Het nieuwe nieuwe normaal: snel en lokaal streng zijn bij een nieuwe uitbraak

Net als de corona-uitbraak onder controle lijkt en het aantal nieuwe besmettingen de nul nadert, duiken in enkele landen nieuwe besmettingshaarden op. Overheden reageren snel met lokale lockdowns. Welke strategie passen ze toe en werkt dat?

In Australië moeten ruim vijf miljoen inwoners van de regio rond Melbourne opnieuw in een lockdown. In Spanje mogen de inwoners van de stad Lleida niet meer ongestoord naar buiten, omdat tientallen fruitplukkers in de regio besmet waren. In Israël zijn de maatregelen voor het hele land weer strenger aangezien het aantal besmettingen overal oploopt. En in Zwitserland gingen in enkele cantons de scholen dicht en moesten inwoners verplicht in quarantaine na een uitbraak in de nachtclubs in Zürich.

De oorzaak van al deze uitbraken verschilt per land, maar de reactie is meestal dezelfde. Al deze landen besluiten snel strengere maatregelen te nemen bij een nieuwe uitbraak. Vaak al bij veel lagere aantallen besmettingen dan tijdens de crisismaanden maart en april. Het doel: Een echte tweede golf voorkomen.

Twintig landen, waaronder Australië, Duitsland, Servië en het Verenigd Koninkrijk, hebben de laatste weken ingegrepen en hebben momenteel, vaak op regionaal niveau, strengere coronamaatregelen dan een maand geleden. Vooral het afkondigen van lokale schoolsluitingen is een veelgebruikte methode om het virus in te dammen. Maar ook aandringen op thuisquarantaine of het sluiten van winkels en horeca komt voor.

Lokale uitbraken

Vaak is het heel duidelijk waar een uitbraak is ontstaan. In Duitsland was er een opleving van het virus doordat honderden medewerkers van een vleesfabriek besmet waren geraakt. Vervolgens moesten zo’n 350 duizend inwoners in dertien gemeenten zich aan strengere afspraken houden. Zo gingen de scholen in de regio dicht en mochten de inwoners niet meer naar restaurants en cafés. Maandag werd de lockdown teruggedraaid door het Duitse Hooggerechtshof, dat de maatregelen inmiddels disproportioneel achtte. In Vizenca bij Venetië hield deze week een besmette man zich niet aan de vrijwillige quarantaine, waarna hij al proestend vijf mensen heeft besmet, 89 personen zitten nu in quarantaine dankzij hem.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO pleit voor snelle maatregelen als een lokale uitbraak zich aandient. Als de besmettingshaard precies valt aan te wijzen, kan er met gerichte maatregelen voor een deel van de bevolking de uitbraak sneller geneutraliseerd worden. Waar in maart het vier weken duurde voordat Duitsland maatregelen nam, werden in het geval van Noordrijn-Westfalen na zes dagen de beperkingen ingevoerd. In Duitsland lijkt er inmiddels ook weer sprake van een daling van het aantal besmettingen.

Verschillende besmettingshaarden

Het Verenigd Koninkrijk kent verschillende lokale uitbraken. Clusters van besmettingen werden onder andere gevonden in drie vleesverwerkende fabrieken, twee in Wales en één in West Yorkshire, en in twee huisartsenpraktijken in Londen. Maar er zijn ook minder goed te duiden pieken in de besmettingen. In Leicester is na 940 besmettingen in een periode van twee weken een lokale lockdown ingesteld. Zelfs binnenshuis mogen er niet meer dan twee mensen samenkomen, en inwoners mogen alleen elders dan thuis overnachten als ze kunnen aantonen dat dit noodzakelijk is.

De Portugese overheid heeft in delen van de regio rond Lissabon een ‘staat van calamiteit’ uitgeroepen, inwoners wordt gevraagd zoveel mogelijk binnen te blijven. Hier is de besmetting niet gecentreerd rond een fabriek, school of verpleeghuis. Gemeenten in de regio zien de cijfers oplopen. In Australië begint woensdag rond Melbourne, in de staat Victoria, een lockdown die minstens zes weken gaat duren. Bewoners mogen hun huis alleen verlaten voor boodschappen, werk, sporten en mantelzorg.

Landelijke toename van gevallen

Als sprake is van een meer wijdverspreide uitbraak, is het virus minder goed te controleren. In de Verenigde Staten en Iran is bijvoorbeeld sprake van een nieuwe opleving van het virus. Alleen een nationale aanpak, of in het geval van de VS een aanpak op het niveau van hele staten, kan dan de opmars van het virus indammen.

Israël leek het virus onder controle te hebben, het aantal dagelijkse besmettingen was laag. Maar de laatste weken lopen de cijfers op. Het aantal dagelijkse besmettingen is nu hoger dan in de eerste piek. Een duidelijke brandhaard is niet aan te wijzen. Israël heeft daarom besloten om onder andere cafés, zwembaden en nachtclubs te sluiten. De geplande herstart van het toerisme is voorlopig uitgesteld.

De cijfers over de corona-uitbraak wereldwijd zijn dagelijks na te zoeken op de website van de Volkskrant. Ook is hier terug te vinden welke maatregelen in een land zijn afgekondigd.