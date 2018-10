Het nieuwe graf van Franco: in de grote kathedraal van Madrid?

De familie van Franco heeft besloten waar het nieuwe graf van de gewezen dictator moet komen: in de emblematische kathedraal van la Almudena, pontificaal in het centrum van Madrid. Het is een besluit dat de linkse regering van Pedro Sánchez in Spanje in grote verlegenheid brengt.

De bedoeling was juist om Franco zijn ereplaats in de Vallei van de Gevallenen te ontnemen en hem te verbannen naar een of andere onopvallende begraafplaats. De familie Franco mocht bepalen waar. Maar een praalgraf in de kathedraal van Madrid? Dat is nog ‘veel erger’ dan de afgelegen Vallei van de Gevallenen, wanhopen bronnen rond de sociaal-democratische partij tegen de krant El País.

Alleen de paus zou Franco misschien nog kunnen weren uit de kathedraal. Vandaar dat de Spaanse vicepremier, Carmen Calvo, maandag afreisde naar het Vaticaan om de hulp van de kerkvader in te roepen. Ze had er een onderhoud met kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, de op één na hoogste man.

Het was een ‘extreem hartelijke ontmoeting’, meldde het Spaanse regeringspaleis Moncloa na afloop. Calvo en Parolin werden het bovendien eens ‘over de noodzaak een oplossing te zoeken’. Of dat betekent dat de overblijfselen van Franco niet naar de kathedraal gaan, werd niet opgehelderd.

De Spaanse bisschoppen maakten eerder duidelijk dat de regering van hen geen heil hoeft te verwachten. ‘We hebben er geen moeite mee om wie dan ook onderdak te bieden’, heette de aartsbisschop van Madrid, Carlos Osoro, Franco welkom. ‘Zoals alle christenen heeft ook deze familie het recht een graf in te richten waar ze maar wil.’

Franco’s nazaten kochten al in 1987 voor 150 duizend euro een graftombe in de crypte van la Almudena. Inmiddels bevindt zich daar onder meer het stoffelijk overschot van de dochter van de dictator. Niettemin hadden Sánchez en zijn ministers gehoopt dat zijn kleinkinderen Franco naast zijn echtgenote zouden leggen, op een begraafplaats aan de rand van Madrid.

De kwestie rond de herbegraving van Franco, die stierf in 1975, is voor Sánchez van enorm gewicht. Het is onbestaanbaar dat de generaal die Spanje in een oorlog stortte en die het land vervolgens decennialang met harde hand regeerde in een monumentaal graf ligt, vindt de premier - en heel links Spanje met hem.

Protesten tegen het herbegraven van Franco. Beeld REUTERS