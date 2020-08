Het nieuws in vijf minuten

Een medewerker van de GGD Rotterdam-Rijnmond neemt een coronatest af in een teststraat. Beeld ANP

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de snel oplopende coronabesmettingen (vandaag 654 nieuwe gevallen) in Nederland. Een afspraak maken voor een coronatest kan vanaf vandaag ook online, via coronatest.nl. Minister Hugo de Jonge kondigde gisteravond een kabinetsplan aan dat thuisquarantaine verplicht stelt. Wie zich daar niet aan houdt, pleegt een strafbaar feit. Het plan kan vooralsnog niet rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Overwoog u nog een vakantie naar Malta, let dan op: het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor het eiland aangepast van geel naar oranje. Dat betekent dat reizigers die vanuit Malta aankomen op Schiphol worden verzocht zich direct te laten testen en het ‘dringende advies’ krijgen voorlopig in quarantaine te gaan. Als u naar Noorwegen reist, moet u als Nederlander eerst twee weken in quarantaine.

Corona laat zich ook economisch voelen: in het Verenigd Koninkrijk kromp de economie het tweede kwartaal met 20,4 procent. Hiermee werd de groei van zeventien jaar teniet gedaan. Geen enkel land in de G7 werd zo hard getroffen.

QAnon

In de Verenigde Staten heeft een aanhanger van de extreemrechtse complottheorie QAnon de Republikeinse nominatie gewonnen voor een congreszetel in de Amerikaanse staat Georgia. Hierdoor kan ze na de verkiezingen in november vrijwel zeker afreizen naar Washington. Volgens de aanhangers van QAnon is er een samenzwering van pedofiele satanisten in de ‘Deep State’ die Donald Trump willen afhouden van een tweede termijn.

Trini Lopez, de zanger/gitarist die wereldberoemd werd met zijn tropische vertolking van If I Had a Hammer, is dinsdag op 83-jarige leeftijd in het Californische Palm Springs overleden aan covid-19.

Ondanks aanhoudende protesten in Minsk komt er geen EU-noodvergadering over de situatie in Belarus. Wel wordt er gewerkt aan een ‘grondige herijking van de relaties’. De EU uitte gisteravond felle kritiek op de verkiezingen van afgelopen zondag, maar wil nog geen nieuwe sancties aan het land opleggen.

Met deze hitte heeft u er vast al een paar op: perenijsjes. Verkoelend zijn ze zeker, maar zijn ze ook een beetje gezond? Uit onze test blijkt dat het met de suiker in de waterijsjes reuze meevalt. Er zit ook méér vitamine C in een ijsje dan in een echte peer. Hou het alleen wel bij eentje, daarna worden de verschillen al snel kleiner.

Het nieuws in vijf minuten is gebaseerd op het nieuws van woensdag 12 augustus tot 17.00 uur.