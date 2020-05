Het nieuwe vakantievieren komt op gang: breng zelf een wc en pannetje mee

Kamperen kan nog – zoals deze familie doet op camping Gulperberg in Gulpen – maar met beperkingen. Beeld Marcel van den Bergh

In de provincies Zeeland en Noord-Brabant, waar een logeerpartij voor recreanten sinds het uitbreken van de crisis strikt verboden was, mogen campings, vakantieparken en hotels hun deuren weer openen. Mits de gasten over eigen sanitair beschikken. Ze moeten bovendien zelf in de pannetjes roeren, want het horecaverbod blijft voorlopig van kracht. Het nieuwe vakantievieren bestaat uit voorzien in eigen behoeftes.

Maar toch, alleen al de gedachte dat het huis voor een nachtje kan worden verruild voor een safaritent in dierenpark Beekse Bergen − vanaf volgende week weer mogelijk − zal voor velen een verademing zijn. Bezoekers moeten er wel rekening mee houden dat ze tijdens het bewonderen van de jachtluipaarden of olifanten op de vingers kunnen worden getikt door een crowdmanager, die nauwgezet controleert of er geen opstoppingen ontstaan.

In Zeeland is het allemaal wat strikter dan in Noord-Brabant: daar mag ‘slechts’ 15 procent van het aantal slaapplaatsen worden verhuurd. Dat zorgt voor gemor onder ondernemers, want om nou personeel van stal te halen voor het bedienen van een kleine schare gasten? Sommigen bedanken ervoor. ‘Door de versoepeling mag ik in beide hotels ongeveer tien kamers verhuren’, zegt Michel Kloeg van het Beach Hotel in Zoutelande en Hotel Kaap West in Westkapelle tegen Hart van Nederland. ‘Dat levert gewoon niets op.’

De vakantiehuisjes in de duinen van Schiermonnikoog. Verhuur is op het eiland momenteel toegestaan. Beeld ANP

Nauwelijks toeristen

Op de Waddeneilanden was vakantieverhuur volgens de regels van de veiligheidsregio gedurende de coronacrisis gewoon toegestaan. Toch besloten ondernemers de voorzieningen dicht te gooien. In de eerste plaats om te voorkomen dat de druk op de zorg verder zou toenemen, maar ook omdat toeristen nauwelijks nog de oversteek maakten.

Inmiddels staan ondernemers er welwillend tegenover om weer mondjesmaat gasten te ontvangen. ‘Zolang mensen de anderhalvemeterrichtlijnen respecteren en niet zes keer per week met het hele gezin naar de supermarkt gaan, zien wij geen reden om ze tegen te houden’, zegt Remmelt Mulder, voorzitter van het Schiermonnikoger Ondernemers Verbond en tevens eigenaar van de befaamde Tox Bar. Op het kleinste Waddeneiland, waar in normale tijden zo’n 300 duizend bezoekers per jaar op afkomen, gaan hotels en appartementencomplexen voorzichtig weer open.

Mulder benadrukt dat hij geenszins oproept om massaal naar de eilanden te komen. Maar, zo zegt hij wel: het is goed om te kijken wat er binnen de beperkingen wél mogelijk is. ‘Betekent ‘blijf thuis’ ook daadwerkelijk dat je op drie hoog ergens achter in de stad moet verblijven, of kun je verantwoord vanuit een appartement of tweede huis op het eiland een rondje lopen over het strand?’

Deze hele crisis is volgens Mulder een les in voortschrijdend inzicht. ‘Als je volledig afhankelijk bent van gastvrijheid, dan moet je misschien weer gastvrij gaan denken.’