het nieuws in vijf minuten

Minister van Nieuwenhuizen informeerde Kamer onjuist in granulietaffaire...

De stort van granuliet in een natuurplas in de Gelderse gemeente West Maas en Waal houdt de gemoederen aldaar flink bezig. Het begon met een grijzig laagje op het water. Inmiddels zijn er schepen vol met het spul in de plas gestort.

Maar wat zijn de gezondheidsrisico’s van dit restproduct dat ontstaat bij de aanleg van asfaltwegen? Die vraag probeert een plaatselijke wethouder al maanden beantwoord te krijgen door de Rijksoverheid. Tot nu toe zonder succes.

Vandaag kreeg de affaire een plotselinge wending. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) blijkt de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd te hebben. Eerder beweerde Van Nieuwenhuizen dat oud-minister Halbe Zijlstra als directeur van bouwbedrijf VolkerWessels geen noemenswaardige rol had gespeeld bij de toestemming voor het storten van granuliet. Documenten in handen van televisieprogramma Zembla wijzen echter op het tegendeel. Zijlstra zou forse druk hebben uitgeoefend op topambtenaren.

... en het hoogste aantal corona-sterfgevallen sinds eind mei.

In de aanloop naar de zo gevreesde tweede coronagolf viel de drukte in de ziekenhuizen de afgelopen tijd nog mee. Maar daarin lijkt verandering te komen.

Het aantal opgenomen covid-patiënten is vandaag opnieuw gestegen – en niet alleen in de Randstad. Vooral het aantal sterfgevallen liep flink op: 16, het hoogste aantal sinds eind mei. Ook het aantal positief geteste personen bereikte met 2.544 een nieuw record.

Een probleem bij het vergelijken van deze tweede golf met de eerste, is dat er tot 1 juni nauwelijks werd getest. Er werd zelfs minder getest dan mogelijk was. Uit een rapport dat de Algemene Rekenkamer gisteren publiceerde, blijkt dat een deel van de beschikbare laboratoriumcapaciteit in het voorjaar ongebruikt bleef. De decentrale organisatie van het zorgstelsel in Nederland bemoeilijkte de situatie.

Ondertussen versoepelt België een aantal maatregelen. Hoewel ook daar het aantal besmettingen oploopt, acht premier Sophie Wilmès de versoepeling nodig om draagvlak voor de maatregelen te behouden.

Verder in het nieuws…

- Het Universitair Medisch Centrum Groningen gaat met 30 miljoen euro overheidssubsidie zelf een veelbelovend, voor iedere patiënt op maat gemaakt kankermedicijn produceren. Tot nu toe moesten bloedcellen van een patiënt steeds worden overgevlogen naar een Amerikaanse farmaceut.

- Veel mensen die dit jaar ontslagen zijn, hebben niet de wettelijk verplichte ontslagvergoeding gekregen. Volgens de vakbond CNV gaat het om ‘duizenden’ ex-werknemers.

- Het kabinet wil de maximumstraf voor doodslag verhogen van 10 naar 25 jaar. Met dat wetsvoorstel komt het kabinet tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer en het Openbaar Ministerie.

- Het Openbaar Ministerie beschuldigt oud-Hofstadgroeplid Samir A. ervan zeker veertien vrouwen in Syrische detentiekampen financieel hebben ondersteund.

- In vergelijking met andere Europese landen verzamelen Nederlandse nieuwssites veel data van hun bezoekers. Uitzondering is de publieke omroep.

- In Spanje is een nieuwe wet aangenomen die een einde moet maken aan de verering van Francisco Franco. Voor de slachtoffers van de dictator vernederende bijeenkomsten worden verboden.

- Commotie rond de aanstelling van Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal. Een door de KNVB zelf ingestelde commissie vindt dat de bond onvoldoende heeft gezocht naar kandidaten met een niet-westerse achtergrond.

Voor meer achtergrond…

Extreem lage rentes op de financiële markten hebben in Nederland de geldkraan geopend. Het kabinet steekt miljarden in de door corona geteisterde economie. Om optimaal te profiteren van de ‘nul procent’ tuigde het zelfs een Nationaal Groeifonds op. Geld lenen kost toch geen geld.

Maar hoe komt de Nederlandse staat aan al die leningen? Het grootste deel zijn staatsobligaties, met een looptijd van meerdere jaren. Elke dinsdag worden onder banken, pensioenfondsen en andere beleggers nieuwe staatsobligaties geveild.

Afgelopen dinsdag werd voor het eerst in ruim zes jaar een staatsobligatie met een looptijd van dertig jaar geveild. Voor de veilingmeesters op de derde verdieping van het ministerie van Financiën een extra uitdaging. De Volkskrant zag van dichtbij hoe de schatkist in een paar uur tijd met miljarden werd gespekt.

En dan nog dit…

Uitgerekend nu het Nederlands Film Festival veertig jaar bestaat, mogen de bioscopen maar een beperkt publiek ontvangen. Toch gaat morgen de jubileumeditie van start. In plaats van in beperkingen dacht de organisatie in mogelijkheden. Zo draait de openingsfilm – Buladó van regisseur Eché Janga – morgenavond niet alleen in Utrecht, maar in bijna honderd bioscopen in het hele land. Hetzelfde geldt voor de zeven andere premièrefilms de rest van de week.

Een tip van onze filmredactie: de 4K-restauratie van Mike van Diems Karakter, de laatste Nederlandse speelfilm die een Oscar won.

Het nieuws in vijf minuten bevat het nieuws van donderdag 24 september tot 17.00 uur.