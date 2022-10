Het nieuwe asielstelsel: hoe een breed gedragen ambitie in een papieren tijger veranderde

Vier jaar geleden was er consensus over een nieuw, flexibeler asielstelsel, dat zou ‘meeademen’ met de instroom; men had geleerd van de vluchtelingencrisis van 2015 en zou zich niet meer laten overvallen door een enorme toestroom van vluchtelingen. Maar dit stelsel is er nog steeds niet. Hoe kan dat? Een reconstructie.

Iedereen was het erover eens: voortaan zou het anders gaan. Nederland zou zich niet meer laten overvallen door de komst van grote aantallen vluchtelingen. Nederland zou niet meer noodverband over noodverband leggen, niet meer bussen door het land laten rijden voor opvang voor een paar nachtjes, dorpen niet meer overvallen met de komst van een grote opvanglocatie. Nederland zou, kortom, geleerd hebben van de vluchtelingencrisis van 2015 en begin 2016.

Klaas Dijkhoff, voormalig staatssecretaris van Asielzaken (VVD). Beeld Freek van den Bergh

Er was zelfs al een plan. Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Asielzaken in die roerige jaren, had de Adviesraad Migratie gevraagd de vluchtelingencrisis te evalueren. Het opvangsysteem had gepiept en gekraakt, concludeerde de commissie in het voorjaar van 2017.

Door de hoge instroom waren de zwakten van het beleid blootgelegd: politiek kortetermijndenken, de onwil te erkennen dat de komst van vluchtelingen een gegeven is en dat de hoeveelheid altijd zal fluctueren. Het is al snel crisis als er even wat meer mensen komen, en dat is fnuikend voor het maatschappelijk draagvlak: beslissingen moeten snel worden genomen, omwonenden kunnen niet goed worden betrokken bij het proces. De commissie vertelde ook hoe het beter kon, aanbevelingen die het nieuwe kabinet-Rutte III ter harte nam.

Voormalig staatssecretaris Mark Harbers (VVD). Beeld Robin Utrecht/ANP

Er zou een flexibeler en effectiever asielsysteem komen, beloofde staatssecretaris Mark Harbers (VVD) in 2018. Een stelsel dat ‘meeademt’ met de instroom. Verspreid over het land zouden vier aanmeldlocaties moeten komen, complexen waar de procedure snel kan beginnen doordat alle betrokken organisaties onder één dak zitten. Ook zouden er ‘multi-inzetbare opvangplekken’ komen: locaties die makkelijk op- en afgeschaald kunnen worden. Studenten en spoedzoekers, pas gescheiden ouders bijvoorbeeld, zouden daar ook tijdelijk kunnen wonen. Om het plan te doen slagen zouden gemeenten, provincies en het Rijk beter gaan samenwerken.

Veel ‘zouden’ inderdaad. Want van het plan is weinig terechtgekomen. Er kwamen nauwelijks ‘multi-inzetbare opvangplekken’ bij en de druk op Ter Apel is niet verlicht. Sterker nog, alweer ruim een jaar is het crisis troef. Onlangs deelde de rechter een gevoelige tik uit omdat Nederland niet voldoet aan de normen van een menswaardige opvang; de Kinderombudsman luidde vorige week wederom de noodklok over de leefomstandigheden van alleenstaande kinderen in Ter Apel.

Vaak wordt gewezen op de personeelstekorten bij de IND en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), en op de beslissing om azc’s snel te sluiten in de jaren na de vluchtelingencrisis van 2015 en 2016 – zelfs premier Rutte erkende onlangs die fouten. Toch is dat niet het hele verhaal. Want er is niet alleen veel bezuinigd en gesloten, er is ook nauwelijks geïnvesteerd en opgebouwd. En dat terwijl er consensus was over het nieuwe asielstelsel. Vijf jaar na de evaluatie van de Adviesraad Migratie is het er nog steeds niet. Hoe kan dat?

Bezweringsformule

Het plan heet uiteraard niet ‘het plan’. In de jargonrijke taal van ambtelijk Nederland wordt het op het ministerie van Justitie en Veiligheid geboren als het ‘programma flexibilisering asielketen’. Later, als de provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties ermee aan de slag gaan, gaat het de ‘uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen’ heten.

De verwachtingen zijn hooggespannen. In de brieven die staatssecretaris Harbers in 2018 aan de Kamer stuurt, geldt het programma als een bezweringsformule. Geen uitdaging te groot of de flexibilisering is er de oplossing voor. Goede doorstroom, eerder duidelijkheid, betere integratie: in de nabije toekomst is het allemaal mogelijk. Er zal, zo veronderstelt Harbers, geen crisisnoodopvang meer nodig zijn.

