Het nieuwe rode petje? Rietje moet Trump opnieuw president maken én progressief Amerika op de kast jagen

De campagnemanager van Trump, Brad Parscale, bracht de verkoop van de rietjes vorige week vrijdag onder de aandacht met de woorden: ‘Make straws great again!’ De rietjes zijn te koop voor 15 dollar in pakjes van tien, en volgens de campagnewebsite zijn ze herbruikbaar en gemaakt van recyclebaar materiaal. Uiteraard zijn de rietjes in de VS geproduceerd. Parscale liet deze week op Twitter weten dat er al meer dan 140 duizend rietjes zijn verkocht – de opbrengst van ruim 200 duizend dollar gaat de campagnekas in.

De lancering van het nieuwe Trump-hebbedingetje is een reactie op de ban op weggooiplastic. In grote Amerikaanse steden als Seattle, Los Angeles, Miami en New York zijn is een verbod op rietjes en ander plastic voor eenmalig gebruik afgekondigd. De Amerikaanse koffiegigant Starbucks wil zelfs al vanaf 2020 plastic rietjes uit zijn winkels weren.

Plastic rietjes zijn voor veel mensen een symbool van milieuvervuiling. Milieugroepen dragen papieren of herbruikbare roestvrijstalen rietjes aan als alternatief.

Grotere problemen

De Amerikaanse president is kritisch op het milieubeleid en vindt de jacht op plastic rietjes overdreven. ‘Ik denk dat we te maken hebben met grotere problemen dan de plastic rietjes’, liet de president op 19 juli weten. ‘Waarom hebben we het niet over al die plastic borden en verpakkingen? Die worden veel meer verkocht en zijn van hetzelfde materiaal gemaakt.’

Trumps aanhangers hebben geen begrip voor de plasticverboden en zien niet veel in de vervangende materialen. ‘Papieren rietjes werken niet’, staat er op de verkooppagina van de campagnewebsite. ‘Sluit je aan bij president Trump en koop vandaag nog jouw recyclebare rietjes.’ Papieren rietjes zijn volgens campagnemanager Parscale te zien als een waarschuwing voor wat progressief Amerika met de economie gaat doen als het de macht in handen krijgt. ‘Uitknijpen totdat het niet meer werkt.’