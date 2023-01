Het nieuwe wapen op het wereldtoneel heet afhankelijkheid

Filosoof en politicoloog Haroon Sheikh: China wil het in de nieuwe wereldorde zoveel mogelijk voor het zeggen hebben. Beeld Rebecca Fertinel

Haroon Sheikh was zo lang hij zich kan herinneren in zijn tijd de enige student filosofie in Leiden met een migratie-achtergrond. ‘Mijn interesse dreef als vanzelf naar niet-westerse filosofische richtingen. Tegenwoordig worden die meer gedoceerd, maar destijds golden ze niet eens als filosofie. Het westen had filosofie, de rest was religie.’ Hij kon toen nog niet vermoeden dat de ideeën die hij bestudeerde zo actueel zouden worden als ze nu zijn. ‘China is bezig met het neerzetten van een nieuwe wereldorde, het is belangrijk om te kijken wat daar voor ideeën achter zitten.’

Sheikh (42) is tussen drie culturen opgegroeid. ‘Mijn vader is Pakistaans, mijn moeder Surinaams en we woonden in Nederland. We reisden veel voor familiebezoek. Daardoor werd mijn interesse voor de verhoudingen tussen verschillende culturen gewekt. En voor de grote levensvragen. De ene helft van mijn familie was hindoe, de andere moslim en op school kreeg ik bijbelles. Ik leerde dat je heel dicht bij mensen kunt staan, terwijl ze toch in een andere wereld kunnen leven.’

Sheikh promoveerde in de filosofie en studeerde ook bestuurskunde en politicologie. Hij werkte in de financiële sector, is bijzonder hoogleraar aan de faculteit geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam en zijn hoofdfunctie is senior wetenschapper bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij is columnist voor NRC en publiceerde boeken over onder meer de opkomst van het oosten en de rol van water in de geopolitiek.

U zegt: China ‘zet een nieuwe wereldorde neer’. Dat is iets anders dan de huidige wereldorde domineren?

‘Ja. Naarmate China leidend wordt, verandert het karakter van die wereldorde. Het is bijzonder dat de leiding van de wereldorde vijf eeuwen bij westerse landen heeft gelegen, in de 17de eeuw zelfs nog een poos bij Nederland. Daarvóór waren Europa en de VS niet zo belangrijk. Nu verplaatst het zwaartepunt zich terug naar Azië. En China heeft eigen ideeën over hoe die wereldorde eruit moet zien. Het kijkt voorbij de natiestaat. Economie, gezondheid, veiligheid, technologie en financiën moeten allemaal op wereldschaal worden ontwikkeld, met respect voor de grote verschillen tussen landen. Dat idee wordt geplaatst tegenover westerlingen die als een soort kruisvaarders hun ideeën zouden opdringen. Uiteraard is het deels ook opportunisme. China wil het bij die wereldwijde ontwikkeling wel zoveel mogelijk voor het zeggen hebben. En het idee dat je je niet met interne aangelegenheden van andere landen bemoeit, gebruikt het land ook om zelf weg te komen met mensenrechtenschendingen.’

Is het bestuur van Nederland toegerust op dit soort mondiale ontwikkelingen? Het lijkt alsof we steeds op schokken moeten reageren. Door de pandemie merkten we hoe afhankelijk we zijn van import uit China. Door de oorlog in Oekraïne merken we hoe afhankelijk we zijn van Russisch gas.

‘Om ons bestuur daarop toe te rusten moeten we oude aannames laten varen. Neem die energie-import. Daar zaten de aannames achter dat globalisering altijd maar verder zou gaan, dat iedereen erop vooruit zou gaan en dat meer vervlechting tussen landen de verhoudingen vreedzamer zou maken. Geopolitiek conflict zou zo langzaam naar de zijlijn verdwijnen. Het enige dat je hoefde te doen, was het spel van vraag en aanbod de vrije loop laten.

