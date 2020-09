Het nieuws in vijf minuten

Een liefdeskoppel in Barcelona heeft de mondkapjes even opzij geschoven. Beeld AP

Regionale maatregelen tegen de Europese corona-opmars…

Het kabinet komt morgen met nieuwe maatregelen voor regio’s waar de besmettingsgraad te hard oploopt. Volgens betrokkenen wordt vanavond overlegd over extra beperkingen voor de horeca en maximaal toegestane groepsgroottes voor binnen en buiten. Daarnaast wordt gesproken over betere voorlichting aan onder meer studenten.

Het aantal besmettingen blijft namelijk ook vandaag snel oplopen. Het RIVM meldt 1.753 nieuwe besmettingen, een derde dagrecord op rij. In totaal is de afgelopen zeven dagen het aantal besmettingen met 9.562 toegenomen. Dat is 58% meer dan de week daarvoor. Met name in Amsterdam (247), Rotterdam (161) en Den Haag (102) stijgt het aantal besmettingen flink. België en Duitsland vragen reizigers uit Noord- en Zuid-Holland zich preventief te laten testen en in quarantaine te gaan.

De Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm over de snelheid waarmee het coronavirus in Europa weer opleeft. In Duitsland, Frankrijk en Tsjechië werden net als in Nederland dagrecords aan nieuwe besmettingen gemeld. In Spanje greep hoofdstad Madrid te laat in. Het Verenigd Koninkrijk komt met de Rule of Six.

Een positief nieuwtje: een door onderzoekers van TNO ontwikkelde sneltest kan mogelijk binnenkort in GGD-teststraten ingezet worden.

… en premier Rutte laveert door Algemene Politieke Beschouwingen.

Op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen verdedigt premier Mark Rutte het kabinetsbeleid en de Miljoenennota. Vanochtend zei hij een ‘fel en stevig debat’ met de Tweede Kamer te verwachten, ‘want er zijn meer dan genoeg problemen om op te lossen.’

In het eerste deel van het debat voelde Geert Wilders (PVV) Rutte aan de tand over het migratiebeleid. Lilian Marijnissen (SP) uitte eerst scherpe kritiek op het corona-testbeleid. Vervolgens viel zij het kabinet aan op de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). SGP-leider Kees van der Staaij stelde vragen over de oplopende staatsschuld.

Premier Mark Rutte oog in oog met SGP-leider Kees van der Staaij tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

Toch lijkt het riskant om midden in de coronacrisis harde kritiek te uiten op de nog altijd populaire premier. Gisteren debatteerden de fractievoorzitters al met elkaar. Met de verkiezingen van maart 2021 in het achterhoofd trachtten verschillende partijen vooral hun eigen speerpunten te agenderen. Daarbij bleef Rutte grotendeels buiten schot.

Ook vandaag houdt de politieke redactie u in dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het debat.

Voor meer achtergrond...

Utrecht Nieuws, Froessss en Tijdbom. Dat zijn de Snapchatnamen van de drie jongens die door de Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten beschouwd worden als de aanstichters van de rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland vorige maand. Hun online berichten en foto’s van de dag ervoor lezen als een oproep tot onrust. Daaraan werd - weten we nu - door honderden jongeren gehoor gegeven.

In de Volkskrant doen twee van de drie vloggers hun verhaal. Ze worden aangeklaagd wegens opruiing. ‘Ik wist niet eens wat het betekende,’ zegt Froessss. ‘Ik wilde gewoon feitelijk berichten over wat er gebeurde. Ik wilde zeker niemand aanmoedigen om te gaan rellen.’

Verder in het nieuws...

- De landelijke intocht Sinterklaas vindt dit jaar plaats op een geheime locatie. Vanwege het coronavirus mogen er geen toeschouwers bij aanwezig zijn.

- Provincie Zeeland heeft met Zeaz in Goes weer een abortuskliniek. Jarenlang moesten Zeeuwse vrouwen afreizen naar Utrecht of Rotterdam.

- De werkloosheid in Nederland is in augustus verder gestegen, maar minder hard dan in de voorgaande maanden. Er kwamen 7.000 werklozen bij.

- Een onafhankelijke commissie gaat onder leiding van Sybrand Buma de bescherming van Nederlands erfgoed verbeteren.

- De Griekse politie is vanmorgen op Lesbos begonnen om dakloze vluchtelingen naar een nieuw opvangkamp te brengen. De operatie verloopt volgens een ooggetuige ‘rustig’.

- De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd via een flesje mineraalwater dat in zijn hotelkamer stond. Eerder werd gedacht dat Navalny vergiftigd werd via een beker thee op het vliegveld.

- De Libische premier Fayez al-Sarraj, leider van de internationaal erkende regering in Tripoli, wil eind oktober aftreden. Dat kondigde hij woensdag aan in een toespraak.

- Het New Yorkse Brooklyn Museum, een van de grootste musea in de Verenigde Staten, gaat twaalf werken uit de collectie verkopen om in de coronacrisis financieel te overleven.

- Seksspeeltjeswinkel EasyToys mag van de KNVB geen hoofdsponsor van FC Emmen worden.

Een leeg beachvolleybalstadion aan de Copacabana in Rio de Janeiro. Beeld REUTERS

En dan nog dit...

Vraag: wat hebben de Olympische Zomerspelen van Montreal (1976), Sydney (2000) en Rio (2016) met de Winterspelen van Grenoble (1968), Lillehammer (1994) en Sotchi (2014) gemeen?

Antwoord: de begrote organisatiekosten werden ruimschoots overschreden.

En dat geldt voor meer Olympische Spelen. Zo kostten alle Zomerspelen vanaf Barcelona (1992) en alle Winterspelen vanaf Lake Placid (1980) meer dan begroot. Dat blijkt uit een onderzoek van Oxford-wetenschappers, onder leiding van de Deen Bent Flyvjberg, economisch geograaf op het vlak van megaprojecten. Bovendien namen ook de begrote budgetten enorm toe. Voor veel steden is dit in de afgelopen jaren reden geweest om hun kandidatuur terug te trekken.

Het nieuws in vijf minuten bevat het nieuws van donderdag 17 september tot 17.00 uur.