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings (VVD). Beeld Jeroen Jumelet/ANP

Niet alleen de staatssecretaris is enthousiast, ook de vertegenwoordigers van provincies en gemeenten zien het zitten. Tijdens de crisis van 2015 en 2016 was er al overleg tussen de verschillende overheden aan de Landelijke Regietafel, nu is besloten die vergaderingen structureel te laten plaatsvinden. ‘Ik had er vertrouwen in’, zegt de Tilburgse burgemeester Theo Weterings (VVD), die deelnam namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Er was eensgezindheid, iedereen vond dat een opvangcrisis een volgende keer voorkomen moest worden. De politieke discussies zouden erbuiten blijven.’

Erg voortvarend gaat het niet. ‘In verband met de formatie van het nieuwe kabinet en de inrichting van het programma heeft deze reactie enige tijd op zich laten wachten’, schrijft Harbers in november 2018 aan de Tweede Kamer, ruim een jaar nadat Rutte III op het bordes heeft gestaan, anderhalf jaar na de aanbevelingen van de Adviesraad Migratie.

Op het bureau van de staatssecretaris liggen andere dossiers die zijn directe aandacht opeisen. Hij heeft die maanden zijn handen vol aan discussies over het kinderpardon, de wachttijden bij de IND lopen verder op en de overlast van een kleine groep veiligelanders in azc’s neemt toe. Zo gaat het vaker op dit thema: problemen op de korte termijn ontnemen het zicht op langetermijnoplossingen. Voor de zomer zal Harbers ‘een toekomstbeeld’ naar de Kamer sturen, belooft hij nog.

Voormalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD). Beeld Sem van der Wal/ANP

Maar dan, in mei 2019, treedt Harbers plotseling af. Hij is in de Kamer niet duidelijk geweest over de criminaliteitscijfers van asielzoekers. De 72-jarige VVD-coryfee Ankie Broekers-Knol, net afgezwaaid als Eerste Kamervoorzitter, volgt hem op.

In diezelfde periode vinden er bij het programma flexibilisering asielketen óók noemenswaardige veranderingen plaats. De programmadirecteur vertrekt al na anderhalf jaar – hij onthoudt zich van commentaar. Deze ambtenaar was iemand van buiten, iemand die veel ervaring had op gemeenteniveau.

Voormalig programmadirecteur Ruben Brekelmans. Beeld Marco de Swart/ANP

Zijn opvolger zal in 2022 een bekend gezicht worden: Ruben Brekelmans, het VVD-Kamerlid dat als asielwoordvoerder in het parlement en in talkshows nu de harde lijn representeert en zelfs overhoop ligt met de eigen staatssecretaris. Vóór zijn benoeming tot programmadirecteur, een neutrale functie, was hij persoonlijk assistent van Harbers, een politiek-strategische rol. Assistenten bellen met Tweede Kamerleden om kwesties af te kaarten, en zijn partijgenoot van de bewindspersoon.

De keuze voor Brekelmans is daarom opvallend of zelfs onwenselijk, zeggen zes bronnen die de Volkskrant sprak. Hij is capabel, zeggen allen, ‘een slimme, fijne vent’. Maar het programma flexibilisering is in de kern een uitvoeringsprogramma, het moet verre blijven van politiek, vinden zij.

Jantine Kriens, oud-wethouder en locoburgemeester van Rotterdam (PvdA) en voormalig directeur van de VNG. Beeld Olaf Kraak/ANP

Jantine Kriens is de enige die dat on the record wil zeggen. Na een lange carrière in het openbaar bestuur was zij tussen 2006 en 2013 wethouder en locoburgemeester van Rotterdam (PvdA). Daarna maakte ze als directeur van de VNG de vluchtelingencrisis van 2015 en 2016 mee. Vanwege die ervaring werd ze in 2021 als ‘bestuurlijk zwaargewicht’ door het Rijk gevraagd gemeenten te overtuigen meer te doen om statushouders te huisvesten.

Brekelmans was toen al weg als programmadirecteur, de twee hebben niet samengewerkt, maar voor Kriens is het een principieel punt: ‘De asielopvang veronderstelt een praktische insteek. Een reële situatie die om reële, structurele oplossingen vraagt. Daar moet je niet mensen op zetten die politiek assistent van de staatssecretaris zijn geweest, want die zullen eerder binnen een politieke context naar oplossingen zoeken. Je moet die rollen niet vermengen.’