‘Veel daarvan klopt niet. Die onderlinge verbindingen worden juist gebruikt in conflicten, tot wapen gemaakt. En dat is heel lastig als jij je hele economie juist zo hebt ingericht dat producten die je nodig hebt altijd nét op tijd aankomen en je nauwelijks reserves hebt.

‘Wat we niet hebben voorzien is dat veel afhankelijkheden asymmetrisch zijn. Want het klopt wel dat wij niet alleen Russisch gas nodig hebben, Rusland is ook van ons afhankelijk voor inkomsten. Maar Rusland kan langer zonder ons geld dan wij zonder warmte in de winter.’

Het klinkt dermate logisch, dat je je afvraagt: hoe konden we zo naïef zijn?

‘Dat naïeve denken begon aan het einde van de Koude Oorlog, toen er geen concurrerende grootmacht meer leek te zijn en overal in de wereld de middenklasse opkwam. We zijn er sindsdien te veel vanuit gegaan dat iedereen slechts economische motieven heeft. Diepere motieven hebben we afgedaan als iets uit het verleden. Zoals de behoefte aan verbondenheid, eer, trots op een cultuur. Mensen in China, Rusland en India willen heus graag welvarend zijn, maar ze hebben ook het idee: we zijn te weinig erkend en het Westen mag ons niet opleggen hoe te leven.

‘Inmiddels zijn zulke motieven ook hier in het Westen helemaal terug. Met Make America Great Again, de Brexit, nationalisme hier in Nederland. Ook in reactie daarop zie je ongeloof: we wilden toch alleen maar meer vrijheid en individualiteit?

‘De onvrede wordt versterkt doordat nog een andere aanname onjuist is gebleken, namelijk dat we er allemáál economisch op vooruit zouden gaan. Veel groepen zijn gestagneerd en hebben hun positie relatief zien verzwakken. Maar het belangrijkste dat werd veronachtzaamd, is dat waarden en een gemeenschap bij het mens zijn horen. De populisten hebben daar een aantrekkelijk, zij het kwaadaardig verhaal over. Een beter verhaal ontbreekt nog.’

U zegt dat afhankelijkheden ‘tot wapen worden gemaakt’. Zijn we in oorlog?

‘Dat tot wapen maken van afhankelijkheden gebeurt wel op alle terreinen. Neem voedsel. Een Russische blokkade van Oekraïens graan leidt tot hongersnood in Afrika en het Midden-Oosten en de onrust die daardoor ontstaat kan worden ingezet tegen westerse landen. Of neem het digitale domein waarin landen elkaar bestoken met desinformatie en cyberaanvallen. Andersom gebruiken wij het bankensysteem tegen Rusland, de VS gebruikt de chipsector tegen China. Het is onmogelijk om al die afhankelijkheden nog te ontvlechten, terwijl ze ook niet in evenwicht zijn te houden. Of we in oorlog zijn, daar ben ik nog niet uit.’

Dat is geen duidelijk nee.

‘Zeker niet. In strikte zin oorlog voeren, met de inzet van militairen, dat doen we hoogstens indirect, in Oekraïne. Maar de logica van de oorlog komt in die andere domeinen terecht en cyberaanvallen en voedselblokkades eisen net zo goed reële slachtoffers. Daarom twijfel ik.’

Om onze afhankelijkheid van gas te verminderen wordt de verduurzaming versneld. Maar daarvoor zijn we dan weer sterk van Chinese producten afhankelijk

‘Dat klopt en daaraan kun je goed zien hoeveel strategischer China bezig is geweest. Het heeft bedacht in welke sectoren het leidend wilde zijn en alles op alles gezet. Zonnepanelen zijn een voorbeeld. Daarvoor zijn zeldzame aardmetalen nodig, waarvan China de winning domineert. China heeft dat voor elkaar gekregen door die grondstoffen een tijd onder de prijs op de markt te dumpen, waardoor mijnen elders geen winst meer maakten en genoodzaakt werden te sluiten. De productie van zonnepanelen is voor 70 procent in Chinese handen.

