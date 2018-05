Het nieuwe Binnenhof moet in 2025 van het gas af

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) hield woensdag in een debat met de Tweede Kamer dapper vol aan deze uitgangspunten, vastgelegd in 2015. Maar de toekomst moet leren hoe realistisch dat is. Niet alleen omdat naar het prijspeil van 2017 de kosten al zijn opgelopen naar 500 miljoen, maar vooral ook omdat juist de huidige Kamer allerlei eisen aan het project stelt.

Het Binnenhof moet tussen de zomervakantie van 2020 en de kerstvakantie van 2025 worden gerenoveerd. Voor 70 procent bestaat het werk uit het vervangen van verouderde, zelfs brandgevaarlijke installaties; voor 30 procent uit verbeteringen aan de panden. Alle bewoners worden op andere locaties ondergebracht. De verhuizingen van Tweede en Eerste Kamer, Nieuwspoort, Raad van State en Algemene Zaken kosten alleen al 50 miljoen. En dat is pas het begin.

Juist vanwege de voorbeeldfunctie die de politici zichzelf toedichten, moet de opknapbeurt nu ook aan voorwaarden voldoen die in 2015 nog niet hoog opspeelden. Met duurzaamheid bovenaan het verlanglijstje. ‘Op het onderwerp energievoorziening zijn de panelen sinds 2015 volledig verschoven’, zei GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff. ‘Er is een wereld voor en een wereld na het gasbesluit’, stelde D66-Kamerlid Jessica van Eijs.

Van het gas af

Met andere woorden: als Nederland van het gas afgaat, moet het Binnenhof daarmee alvast beginnen. Niet dat de historische gebouwen veel gas verstoken: vorig jaar slechts 970 kuub, in een deel van de Eerste Kamer. Alle keukens zijn elektrisch. Voor de centrale verwarming is het complex aangesloten op stadsverwarming van Eneco. Kostbaar punt van aandacht: die is gasgestookt. En dat moet volgens een deel van de Kamer anders. ‘Het Binnenhof moet gasloos worden’, zei Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren).

Knops wees op de keuzes waarmee de Kamer zelf heeft ingestemd: de renovatie moet ‘sober en doelmatig’. Aanvullende eisen bovenop de gemaakte afspraken voldoen niet aan die voorwaarden. Ja, het Binnenhof gaat van het laatste restje gas af. En nee, waar de energie voor de centrale warmtevoorziening vandaan komt, valt buiten het bestek van de renovatie.

Inpandige kinderopvang en zonnepanelen

Er waren meer wensen. Zonnepanelen (kunnen wel op platte, maar niet op de schuine leistenen daken). Inpandige kinderopvang (hebben veel andere werkgevers ook niet). Circulair meubilair (maar aan meubels gaat het geld niet op). Toegankelijkheid van het Binnenhof voor dagjesmensen. (Een tijdelijke loopbrug wordt onderzocht.) Bonafide bouwondernemers (die zich aan sociale voorzieningen houden).

Knops komt in september terug op alle verlangens. Vooralsnog hield hij vol: ‘We gaan doen wat nodig is, maar niet meer dan dat.’