Zelf vindt Brekelmans het niet opmerkelijk dat hij als voormalig politiek strateeg directeur werd van het programma. ‘Ik mocht dit niet gaan doen omdat ik politiek assistent was, maar omdat ik eerder als consultant bij de Boston Consulting Group dit soort projecten had geleid’, zegt hij. ‘Ik heb me dan ook altijd neutraal opgesteld.’

Broekers-Knol, tot voor kort de gemoedelijke Eerste Kamervoorzitter, profileert zich vrijwel direct als houwdegen. Zo raakt ze in een diplomatiek conflict verzeild met Italië, omdat ze weigert de opvarenden van de Sea-Watch 3 op te nemen, een reddingsschip dat onder Nederlandse vlag vaart. ‘In haar nadagen als staatssecretaris ontwikkelt ze zich tot de rechtsbuiten van de VVD’, schrijft de Volkskrant later in een hoofdredactioneel commentaar.

Over het nieuwe opvangsysteem blijft het tot een half jaar na haar aantreden stil. Maar dan geeft ze in november 2019 een interview aan de Volkskrant, met nieuws: ze gaat werk maken van het inperken van de rechtsbijstand van asielzoekers. Die maatregel stond al in het regeerakkoord, maar is tot dusver blijven liggen. De inperking is toegevoegd aan het programma flexibilisering, omdat het kabinet hoopt dat de asielprocedures daarmee verkort kunnen worden.

Deskundigen denken daar anders over. Die vrezen zelfs een averechts effect: als advocaten niet bij de eerste verhoren zijn om de asielzoekers te begeleiden, kunnen er later in het proces verrassingen naar boven komen. Ook de commissie-Van Zwol, die in opdracht van het kabinet onderzoekt waarom uitgeprocedeerde asielzoekers zo lang in Nederland blijven, adviseert de rechtsbijstand te handhaven. De problemen zitten in de uitvoering, niet in de regels, benadrukt de commissie. Er staat ook geen woord over de maatregel in de evaluatie van de Adviesraad Migratie, waarop de flexibiliseringsambitie grotendeels gebaseerd is.

‘Natuurlijk leidt een wisseling van de staatssecretaris en de programmadirecteur tot vertraging’, zegt Sander Schaap van Vluchtelingenwerk. ‘Maar ik moet ook constateren dat de inperking van de rechtsbijstand door Broekers-Knol tot prioriteit is gemaakt. Dat was een belangrijke politieke wens van de VVD. Op de rest werd wel gestudeerd, maar er werden niet echt meters gemaakt.’

Een paar keer per jaar schrijft de staatssecretaris aan de Kamer over de voortgang van het programma. Het zijn uitgebreide brieven, waarin het door termen als ‘investeringsvoorstellen’ en ‘integrale businesscases’ niet lijkt te ontbreken aan daadkracht. Maar veel vooruitgang wordt er niet geboekt. Neem de drie of vier aanmeldlocaties die verspreid over het land moeten komen en waar asielzoekers het eerste deel van hun procedure zullen doorbrengen. Die zijn essentieel voor het nieuwe asielsysteem: Ter Apel moet ontlast worden, en het is bovendien onhandig dat asielzoekers, waar ze ook aankomen, naar het noordoosten van Nederland moeten reizen. Toch wordt weinig concreet. Soms is er wel ‘zicht op’ aanmeldlocaties in het midden en westen van het land, maar in een volgende brief ontbreken die weer. En nu, anno 2022, is er nog altijd maar één aanmeldlocatie.

‘Een zeker dedain’

Heel scherp is de Tweede Kamer er ook niet op. D66 stelt drie keer Kamervragen over de plannen, soms wordt eraan gerefereerd in een debat. Maar ook de parlementariërs kijken niet al te ver vooruit, praten liever over een mediageniek onderwerp als overlastgevende asielzoekers. Er is, zegt Kriens, in Den Haag sowieso weinig aandacht voor de uitvoering, bij kabinet én Tweede Kamer. ‘Zelfs een zeker dedain. Beleid heeft een hogere status dan de uitvoering, politieke compromissen worden belangrijker geacht dan de praktische uitwerking.’

