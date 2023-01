Het netwerktalent van commissaris van de Koning Leen Verbeek legde Flevoland geen windeieren

Leen Verbeek, commissaris van de koning in Flevoland. Beeld Kiki Groot

‘Ik heb me er erg voor ingezet om dat op de agenda te krijgen’, zei de commissaris van de koning in Flevoland, Leen Verbeek (68), onlangs tegen Omroep Flevoland over de mogelijke komst van een kazerne van het ministerie van Defensie naar zijn provincie.

Met deze woorden richtte de langstzittende commissaris van de koning voor de tweede keer in korte tijd de ogen op zich als grondmakelaar van Flevoland. Afgelopen zomer wees Leen Verbeek staatssecretaris Eric van der Burg op een vrijkomend perceel in de Noordoostpolder, dat kon dienen als vestigingsplek van een aanmeldcentrum voor asielzoekers – een initiatief dat vooralsnog op niets uitliep.

Wie is deze PvdA’er die al veertien jaar in het provinciehuis in Lelystad zetelt? En welk gat laat hij achter als hij aan het eind van het jaar met pensioen gaat?

‘Leen Verbeek is een rasechte bestuurder’, zegt zijn collega-commissaris van Noord-Holland, Arthur van Dijk (VVD), die hem al een kleine twintig jaar kent, uit de tijd dat Verbeek burgemeester van Purmerend was. ‘Een bestuurder van de oude stempel: gedegen, maatschappelijk betrokken en recht voor zijn raap.’

De liefde voor het vak vond Verbeek al op jonge leeftijd. Hij begon zijn loopbaan als jongerenwerker, maar verruilde op zijn 26ste het werk in het veld voor zijn eerste bestuursfunctie in de jeugdzorg. Daarna was hij wethouder in Houten en eigenaar van zijn eigen adviesbureau in openbaar bestuur.

Provincie in opbouw

In 2008 deed hij een mislukte gooi naar het burgemeesterschap van Eindhoven, de stad van zijn jeugd. Maar er kwam ‘iets minstens zo avontuurlijks’ voor in de plaats, zei Verbeek tegen de Volkskrant. Hij werd namelijk kort daarna gevraagd om te solliciteren als commissaris van de koning in Flevoland.

Het mooie van het commissarisschap is de ruimte die dat ambt biedt om er zelf inhoud aan te geven, vindt Verbeek. ‘Ik heb dat gedaan door van begin af aan mijn netwerk heel strategisch en bewust op te bouwen’, zegt hij. ‘Dat was ook expliciet de vraag bij mijn benoeming, omdat Flevoland toen nog een provincie in opbouw was. 80 procent van mijn werk is telefoontjes plegen om mensen aan elkaar te koppelen. En als je in Den Haag wat geregeld wilt krijgen, moet je voor hen ook wat terugdoen. Anders krijgen ze al snel genoeg van je.’

Zodoende combineert Verbeek zijn ambt met het voorzitterschap van de Nationale Dataportaal Wegverkeer (‘Dat geeft me een relatie met het ministerie van Verkeer en Waterstaat’) en van de Vereniging Deltametropool (‘Dat geeft me een sterke positie met Binnenlandse Zaken en Ruimtelijke Ordening’). Twee jaar geleden voegde hij daar nog een prominente positie in Straatsburg aan toe: voorzitter van het Congres van de lokale en regionale overheden bij de Raad van Europa.

Naast al die verplichtingen heeft hij tijd gehouden voor het International Tree Fund, een stichting die hij in de jaren tachtig met vrienden oprichtte en die inheemse gemeenschappen in Midden-Amerika ondersteunt. Hij reist als voorzitter twee keer per jaar naar de regio af. ‘Hij is cultuursensitief en ontzettend trouw’, zegt ITF-bestuurslid Judith Westerbeek. ‘Mensen daar kunnen altijd een beroep op hem doen en andersom is hij heel geïnteresseerd om van hen te leren.’

Rechtvaardigheidsgevoel

De keerzijde van al die nevenfuncties is dat Verbeek kwetsbaar is voor het verwijt dat hij meer in het buitenland zit dan in Flevoland, zegt Jean Paul Gebben, burgemeester van de Flevolandse gemeente Dronten. ‘Dat is niet zo, maar het heeft Flevoland ook geen windeieren gelegd dat Verbeek zo’n groot netwerk heeft’, zegt hij. ‘Het is niet alleen op zijn conto te schrijven, maar onder Verbeek is Flevoland getransformeerd van een agrarische provincie tot koploper op het gebied van duurzame landbouw. Er wordt naar hem geluisterd als hij zegt: kijk naar ons.’

Verbeek staat te boek als een bestuurder die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt, zo heeft hij zich altijd heel duidelijk vóór de komst van Lelystad Airport uitgesproken. De directheid is zowel zijn kracht als zijn zwakte, denkt collega-commissaris Van Dijk. ‘Ik ken hem ondertussen al wat langer en ik weet dat zijn intenties eerlijk en integer zijn. Hij heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel en dat drijft hem. Maar als je dat niet weet en voor het eerst met hem in een vergadering zit, dan denk ik dat je aan zijn directheid moet wennen. Maar dat is Leen, hij is zichzelf en speelt nooit een rol.’

In november neemt Verbeek ‘noodgedwongen’ afscheid. ‘Helaas hebben we in Nederland de regel dat je niet langer dan je zeventigste door mag werken’, zegt Verbeek, die in maart 69 wordt. ‘Ik kijk er helemaal niet naar uit. Ik vermoed dat ik straks wel even nodig heb om een nieuwe balans te vinden, maar tot het zover is, ga ik gewoon door met doen wat ik al deed.’

3x Leen Verbeek Verbeek deed in 2008 in Eindhoven mee aan de laatste burgemeestersverkiezing die Nederland kende. Hij verloor van Rob van Gijzel, al werd het referendum vanwege de lage opkomst ongeldig verklaard. In zijn vrije tijd houdt Verbeek van zeezeilen, rijden op zijn motor, vliegeren en modelboten bouwen. Nadat hij zijn diploma op de mulo had behaald, ging Verbeek een jaar naar een middelbare school in de Verenigde Staten.