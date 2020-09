Het nieuws in vijf minuten

Dronebeelden geven een overzicht van de verwoesting in vluchtelingenkamp Moria. Beeld EPA

Immuniteit voor het coronavirus duurt mogelijk slechts een jaar…

Immuniteit voor het coronavirus is mogelijk al binnen een jaar uitgewerkt. Dat blijkt uit een onderzoek naar vier coronavirussen die al decennia rondgaan. Bij acht van de tien proefpersonen was al na een klein jaar een nieuwe piek in de hoeveelheid antistoffen waarneembaar: een teken dat de persoon in kwestie opnieuw was besmet. De meeste proefpersonen raakten bovendien nog een derde, vierde of zelfs vijfde keer besmet.

‘Er is geen enkele reden te bedenken waarom dit niet zou opgaan voor het nieuwe coronavirus’, zegt viroloog en onderzoeksleider Lia van der Hoek. In dat geval kan Nederland eind dit jaar een golf herbesmettingen verwachten. Andere wetenschappers twijfelen. Hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond benadrukt dat het nieuwe virus niet goed in algemene regels te vangen is.

Vandaag meldt het RIVM 1.300 nieuwe besmettingen. Daarmee blijft het aantal besmettingen snel stijgen. Op dit moment liggen er 209 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 43 op de intensive care.

... en in Moria leven vluchtelingen bij de dag.

De angst voor het coronavirus houdt het vluchtelingenkamp Moria en de rest van Lesbos in zijn greep. Toen de brand uitbrak waren 35 kampbewoners positief getest. Nu weet niemand waar zij zich onder de 12.500 ontheemden bevinden. Veel inwoners van Lesbos dragen ineens een mondkapje en overal staan ontsmettingsmiddelen.

VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR probeert de vluchtelingen over te halen om gebruik te maken van een nieuw tentenkamp achter prikkeldraad, met plaats voor drieduizend mensen. De meesten weigeren. Herinneringen aan de extreem lange lockdown aan het begin van de coronacrisis liggen nog vers in het geheugen. De onrust over de verplichte isolatie leidde ertoe dat Moria woensdag in vlammen opging.

Overheidsinstanties doen er intussen alles aan niet de indruk te wekken dat brandstichting een enkeltje West-Europa oplevert. Dus slapen families met kinderen al vier nachten op asfalt. Alles beter dan de ‘gevangenis’’ zoals het nieuwe tentenkamp wordt genoemd.

Voor meer achtergrond...

Corona heeft tot een leegloop in protestantse gemeenten en rooms-katholieke parochies geleid. De ontkerkelijking bevindt zich nu al op het niveau dat pas voor 2030 was voorzien. Of het glas nu halfvol of halfleeg is, de maatregelen tegen het virus zijn overal voelbaar.

Tijdens een dienst in de Sint Franciscusbasiliek in het Friese Bolsward worden de afstandsregels nageleefd. Beeld Harry Cock

Vrijwel elke geloofsgemeenschap preekt sinds de lockdown digitaal. Aanvankelijk kwamen op die online vieringen zelfs meer mensen af, maar inmiddels daalt het aantal deelnemers weer.

De Protestantse Kerk in Nederland lijkt het geloof beter te kunnen rijmen met de afstandsregels dan rooms-katholiek Nederland. Gelovigen kunnen het avondmaal thuis met wijn en brood vieren. Bij een doop kunnen de ouders zelf het gewijde water over het hoofdje van hun kind gieten. Volgens katholieke theologen druist dit in tegen het sacrale karakter van de rituele handelingen.

Verder in het nieuws...

- Bij natuurbranden in de Amerikaanse staten Californië, Oregon en Washington zijn al minstens dertig doden gevallen. Nepnieuws op sociale media over brandstichters met politieke motieven leidt tot spanningen.

- Greenpeace begint een rechtszaak tegen de Nederlandse staat vanwege de staatssteun aan KLM. De milieuorganisatie eist dat het steunpakket van 3,4 miljard euro wordt ingetrokken omdat harde klimaatvoorwaarden ontbreken.

- De Japanse kabinetschef Yoshihide Suga is door zijn partijgenoten aangewezen als opvolger van vertrekkend premier Shinzo Abe. De 71-jarige Suga, zoon van een aardbeienkweker, zal naar verwachting Abes beleid voortzetten.

- Kandidaten namens de anticorruptiebeweging van de vergiftigde oppositieleider Aleksej Navalny hebben bij gemeenteraadsverkiezingen in twee Siberische steden overwinningen geboekt op de partij van president Poetin.

- Het Openbaar Ministerie zegt dat de officier van justitie in de geseponeerde rechtszaak tegen rapper Akwasi, niet vooringenomen is geweest. Critici wezen op het feit dat de officier met anti-Zwarte-Piet-activist Mitchell Esajas in het bestuur van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam heeft gezeten.

- Vakbond FNV wil ondanks de coronacrisis blijft vasthouden aan de looneis van 5 procent, zij het alleen in vitale sectoren en sectoren waarin het goed gaat. Traditiegetrouw presenteert de bond de dag voor Prinsjesdag zijn cao-eisen.

- Vier jonge acteurs van het Haarlemse Toneelschuur Producties maken sámen kans op de toneelprijs Louis d’Or. Het is voor het eerst dat een ensemble als geheel is genomineerd.

- Tennisser Dominic Thiem heeft op de US Open zijn eerste grandslamtitel veroverd. De Oostenrijker knokte zich in de finale tegen Alexander Zverev uit geslagen positie terug.

Tennisser Dominic Thiem heeft de US Open op zijn naam geschreven. Beeld AFP

En dan nog dit...

Morgen is het Prinsjesdag. Deze dag, waarop koning Willem-Alexander de Troonrede voorleest, is dit jaar buitengewoon sober. Geen Ridderzaal, geen koninklijke rijtoer in de Gouden Koets en minder aanwezigen. Staatssecretarissen zijn, evenals partners van politici, vanwege ruimtegebrek in de Grote Kerk niet welkom.

Dat betekent ook: veel minder hoeden in de parade. Jammer voor de beroemdste, of in elk geval de aimabelste, hoedenmaker ter wereld Stephen Jones. In dit interview poogt hij de Nederlander weer aan de hoed te krijgen. Klopt het dat sommige mensen geen hoedenhoofd hebben? ‘Welnee! Er zijn zo veel manieren waarop je een hoed op kunt zetten. En je kunt overal een hoed bij dragen, alleen zijn mensen het niet meer gewend.’’

Om toch iets van de plechtigheid te maken, heeft de organisatie overigens speciale Prinsjesdag-mondkapjes laten maken. Uitvoering: donkergrijs, met in zilverkleurige opdruk het logo van de Staten-Generaal.

Het nieuws in vijf minuten bevat het nieuws van maandag 14 september tot 17.00 uur.