Eind 2020 neemt de onrust aan de Landelijke Regietafel toe. Er tekenen zich grote problemen af in de keten: door het gebrek aan woonruimte moeten statushouders, asielzoekers die al een verblijfstatus hebben, te lang in azc’s blijven. Het COA heeft nauwelijks bedden over en gemeenten staan niet te springen om een nieuwe opvanglocatie te openen. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, zo staat in de notulen die in handen zijn van de Volkskrant, ‘kan straks gewoon niet uitleggen dat het COA vol zit’.

Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten is teleurgesteld dat haar leden geen sjoege geven. Corona overheerst alles, is de analyse. Gemeenten hebben andere prioriteiten, de urgentie ontbreekt. De term ‘oud zeer’ valt, zoals wel vaker gebeurt als het over de relatie tussen lokale overheden en het Rijk gaat.

Ook Kriens merkte dat de relatie tussen Rijk en gemeenten in de afgelopen jaren verslechterde: ‘Niet alleen door het asielvraagstuk, het is een opeenstapeling: de jeugdzorgproblematiek, het gevoel dat er te weinig begrip is voor de financiële positie van gemeenten, de centralistische houding van het Rijk in coronatijd. Als ik een burgemeester belde om woonruimte voor statushouders te regelen, voelde ik aan alles de weerstand: laat het Rijk de boel nu eerst maar eens op orde brengen.’

Al het ‘oud zeer’ daargelaten, aan de Landelijke Regietafel zouden ze de schouders gezamenlijk onder een nieuw asielsysteem zetten. Die wil is er ook, maar langzaamaan worden de barstjes zichtbaar.

Het Rijk is, blijkt steeds weer, vooral bezig met de acute problemen. De VNG wil ook aandacht voor de middellange en lange termijn. Er moeten stappen worden gezet met de flexibilisering, en er moet aandacht komen voor ‘een integrale benadering’. De VNG wil niet alleen kijken naar de opvang van asielzoekers, maar ook naar woonruimte voor statushouders en andere kwetsbare groepen. Voor gemeenten hangt dat met elkaar samen, alle problematiek komt er bij elkaar. Het Rijk benadert deze kwesties vaak afzonderlijk, met apart beleid en aparte financiering. Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken die de vergadering voorzit, heeft begrip voor de integraliteit, zegt ze, ‘maar de lange termijn mag de korte termijn niet gijzelen’.

Rutger Groot Wassink, wethouder in Amsterdam (GroenLinks). Beeld ANP/Ramon van Flymen

‘Toen hadden wij nog wel het idee dat het goed zou komen’, zegt Rutger Groot Wassink (GroenLinks), wethouder in Amsterdam die ook namens de VNG deelneemt aan de overleggen met het kabinet. ‘Maar in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zagen we dat er weinig met onze punten gebeurde. We probeerden die integraliteit steeds op de agenda te krijgen, maar dat werd afgewezen. Ik kreeg het idee dat het Rijk geen zin had om ermee aan de slag te gaan. Misschien speelde mee dat het campagnetijd was, voor sommige partijen is dat wellicht geen goed moment om te laten zien dat je serieus bezig bent met asiel en migratie.’

De frustratie neemt toe, blijkt uit notities die ter voorbereiding van het overleg dienen. ‘Het geeft onvoldoende vertrouwen voor de samenwerking op de langere termijn als de VNG elke keer, op de noodzakelijke onderwerpen, stelselmatig wordt genegeerd. Gemeenten worden hierin niet serieus genomen. Dit ondermijnt het vertrouwen in de samenwerking. Juist in een tijd waarin de burger óók het vertrouwen in de overheid (terecht) aan het verliezen is.’

Houterige tango

Niet alleen het Rijk is verantwoordelijk voor de uitwerking van het nieuwe asielsysteem. Al in december 2020 hadden provincies een plan moeten aanleveren, maar slechts één is daarin geslaagd: Groningen, nota bene de provincie waarin Ter Apel ligt en waar sowieso al veel wordt gedaan qua opvang. Een provincie die best zou kunnen zeggen: we hebben even wat anders aan ons hoofd.

Toch zit daarin juist de crux: elders wordt het belang minder gevoeld, terwijl het in Ter Apel zonneklaar is wat de gevolgen zijn van een haperende opvang. Een half jaar later dient ook Friesland een plan in, de rest is er nog mee bezig. Hoe kan dat? In een vertrouwelijke nota van het ministerie staat dat niet alleen lokale bestuurders weinig urgentie voelen, ‘men herkent de urgentie evenmin in de communicatie op landelijk niveau’.

