Het nieuws in vijf minuten

Het kabinet probeert tweede coronagolf af te stoppen…

Vanaf zondagavond gelden voor acht nieuwe veiligheidsregio’s dezelfde maatregelen als voor de zes Randstadregio's nu. Dat maakte premier Rutte vanmiddag bekend. Na middernacht mag de horeca geen mensen meer toelaten en borrels met meer dan vijftig mensen worden verboden.

Later vandaag maken de acht regio’s aanvullende maatregelen bekend. Bovendien vraagt het kabinet het Outbreak Management Team om advies over extra maatregelen. Dat advies moet er maandag liggen.

De grafieklijnen lopen al weken allemaal in dezelfde, verkeerde richting: omhoog. Meer nieuwe besmettingen, meer ziekenhuisopnamen en meer sterfgevallen. Ook vandaag weer. Alle signaalwaarden op het coronadashboard van de overheid werden met de cijfers van vandaag overschreden.

… terwijl zorgbestuurders vrezen voor triage in de reguliere zorg.

Als de tweede golf doorzet, heeft dat - net als in het voorjaar - grote gevolgen voor de zorg. Afgelopen dinsdag werd bekend dat de eerste ziekenhuizen reguliere patiënten moeten afbellen om coronapatiënten op te kunnen vangen. Sinds woensdag worden weer patiënten verplaatst om ziekenhuizen in de regio’s met meer besmettingen te ontzien.

In ziekenhuizen zingt ondertussen het woord ‘triage’ weer rond. Dit keer niet in de coronazorg, maar op de reguliere afdelingen. Edo Arnoldus, voorzitter medische staf van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis: ‘Als we onder de 80 procent reguliere zorg schieten, dan betekent dat eigenlijk dat je triage moet gaan doen op je gewone patiënten, ten gunste van de covidpatiënten. Wie mag er wel en wie mag er niet? Dat is de spagaat waarin wij als artsen nu zitten. Dat kun je eigenlijk niet bij ons neerleggen.’

Er wordt dan ook met afgrijzen gekeken naar de duizenden Willem II-supporters, die gisteravond op een Tilburgs plein schouder aan schouder de wedstrijd van hun club tegen het Schotse Rangers FC volgden. De plaatselijke speaker riep nog: ‘Jongens, houdt een beetje afstand.’ Veel haalde dat niet uit. Burgemeester Theo Wetering, die een vergunning verleende voor de bijeenkomst, ligt onder vuur.

Verder in het nieuws...

- De Europese Commissie gaat alsnog in beroep tegen de uitspraak van het Europees Hof dat Apple geen belastingnaheffing van 14 miljard euro hoeft te betalen in Ierland.

- Een van de machtigste kardinalen binnen het Vaticaan is donderdagavond nagenoeg in stilte uit zijn ambt ontzet door Paus Franciscus. Vermoedelijke reden: een vastgoedschandaal.

- Bij een steekpartij nabij het oude kantoor van het satirische blad Charlie Hebdo zijn vrijdag twee gewonden gevallen. De politie heeft een verdachte aangehouden.

- De FBI onderzoekt de vondst van stembiljetten in een vuilnisbak nabij een verkiezingsbureau. Het merendeel van de stemmen was uitgebracht op president Trump.

- De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft excuses aangeboden voor de executie en crematie van een Zuid-Koreaanse ambtenaar. Het dictatoriale regime geeft maar zelden fouten toe.

- Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek deelt fastfoodketen McDonald's vanaf volgende week alleen nog maar boekjes uit bij hun Happy Meals.

Voor meer achtergrond…

Boeren in Noord- en Zuid-Holland strijden de laatste zomers tegen een vijand die komt vanonder de grond. Geen mollenplaag, maar oud zeewater steekt steeds vaker de kop op. Tijdens droge periodes komen de boeren al zoet water tekort. Moeten ze hun akkers binnenkort met zeekraal beplanten?

Het zoute waterprobleem ontstaat uit twee bewegingen, beide te wijten aan klimaatverandering. Door de droogte zakt de veengrond in. En door de zeespiegelstijging komt oud zeewater uit diepere grondlagen omhoog. Het resultaat: midden in een veld vol jonge chrysanten borrelt plots zout water omhoog. Bloementeler Timo Steenwijk: ‘Alles wat ik hier neerzet, gaat gewoon dood.’

En dan nog dit…

Je ziet het niet vaak op de sintelbaan: atleten die met tegenzin aan de start verschijnen, om vervolgens rustig joggend over de finish te komen. Maar verschillende sporters met een Nike-sponsorcontract konden niet anders. In hun contract staat dat ze ieder seizoen in minimaal negen of tien wedstrijden in actie moeten komen. Zo niet, dan houdt Nike een deel van hun salaris in.

Normaal gesproken vormt die voorwaarde geen enkel probleem, maar dit seizoen is alles anders. Op de leeg geveegde kalender zijn wedstrijden schaars. Zo bond Olympisch kampioen Daphne Schippers - haar rugblessure negerend - toch maar haar spikes onder. Coach Bart Bennema schikt zich naar de situatie: ‘Wij Nederlanders kunnen daar alles van vinden, maar zo zijn de afspraken.’

