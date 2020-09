het nieuws in vijf minuten

RIVM-directeur Jaap van Dissel onderbrak zijn vakantie om de Tweede Kamerleden bij te praten over de stand van zaken rondom het coronavirus. Beeld ANP

Nederland bevindt zich aan de vooravond van een tweede coronagolf…

Toen de druk op de ziekenhuiszorg voor coronapatiënten dit voorjaar afnam, werd een schaduwzijde zichtbaar. Met het uitstellen van de reguliere zorg gingen mogelijk nog veel meer levensjaren verloren. Dat moest, klonk het, bij een tweede golf voorkomen worden. Toch heeft het Leids Universitair Medisch Centrum als een van de eerste ziekenhuizen de afgelopen tijd weer reguliere patiënten moeten afbellen om een aparte corona-afdeling te kunnen openen.

Vanmiddag waarschuwde RIVM-directeur Jaap van Dissel de Tweede Kamer dat een tweede coronagolf voor de deur staat. De beste remedie tegen een exponentiële groei van het aantal besmettingen blijft de basisregels in acht nemen. Thuiswerken moet de norm blijven, benadrukte Van Dissel.

Van Dissels zorgen zijn niet verrassend. De afgelopen week steeg het aantal positief geteste personen namelijk naar 13.471, ruim 60 procent meer dan de week ervoor. Ook in het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen zag het RIVM een toename.

… maar een groep BN’ers #doetnietmeermee.

‘Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle.’ Met die variant op de slogan van de Rijksoverheid spraken verschillende BN’ers zich gisteren uit tegen de geldende coronamaatregelen. Onder meer vlogger Famke Louise en zanger Thomas Berge zeiden onder de hashtag #ikdoenietmeermee dat de overheid mensen ‘massaal bang maakt’.

Zorgpersoneel en andere artiesten veroordelen de online-actie. Ook minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid reageert afkeurend: ‘Vragen is goed, kritiek is prima, maar #ikdoenietmeermee is onverantwoord.’

Inmiddels blijkt Viruswaarheid een flinke vinger in de pap te hebben gehad bij de videoposts. Leider Willem Engel geeft toe dat hij betrokken was bij het opzetten van een WhatsApp-groep met zo’n zeventig muzikanten, vloggers en influencers. De actie zou in die groep vervolgens ‘vrij organisch’ zijn ontstaan.

Verder in het nieuws…

- Geheime diensten AIVD en MIVD blijken te beschikken over de privégegevens van miljoenen Nederlanders. Ook van personen die geen doelwit van de diensten zijn. Toezichthouder CTIVD wil dat de ‘sleepnetwet’ wordt aangepast.

- Er is ophef ontstaan over de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra na een bijeenkomst van Forum voor Democratie-leden en mogelijke donateurs op zijn ambassade. De linkse oppositie, D66 en VVD vragen om opheldering.

- Zorgverzekeraar DSW verhoogt zijn maandelijkse premie met 6,50 euro - een hogere stijging dan waarmee op Prinsjesdag rekening werd gehouden. De afgelopen jaren zat DSW steeds op of iets onder de gemiddelde premie.

- De SP wil uit de euro. De partij van Lilian Marijnissen noemt de Europese munt in haar verkiezingsprogramma ‘onhoudbaar’.

- Een medewerker van Charlie Hebdo heeft gisteren moeten onderduiken. Sinds het begin van het proces over de aanslag op het blad in 2015 is het aantal bedreigingen sterk toegenomen.

- Het Verenigd Koninkrijk gaat een semi-lockdown tegemoet, met mondkapjes, thuiswerken en een aangescherpt samenscholingsverbod. Dat heeft premier Johnson vandaag in het Lagerhuis gezegd.

- Om de energietransitie te financieren wil Shell 40 procent bezuinigen op olie- en gaswinning. Dat meldt persbureau Reuters.

Shell wil vaart zetten achter de investeringen in hernieuwbare brandstof. Beeld REUTERS

Voor meer achtergrond…

Na het Cornelius Haga Lyceum verkeert nu ook de enig andere islamitische middelbare school in Nederland in een bestuurscrisis. Begin september greep minister Arie Slob van Onderwijs in bij het Avicenna College in Rotterdam, maar de rust is nog niet weergekeerd. Docenten melden zich ziek, leerlingen worden naar huis gestuurd.

In deze reconstructie lees je hoe de school na een goede start wegzakte in een slepend conflict tussen de oprichter en de medezeggenschapsraad. Op het eerste gezicht misschien een verbitterd arbeidsconflict. Maar daaronder sluimert de vraag hoe welkom niet-islamitische bestuurders op het Avicenna College zijn.

En dan nog dit…

Ze zit al meer dan tien jaar in de Tweede Kamer. Ze is de grondlegger van de Donorwet en maakte zich hard voor het wetsvoorstel voor levensbeëindiging bij ‘voltooid leven’. Maar na de verkiezingen van maart keert D66-lid Pia Dijkstra niet meer terug naar het Binnenhof.

Dat maakt Dijkstra vandaag bekend in dit interview. Terugkijkend uit ze haar zorgen over de reacties op sociale media, over de verharding van het Tweede Kamerdebat en over de geringe bereidheid om écht naar anderen te luisteren.

Toch is ze hoopvol over haar politieke nalatenschap. De wet Voltooid Leven mogen haar opvolgers afronden. ‘Als ik kijk hoe de Euthanasiewet en de Donorwet tot stand zijn gekomen, dat heeft ook twintig, dertig jaar geduurd. Dit kan ook nog tijd kosten. Dat laat ik met gerust hart over aan een nieuwe generatie bij D66.’

Het nieuws in vijf minuten bevat het nieuws van dinsdag 22 september tot 17.00 uur.