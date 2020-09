Het nieuws in vijf minuten

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tijdens de persconferentie over de huidige stand van zaken omtrent het coronavirus in Nederland. Beeld ANP

Op de persconferentie volgt een dag vol vraagtekens …

De persconferentie van premier Mark Rutte trok gisteravond bijna 6,5 miljoen kijkers. De boodschap was niet mals: een nieuw maatregelenpakket legt het sociale leven drie weken lang grotendeels plat.

Hoewel Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zienderogen moeite deden om toch vooral duidelijk te zijn, riep hun boodschap allerlei vragen op. De ene keer is een maatregel zelf onduidelijk, de andere keer is onduidelijk welke argumentatie tot een maatregel geleid heeft.

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties vroeg vooral aandacht voor haar eigen situatie. Met een oproep aan het Veiligheidsberaad hoopt de sector dat culturele instellingen een landelijke vrijstelling krijgen van de nieuwe maatregel van maximaal dertig man per zaal. In Amsterdam kreeg de sector al nul op het rekest.

De belangrijkste vraag is natuurlijk: is deze mini-lockdown genoeg? Over een week of twee kunnen we daar meer over zeggen. Maar veel leden van het Outbreak Management Team hadden het liefst nog meer maatregelen ingevoerd. Zo overwoog het adviesteam een avondklok en een landelijke draagplicht voor mondkapjes in winkels.

… en een nacht van de Amerikaanse verkiezingsconfrontatie.

Komende nacht staan president Donald Trump en uitdager Joe Biden voor het eerst tegenover elkaar. Negentig minuten lang debatteren de twee over zes verschillende thema’s: van de benoeming van een nieuwe opperrechter tot het politieke verleden van beide kandidaten.

Het eerste debat tussen Trump en Biden wordt van 2.30 tot 5.15 uur (Nederlandse tijd) uitgezonden op NPO1. Beeld AP

Trump haalt zo'n beetje iedere dag wel het nieuws. In het debat zal hij vermoedelijk - vanuit zijn geliefde rol van underdog - vol de aanval kiezen.

Biden is nog een groot vraagteken. In de altijd onzekere peilingen heeft hij een flinke voorsprong. Maar over zijn debatstrategie tasten we nog in het duister. Zijn campagne bleef nu toe in de luwte. In de voorbije weken heeft hij zich 22 dagen niet publiekelijk vertoond. Hoe komt hij vannacht voor de dag?

Verder in het nieuws...

- Het aantal besmettingsmeldingen is in een maand tijd vervijfvoudigd. Ook het aantal ziekenhuisopnamen stijgt snel. Dat zegt het RIVM in zijn wekelijkse update. Vandaag werden voor het eerst meer dan drieduizend besmettingen gemeld.

- Coronapatiënten liggen gemiddeld korter in het ziekenhuis dan tijdens het voorjaar. Bovendien hoeven zij minder vaak naar de intensive care. Dat is de voorzichtige conclusie uit een steekproef van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

- Het ziekteverzuim in de zorg tussen april en juni is sinds 2003 niet meer zo hoog geweest als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

- In 2022 dreigt voor miljoenen werknemers en gepensioneerden een verlaging van de pensioenen met ruim 10 procent. Volgend jaar blijft de verlaging beperkt tot 0,2 procent.

- Vier grote tabaksfabrikanten hebben een boete van in totaal 82 miljoen euro gekregen vanwege verboden prijsafspraken in Nederland. Dat maakte de Autoriteit Consument en Markt vandaag bekend.

- De Verenigde Staten dreigen hun ambassade in Irak te sluiten vanwege de toenemende beschietingen van pro-Iraanse milities. Er zijn al voorbereidingen getroffen om diplomaten snel uit Bagdad terug te trekken.

- De familie van een zwarte man die in de Verenigde Staten door een agent werd doodgeschoten, heeft 17 miljoen euro schadevergoeding gekregen. Het is een van de hoogste schadevergoedingen in de geschiedenis van het land.

- Amnesty International heeft alle activiteiten in India gestaakt nadat de autoriteiten de banktegoeden van de organisatie hadden bevroren.

Voor meer achtergrond…

Vannacht sprong de teller van het aantal overledenen coronapatiënten wereldwijd op één miljoen. Een 1 met zes nullen. Honderd maal honderd maal honderd. Om dit abstracte getal een verhaal te geven, vertellen zes correspondenten van de Volkskrant over de dode die hen het meest is bijgebleven. Zes mausolea, uit woorden opgebouwd.

Over de Chinese dokter Wang, die zich na haar pensioen nuttig wilde blijven maken. Over de Amerikaanse schooljuf Miss V., voor haar leerlingen een lot uit de loterij. Over de Italiaanse schoenontwerper Sergio Rossi, wiens bedrijf nog 100 duizend euro doneerde aan een ziekenhuis in Milaan.

Over de Brabantse boer, die zijn spaarzame lucht gebruikte voor grappen. Over de Peruviaanse Ricardo Valderrama Fernández, die toevallig burgemeester werd. En over een Russische acteur met het downsyndroom, die zich niet liet isoleren.

En dan nog dit…

Sinds Ronald Koeman in 1992 met een vrije trap van 111 kilometer per uur FC Barcelona naar de eerste Europacup I-winst in de historie schoot, heeft de club een speciaal plekje in zijn voetbalhart. De eerste keer dat hij gevraagd werd om er als trainer aan de slag te gaan, wees hij het aanbod van de hand. Ook een tweede keer zei hij nee. Maar in augustus kon hij een derde lokroep niet weerstaan.

Ronald Koeman een jaar geleden in actie als bondscoach van het Nederlands elftal tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Beeld UEFA via Getty Images

Dus vertrok Koeman voor de negende keer in zijn carrière vroegtijdig bij een werkgever - in dit geval het Nederlands elftal. Toch is hij meer dan de trainer voor wie het gras elders altijd nét ietsje groener is. Uit dit profiel komt een man naar voren die zich ontwikkelde in zijn communicatie en leerde wat in het leven echt belangrijk is.

