de verhalen achter ons erfgoed doorvertellen.’ Het paradoxale is dat de campagne ondanks de ophef in die opzet geslaagd lijkt, zegt ze. ‘Sinds het spotje is de website van Westerbork vanaf onze site de meest bezochte pagina.’