‘Europese landen voeren veel minder dan China een industriebeleid. En dat heeft er weer mee te maken dat in de EU alles erop is gericht om concurrentie op de interne markt te bewaken. Een paar jaar geleden wilde het bedrijf Alstom Siemens overnemen om samen treinen te bouwen. Ze zeiden: we kunnen anders niet tegen de giganten in China op. Maar de Europese Commissie verbiedt zo’n overname, want ja, dat is oneerlijke concurrentie bínnen Europa. Je moet je ernstig afvragen of zulk beleid houdbaar is. Heel voorzichtig dringt door dat Europese samenwerking minder naar binnen gekeerd moet zijn en meer een machtsmiddel kan zijn op het wereldtoneel.’

Voor een strategisch denkend land, heeft China het wel erg uit de hand laten lopen met corona. Eerst keihard onderdrukken, nu veel mensen ziek laten worden.

‘Strategisch denken op lang termijn betekent niet altijd de juiste koers kiezen. Hier zie je ook het nadeel van het snelle eendrachtige beleid in China: als er een verkeerde keus wordt gemaakt, is daar minder controle op. En het nadeel van nationale trots: de Chinese vaccins zijn van mindere kwaliteit, maar westerse vaccins accepteren wordt gezien als nederlaag.’

Hoe moeten onze bestuurders ons weerbaarder maken?

‘Ten eerste door systematisch alle afhankelijkheden in kaart te brengen. De hele economie doorvlooien en zoveel mogelijk kwetsbare punten zoeken. Het is bijvoorbeeld een risico voor de voedselvoorziening dat drie grote bedrijven in de wereld verantwoordelijk zijn voor alle zadentechnologie: het Duitse Bayer-Monsanto, het Amerikaanse DowDuPont en het Chinese ChemChina-Syngenta. Het is een risico voor informatiestromen dat een groot techbedrijf als Twitter wordt overgenomen door een excentrieke miljardair, Elon Musk. Daarmee heeft hij invloed op politieke processen in talloze landen. En hij was al een geopolitieke speler met zijn Starlink-satellieten, die cruciaal zijn voor de communicatie van het Oekraïense leger. Hij speelde al eens met de gedachte om daar geld van Oekraïne voor te gaan vragen. Maar een kwetsbaarheid kan ook een heel kleine leverancier in de chipwereld zijn die niet groot in de cijfers is te zien, maar die wel iets essentieels levert waar we geen alternatief voor hebben.’

En wat als bestuurders de asymmetrische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in kaart hebben?

‘Sommige producten kun je zelf maken, althans in Europees verband, want in ons eentje zijn we te klein. Zoals medicijnen of zonnepanelen. Denk ook aan telecommunicatie. Als we geen gebruik willen maken van het 5G-netwerk van Huawei omdat de Chinese staat dan kan meeluisteren of ons zelfs kan afsluiten, dan zullen Europese bedrijven als Nokia en Ericsson alternatieven moeten bieden.

‘Als je niet zelf kunt produceren, zorg dan dat er alternatieven zijn. Ook in Latijns-Amerika en Australië zijn zeldzame aardmetalen te vinden. In de chipwereld wordt gekeken of Japan, Zuid-Korea en India samen een productieketen kunnen opzetten.

‘Een derde spoor is dat we ons erop moeten voorbereiden dat het toch mis kan gaan. Door reserves aan te leggen, draaiboeken klaar te hebben, de bevolking voor te bereiden. Het is een gevaarlijke misvatting dat we in Nederland wel zijn voorbereid op calamiteiten, gegroeid uit een lange periode van vrede en welvaart. Dat we dat niet zijn, zie je aan de beleidsreacties. Want natuurlijk moeten er mensen worden gesteund bij deze hoge energieprijzen, maar op het huidige niveau is die steun niet vol te houden. Geld blijven uitgeven, dat zal in de toekomst gevolgen hebben voor burgers. Er moeten bovendien ook al veel andere uitgaven omhoog: voor defensie, verduurzaming, herstel van de zorg na de pandemie. En er zullen nog onverwachte crises bij komen.’

Hebben we een sterke overheid nodig in deze strijd?

