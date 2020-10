Het nieuws in vijf minuten

Handhaving rondt het wallengebied in Amsterdam. Beeld ANP

Ook in de gedeeltelijke lockdown zullen de ziekenhuizen vollopen...

RIVM-hoofdwetenschapper Jaap van Dissel heeft bij een presentatie voor Kamerleden gezegd dat het ‘tot december en misschien tot januari’ duurt voor we terug zijn op een veilig risiconiveau. In november zal duidelijk zijn wat het effect is van de gedeeltelijke lockdown, die vanavond om 22.00 uur ingaat.

De ziekenhuisbezetting in Nederland steeg vandaag tot 1.475 positief geteste patiënten, van wie 301 op een intensivecareafdeling liggen. Volgens Van Dissel zal de ziekenhuisbezetting tot eind oktober of begin november blijven oplopen, om daarna geleidelijk af te nemen. Pas ergens tussen eind november of half december zakt de bezetting naar verwachting weer onder de duizend bedden.

Dat strookt met de prognoses die Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vanochtend presenteerde. De reguliere zorg voorziet een somber scenario: in het gunstigste geval moeten straks vier op de tien behandelingen worden uitgesteld, in het ergste geval misschien wel driekwart.

De bottleneck in de zorg blijft het personeel, legt Kuipers uit. Sporthallen ombouwen tot noodhospitalen zal daarom niet helpen. ‘Linksom of rechtsom vraagt zo’n grote faciliteit nog steeds om hetzelfde geschoolde personeel.’

… en het kabinet zint op strengere quarantaine-handhaving.

Een op de tien personen met een positieve coronatest gaat niet in de verplichte quarantaine. En 15 procent van de nauwe contacten van besmette personen, die van de GGD ook in quarantaine moeten, gaat toch soms naar buiten. Dit blijkt uit onderzoek van Bureau Berenschot.

Daarom onderzoekt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid of quarantaine-overtreders misschien te beboeten zijn. ‘Als mensen die adviezen niet opvolgen’, legt hij uit, ‘geeft dat een risico op verdere verspreiding van het virus.’

Juridisch valt een quarantaine het beste af te dwingen via de veiligheidsregio’s. Minister De Jonge heeft een handleiding opgesteld wanneer een bestuurder dit middel kan overwegen en wat de mogelijkheden dan zijn. Een boete zou alleen in het uiterste geval moeten worden ingezet.

Minister De Jonge beloofde de Tweede Kamer vanochtend dat de testcapaciteit snel op orde zal zijn. Met megalaboratoria, de inzet van sneltests en een gestage opschaling van de GGD’s moet een definitief einde komen aan de lange wachttijden, die er al sinds augustus zijn.

De mondkapjesplicht gaat waarschijnlijk pas per 1 november in. Tot die tijd geldt een ‘dringend advies’.

Verder in het nieuws...

- Het RIVM meldt vandaag opnieuw ruim zevenduizend nieuwe coronabesmettingen. Het weektotaal loopt daarmee op tot ruim 46 duizend besmettingen, 58 procent meer dan vorige week. Dit groeitempo is de laatste dagen vrij constant.

- Rotterdam bindt de strijd aan met huisjesmelkers en bemiddelaars die ‘absurd hoge prijzen’ rekenen voor slecht onderhouden woningen. Veel huurders worden geïntimideerd, gediscrimineerd en uitgebuit, aldus het college van burgemeester en wethouders.

- Volgens eigen berekeningen draagt Nederland jaarlijks 5,5 miljard euro af aan de Europese Unie. Na aftrek van een korting is dat 0,67 procent van het bruto binnenlands product, het hoogste percentage van alle lidstaten. Volgens de definitie van de Europese Commissie was Nederland alleen in 2014 relatief de grootste betaler.

- Steeds meer Nederlanders promoveren. Vrouwen maken bovendien een grote inhaalslag: in 2019 zijn vier op de tien personen met een doctorstitel vrouw. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

- China en Rusland hebben beide opnieuw een zetel in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gekregen. Mensenrechtenorganisaties hadden lidstaten opgeroepen tegen de twee wereldmachten te stemmen vanwege hun behandeling van eigen burgers. Saudi-Arabië viel wel buiten de boot.

- In de aanloop naar de verkiezingen heeft president Trump een slotoffensief ingezet. Terwijl het in de Verenigde Staten opnieuw misgaat met de pandemie organiseert Trump meerdere massabijeenkomsten per week, in cruciale staten.

- De Republikeinse partij heeft in de Amerikaanse staat Californië eigen inzamelpunten voor briefstemmen neergezet. Volgens de overwegend Democratische autoriteiten in Californië zijn deze onofficiële ‘stembussen’ in strijd met de kieswet, maar de Republikeinen weigeren ze weg te halen.

Voor meer achtergrond…

Vorige week maakte het ministerie van Landbouw de 63ste en 64ste besmetting op een nertsenfarm bekend. Het coronavirus heeft al ruim de helft van de nertsensector in Nederland weggevaagd. De brandhaarden lijken maar niet te blussen. Hoe komt dat toch?

Zitten - zoals complotdenkers denken - de nertsenfokkers zelf achter de corona-uitbraken? Het zou financieel aantrekkelijk kunnen zijn, omdat de overheid een ruimingsvergoeding garandeert.

Misschien zijn het de Oost-Europese werknemers, die zich niet zo nauw aan de coronaregels hebben gehouden? Of zat het virus simpelweg al in de stallen, ver voor wij het doorhadden? ‘De whodunnit is nog niet opgelost’, zegt veterinair epidemioloog Francisca Velkers. ‘Het onderzoek gaat verder.’

En dan nog dit…

Voor het Nederlands elftal gaat vanavond de Nations League verder met een uitwedstrijd in en tegen Italië. Coach Frank de Boer staat voor de derde keer aan het roer. Een week na zijn debuut als bondscoach vecht hij al tegen chagrijn en kritiek.

Voor een deel is dat begrijpelijk. Het voetbal van de Oranjeleeuwen verviel tegen Mexico en Bosnië tot eindeloos gebrei, zonder risico, zonder veel kansen en vooral zonder doelpunten. De visie van De Boer - vanuit balbezit gecontroleerd aanvallen - is niet wat fans graag zien. Daarbij helpt zijn norse uitstraling evenmin.

In zijn nog prille bondscoachschap is de wedstrijd van vanavond daarom cruciaal. Aanvang: 20.45 uur. Plaats van handeling: het voetbalstadion in de Italiaanse stad Bergamo, met duizend zorgmedewerkers op de tribune.

Het nieuws in vijf minuten bevat het nieuws van woensdag 14 oktober tot 17.00 uur.