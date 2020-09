Het nieuws in vijf minuten

Op een van de ruim honderd teststraten in Nederland wordt een coronatest afgenomen. Beeld Arie Kievit

Het RIVM meldt vandaag 823 nieuwe besmettingen, een stuk minder dan de 1.140 van gisteren. In Amsterdam (126) en Rotterdam (106) werden de meeste besmettingen geregistreerd. Het afgelopen etmaal werden 17 nieuwe ziekenhuisopnamen en 3 sterfgevallen geregistreerd.

De GGD’s maken zich steeds meer zorgen over de toenemende wachttijden voor een coronatest. Vanochtend hadden slechts veertien van de ruim honderd teststraten binnen 48 uur mogelijkheden om je te laten testen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent dat niet het aantal GGD-teststraten in Nederland de flessenhals vormt, maar de geringe laboratoriumcapiciteit.

Scholen willen graag dat leraren voorrang krijgen in de teststraten. Op basisschool Klein Amsterdam is te zien hoe milde verkoudheidsklachten bij een docent de organisatie ontwrichten. Acht van de veertien leerkrachten hebben na de zomervakantie al minstens een dag thuisgezeten.

Screening aspirant-kabinetsleden

De Tweede Kamer gaat een minister of staatssecretaris voortaan vóór zijn of haar benoeming ondervragen, om zo te controleren of de kandidaat geschikt is voor de baan. Dat is de strekking van een door de meerderheid van de Kamer gesteund voorstel van D66 en GroenLinks. Initiatiefnemer en D66-Kamerlid Paul van Meenen: ‘Mensen hebben het recht om te weten wie hun ministers zijn voordat ze bij de koning op het bordes staan.’

CO 2 -uitstoot gedaald

De CO 2 -uitstoot in Nederland is in het tweede kwartaal met 21,1 procent gedaald. Zo’n grote krimp in de uitstoot van het broeikasgas heeft zich nog niet eerder voorgedaan. Door minder weg- en vliegverkeer was de grootste CO 2 -krimp te zien in de transportsector. Het thuiswerkadvies van de overheid veroorzaakte geen piek in het energieverbruik van huishoudens.

Brand in Beiroet

In de haven van Beiroet is vandaag bij een opslagplaats voor banden en olie een grote brand uitgebroken. Het Libanese leger heeft bij het blussen helikopters ingezet. Voor zover bekend zijn er geen doden en gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In dezelfde haven richtte vorige maand een enorme explosie een ravage aan.

Brandweerlieden proberen de brand in de haven van Beiroet te blussen. Beeld Getty Images

Hoogste WOZ-waarde ooit

De Nederlandse woning heeft zijn hoogste waarde ooit bereikt. Begin dit jaar lag de gemiddelde WOZ-waarde op 270 duizend euro. Dat is 8,9 procent hoger dan een jaar eerder. Het is de hardste stijging in jaren. De coronacrisis zal, zo is de verwachting, niet meer dan een kleine correctie veroorzaken op de sterke opmars van de prijzen op de woningmarkt dit jaar.

Toch is er hoop voor starters en middeninkomens. Vanaf volgend jaar kunnen gemeenten 51 duizend woningen gaan bouwen die eigenlijk niet rendabel zijn. 32 duizend daarvan vallen onder sociale huur, middenhuur en betaalbare koop, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met een zogeheten ‘Woningbouwimpuls’ draagt de overheid 290 miljoen euro bij aan 27 bouwprojecten die nu door hoge kosten stagneren.

Het nieuws in vijf minuten bevat het nieuws van donderdag 10 september tot 17.00 uur.