Het nieuws in vijf minuten

Het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland is door brand verwoest. Beeld Reuters

Het aantal positief geteste personen is wederom fors opgelopen. Vandaag werden 1.140 nieuwe besmettingen geregistreerd, 176 meer dan gisteren. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 832 besmettingen per dag gemeld. Een week eerder waren dit er gemiddeld nog 536.

De GGD’s melden vandaag acht nieuwe ziekenhuisopnamen, gisteren waren dit er zes. Op de intensive care liggen momenteel 31 coronapatiënten, een meer dan gisteren. Er zijn twee nieuwe sterfgevallen gemeld.

Strijd tegen corona

Van ongeveer zeven op de tien positief geteste personen lukt het niet de besmettingsbron te achterhalen. Misschien geschiedt deze ‘gemeenschapsoverdracht’ in kleine kringen, maar dan zonder dat de GGD’s het kunnen achterhalen. Misschien zorgen de vele, kleine besmettingskansen van vluchtig contact in het openbaar samen voor forse aantallen. Of het virus heeft een x-factor, die slechts door diepgravend onderzoek blootgelegd kan worden.

In ieder geval geloven onderzoekers dat in de coronateststraat nog veel winst te behalen valt. De blaastest, de bulktest, de speekseltest of juist een combinatie – wereldwijd wordt nagedacht over welke test in welke situatie het beste is. ‘De heilige graal is een covidtest die zo snel, gebruiksvriendelijk en goedkoop mogelijk een zo betrouwbaar mogelijk resultaat levert’, zegt hoogleraar klinische virologie Louis Kroes.

Het onderzoek naar het ‘Oxfordvaccin’ is tijdelijk stilgelegd nadat een proefpersoon in het ziekenhuis was opgenomen. Farmaceut AstraZeneca spreekt van een ‘routineactie’. Tot nu toe was het vaccin veelbelovend: het werd al op grote schaal op mensen getest. Nederland bestelde samen met Frankrijk, Italië en Duitsland al 300 miljoen doses.

Brand in vluchtelingenkamp

Het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is door brand verwoest. Ruim twaalfduizend migranten zijn geëvacueerd. Volgens een hulpverlener is ook het noodhospitaal in gevaar.

Over de oorzaak van de brand circuleren uiteenlopende verhalen. Een paar dagen terug voerde een dreigende corona-uitbraak de spanningen in het kamp op. Eilandbewoners demonstreerden al eerder tegen de aanwezigheid van de vluchtelingen en migranten.

Smaadzaak tegen Trump

Het Amerikaanse ministerie van Justitie probeert een rechtszaak tegen president Trump te ontmantelen. De smaadaanklacht draait om Trumps ontkenning twee decennia geleden E. Jean Carroll in een pashokje te hebben verkracht. Justitieminister Bill Barr wil met een gewiekste, juridische manoeuvre de zaak wegkapen. Als de rechter dit toelaat, kan dat vergaande gevolgen hebben.

Onderzeebootmoord

De Deense uitvinder Peter Madsen heeft bekend de Zweedse journalist Kim Wall in 2017 te hebben vermoord. Madsen werd al in 2018 veroordeeld tot levenslang, maar hield altijd vol dat Wall door een ongeluk op zijn onderzeeër om het leven was gekomen. In een tv-documentaire zegt Madsen nu: ‘Er is maar één iemand die schuldig is en dat ben ik.’

Diversiteit bij filmprijzen

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie die jaarlijks de Oscars uitreikt, wil meer diversiteit op het doek en achter de schermen. Vanaf de uitreiking van 2024 maakt een film enkel nog kans op een gouden beeldje wanneer de ‘representatie op het scherm’ divers is of wanneer de film gemaakt en promoot is door mensen met verschillende achtergronden.

Het nieuws in vijf minuten bevat het nieuws van woensdag 9 september tot 17.00 uur.