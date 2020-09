Het nieuws in vijf minuten

De mondkapjesplicht in Rotterdam beïnvloedt het gedrag van mensen niet. Beeld ANP

Het RIVM meldt vandaag het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds april: 1.270. In de afgelopen week is het aantal besmettingen met 6.573 toegenomen. De week hiervoor waren dit er 4.077. Door de opgelopen wachttijd bij teststraten kan niet iedereen met klachten worden getest. Het werkelijk aantal besmettingen ligt daardoor vermoedelijk hoger.

De GGD’s melden 10 nieuwe ziekenhuisopnamen. Er liggen 172 Nederlanders met corona in het ziekenhuis. 36 van hen liggen op de intensive care, 6 meer dan gisteren. Er werden vandaag 3 nieuwe sterfgevallen gemeld.

Vooral in de grote steden blijft het aantal besmettingen flink oplopen. De meeste nieuwe gevallen werden gemeld in Amsterdam (186), Den Haag (123) en Rotterdam (121).

De regionale aanpak om de opmars van het coronavirus te stuiten krijgt ondertussen gestalte. Op 22 september staat de lancering van een regionaal dashboard gepland. Regio’s krijgen daarin een classificatie: waakzaam, zorgelijk of ernstig. Lokale autoriteiten kunnen ook extra maatregelen treffen.

Voorrang voor zorg en onderwijs

Het kabinet gaat overstag: een deel van het personeel in de zorg en het onderwijs krijgt voorrang in de teststraten. Minister De Jonge van Volksgezondheid bespreekt met de GGD’s hoe de voorrang het best georganiseerd kan worden. Gevreesd wordt dat de voorrangsregeling er juist toe zal leiden dat de testcapaciteit niet optimaal benut wordt.

Geen invloed op gedrag

De mondkapjesplicht in de Amsterdamse en Rotterdamse binnenstad heeft niet geleid tot minder drukte. Dat blijkt uit camerabeelden en straatobservaties. Ook blijkt dat het dragen van een mondkapje geen invloed heeft op de afstand die mensen op straat tot elkaar bewaren. ‘Er kan definitief een streep door het idee dat mensen die een mondkapje dragen meer risico nemen’, zegt onderzoeksleider Marie Rosenkrantz Lindegaard.

EU tegenover Londen

De EU eist dat de Britse regering haar wetsvoorstel dat toornt aan de scheidingsakte tussen Brussel en het Verenigd Koninkrijk van tafel haalt. Anders volgen strafmaatregelen. Met deze harde verklaring verscherpt de Europese Commissie het conflict tussen Londen en Brussel.

Rapper Akwasi. Beeld ANP

Akwasi niet vervolgd

Rapper Akwasi wordt vooralsnog niet vervolgd voor zijn uitspraak over Zwarte Piet tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. Akwasi’s uitspraak was weliswaar strafbaar, maar inmiddels heeft de rapper publiekelijk afstand genomen van zijn woorden. Daarom heeft het OM de zaak voorwaardelijk geseponeerd.

Inval Afrika Museum

Activisten hebben een beeldje meegenomen uit het Afrika Museum in Berg en Dal. Tijdens hun actie filmden zij zichzelf. De beelden staan op YouTube. De activisten stellen dat de Nederlanders samen met de Portugezen de eerste waren die wandaden in Afrika begingen.

Dood door indianenstam

De Amazone-expert Rieli Franciscato is woensdag gedood door een pijl van een geïsoleerde indianenstam. Franciscato zette namens de Braziliaanse overheid reservaten op voor inheemse volken. Mensenrechtenorganisatie Survival International vermoedt dat de gewelddadige reactie van de stam te maken heeft met de enorme druk op het Amazonewoud.

McDonald’s-rietjes

McDonald’s gaat wereldwijd zijn plastic rietjes vervangen door papieren. Alleen al in Nederland scheelt dat 100 miljoen plastic rietjes per jaar. Daarmee loopt de fastfoodketen vooruit op Europese wetgeving die in juli volgend jaar ingaat. Vanaf dan zijn plastic producten voor eenmalig gebruik verboden.

Mollema uit Tour

Bauke Mollema heeft de Ronde van Frankrijk verlaten. Bij een valpartij op 86 kilometer van de finish brak de renner van Trek-Segafredo vermoedelijk zijn pols. Mollema was met een dertiende plaats de best geklasseerde Nederlander in het algemeen klassement.

Het nieuws in vijf minuten bevat het nieuws van vrijdag 11 september tot 17.00 uur.