‘Er wordt altijd gezegd dat de overheid zich heeft teruggetrokken, maar ook dat is een misvatting. De overheid is in euro’s groter dan ooit en is heel aanwezig met regelgeving. Alleen, zij heeft veel taken afgestoten en is daarmee de deskundigheid kwijtgeraakt die nu juist hard nodig is om de miljoenen verbindingen te ontrafelen die we zijn aangegaan.’

We hebben een economie en een samenleving gecreëerd die we niet meer snappen.

‘Klopt. En we snappen het slechter dan sommige andere landen. Neem het internet. Dat is vanaf dag één een potentieel wapen geweest voor Rusland en China. Omdat ze de openheid van dat internet als een bedreiging zagen. Eerst hebben ze zich gericht op het controleren van het internet, gaandeweg hebben ze geleerd hoe ze het moeten inzetten. Daarbij hebben ze veel kennis opgebouwd.

‘Oost-Europa waarschuwt hier al jaren voor. Estland loopt niet voor niets voorop met cyberweerbaarheid. Dat land kreeg aanvallen uit Rusland te verduren. Nu beginnen wij te ervaren wat voor dat soort landen al lang gangbaar is. We komen uit onze veilige bubbel en we kunnen van hen leren.

‘Tegelijk moeten we erop letten dat strategischer opereren niet tot kortzichtig en kwalijk gedrag leidt. Wij zijn nu bijvoorbeeld bereid om zoveel te betalen voor gas dat we een land als Pakistan uit de markt prijzen. Behalve dat dat onethisch is, krijgen we daar last van. Net zoals wanneer we Kenia of Egypte opzij zetten op de voedselmarkt. Die onrust zal een weg terug naar ons vinden. Hoe zij naar ons kijken is steeds belangrijker en daar vergissen we ons nog te vaak in. Zo hoor je vaak hoe verenigd het Westen is tegen Rusland, maar het grotere verhaal is dat het overgrote deel van de wereldbevolking, en daarmee een aantal zeer belangrijke landen, niet met dat Westen tegen Rusland is verenigd.’

Zoiets als het terugkrabbelen met acties voor lhbti-rechten onlangs tijdens het WK in Qatar, een land dat vloeibaar gas heeft, zal dat vaker moeten?

‘Dat was een concreet voorbeeld van wat er in de wereld gaande is. Het kiezen tussen kwaden, waarbij Qatar evident minder erg is dan Rusland, maar waarbij je merkt hoeveel spanning er zit tussen waarden die je wilt uitdragen en het gevaar dat je te arrogant je eigen ideeën oplegt aan anderen.’

Is uw eigen wereld, de academische, ook een strijdperk?

‘Zeker. Het weglekken van kennis en talent is urgent. China heeft een immens en geraffineerd talentenprogramma. Vroeger was het: oh mooi, Chinese PhD-kandidaten aan onze instituten en ze brengen nog geld mee ook. Nu moeten we beseffen dat zij teruggaan naar Chinese universiteiten die nauw met het leger samenwerken. Of ze blijven hier werken, maar worden hun leven lang verplicht om informatie met China te delen.’

Moet u als wetenschapper en regeringsadviseur helpen deze strijd te winnen?

‘Ik weet niet of er winnaars zullen zijn. Liefst kom ik uit bij iets dat de strijd dempt. Ik wil ook weer niet het beeld: alles is oorlog, alles is een veiligheidsvraagstuk. In de nasleep van de aanslagen op 11 september 2001 hebben we gezien wat voor nare consequenties dat kan hebben voor privacy, voor burgers die als potentiële terroristen kunnen worden behandeld. Al zien we nu wel gebeuren dat veel domeinen in de oorlogssfeer komen.’

Ja, dat alles oorlog is, is in feite toch wat u beschrijft.

‘Dit is een van de dilemma’s waar ik voor sta. Hoe maak je beleid voor het serieuze fenomeen dat afhankelijkheden tot wapen worden gemaakt, zonder dat alle andere waarden waar we voor zouden moeten staan, worden overschaduwd.’