Bestuurlijk aanjager Kriens trekt dezelfde harde conclusie als zij een half jaar later haar eindrapportage presenteert. De Rijksoverheid is veel te laat publiekelijk gaan communiceren dat het COA tegen de grenzen aanliep. Toen het besef er wel kwam, was het te laat om nog iets te kunnen doen. Ook was er vanuit het Rijk te weinig ondersteuning voor gemeenten, te veel onduidelijkheid over financiële regelingen. Het kabinet belooft beterschap.

Ziedaar de houterige tango die het asielsysteem in de greep heeft: het moet toekomstbestendig worden gemaakt als de instroom lager is, maar dan wordt de noodzaak niet gevoeld. Zodra er veel vluchtelingen naar Nederland komen, vindt iedereen wél dat er wat moet gebeuren – maar dan heeft de crisis allang alles overgenomen.

‘Het ís ook een ingewikkeld onderwerp’, zegt Kriens terugkijkend. ‘Zeker voor een partij als de VVD. Hoe maak je aan je achterban duidelijk dat je met de realiteit moet omgaan? Als er geen crisis is, gaan bestuurders en partijen het meer in ideologie zoeken. Dan verlammen ze elkaar, sluiten de ogen voor wat er aan het gebeuren is.’

Crisis is het dan al een paar maanden. In augustus 2021 hebben de Taliban de macht overgenomen in Afghanistan, er komen weer meer asielzoekers naar Nederland. In december is de nood zo hoog dat de Landelijke Regietafel met spoed bij elkaar komt. De vraag die centraal staat: mag de situatie al een crisis worden genoemd? Aanwezigen dringen erop aan, omdat het dan makkelijker wordt iets te doorbreken. Het kabinet weigert. Groot Wassink: ‘De urgentie die door de VNG werd gevoeld, kon in elk geval niet op weerklank rekenen.’

Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (VVD). Beeld Freek van den Bergh

Pas tegen de zomer van 2022, als bijna niemand er meer van opkijkt dat er mensen buiten slapen in Ter Apel, roept het kabinet de crisis uit. De nieuwe staatssecretaris, Eric van der Burg (VVD), wil dat er binnen drie maanden een plan ligt voor de opvang van asielzoekers én de huisvesting van statushouders. Die ‘asieldeal’ ziet eind augustus het levenslicht, na koortsachtig overleg tussen kabinet, de VNG en provincies.

In de deal staan maatregelen uit het programma flexibilisering. Alles is opeens mogelijk, er wordt zelfs 730 miljoen euro voor vrijgemaakt. Ook zal de staatssecretaris aan de slag gaan met een spoedwet waardoor gemeenten per 1 januari verplicht worden een bijdrage te leveren aan de opvang. Deze maatregel is vijf jaar geleden al bepleit door de Adviesraad Migratie.

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings (VVD), die samen met Groot Wassink namens de VNG onderhandelde over de deal, is opgelucht. Toch is hij ook onaangenaam verrast als blijkt dat het kabinet andere, controversiële maatregelen tegelijk met de deal naar buiten brengt, zoals het uitstel van gezinshereniging. ‘Misschien is het logisch dat die discussies in het kabinet plaatsvinden, maar in ons complex georganiseerde landje is het al moeilijk genoeg om de uitvoering te versnellen. Die politieke compromissen hebben niets te maken met de concrete oplossing van het probleem, namelijk dat er mensen buiten slapen. Oké, denk ik dan, neem vooral nog even de tijd voor een politieke discussie.’

Ruben Brekelmans heeft zich als VVD-Kamerlid niet meer hard gemaakt voor het nieuwe opvangsysteem waarvoor hij ooit als programmadirecteur verantwoordelijk was. Maar, zo zegt hij desgevraagd, ‘ik steun de flexibiliseringsagenda zeker. Volle kracht uitvoeren.’ In debatten toont hij het ferme gezicht van de partij, met pleidooien voor intensievere grenscontroles, tijdelijke asielstops (mits juridisch haalbaar) en de uitstel van gezinshereniging voor twee jaar. De VVD ligt nog altijd dwars bij de spoedwet die gemeenten moet dwingen een bijdrage te leveren aan de asielopvang, een nadrukkelijke wens van de VNG, de burgemeesters van de veiligheidsregio’s én de eigen staatssecretaris.

Van der Burg was chagrijnig deze week – hij gaf het maar meteen toe. ‘Ik ben minder met politiek bezig en meer met het vinden van oplossingen’, zei hij tegen alle partijen in de Tweede Kamer. ‘Ik constateer dat we een probleem hebben en dat het probleem de afgelopen tijd alleen maar groter is geworden.’