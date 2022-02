‘Het Nederlandse standpunt dat buitensporig geweld in Indonesië incidenteel was, is niet houdbaar’

Gespreksleider Hans Goedkoop in gesprek met historicus Remy Limpach tijdens de presentatie van het onderzoek ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’. Beeld ANP

Wat waren wat jou betreft de belangrijkste conclusies van dit onderzoek?

‘Dit bevestigt wat de laatste jaren al steeds duidelijker werd: dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan structureel geweld. Het waren niet alleen excessen. Al die daden zijn onbestraft gebleven, het geweld werd op alle niveaus geaccepteerd, tot de politieke top aan toe.

‘Er wordt wel toegegeven dat het in zo’n guerrilla-oorlog moeilijk kan zijn voor individuele soldaten om te bepalen wat wel en niet kan, de schuld wordt daarom gelegd bij de krijgsmacht als instituut. De veteranen hoeven zich wat de onderzoekers betreft niet persoonlijk aangevallen te voelen.

‘En dit onderzoek schept duidelijkheid over de Bersiap. Dat is in de Nederlandse versie van de geschiedenis een aparte periode, in ’45-’46, waarin Indonesiërs op jacht gingen naar Nederlanders en hun bondgenoten. Daarbij zijn vele duizenden slachtoffers gevallen. Volgens sommigen, vooral veteranen, was dit voor Nederland aanleiding om het Nederlandse leger naar Indonesië te sturen. Dat wordt onderuitgehaald door de onderzoekers: de Nederlanders waren toen al onderweg. Indonesiërs kennen de term ‘Bersiap’ overigens niet, zij zien deze moorden niet als aparte periode, maar als onderdeel van jarenlange gewelddaden.’

Als dit beeld de laatste jaren al was verrezen, wat voegt dit onderzoek dan toe?

‘Dat het nu met grote autoriteit zwart op wit is gezet. Er is een heel legertje aan historici overheen gegaan, dat ook samenwerking heeft gezocht met de Indonesische autoriteiten en historici. Dit is zo uitputtend onderzocht dat het moeilijk zal zijn om hier tegen in te gaan.’

Het officiële standpunt van de Nederlandse staat is nog altijd dat het gebruikte geweld in Indonesië beperkt is gebleven tot enkele incidentele ‘excessen’, maar ‘dat de krijgsmacht als geheel zich in Indonesië correct heeft gedragen’. Is dit nog houdbaar?

‘Nee, absoluut niet. Dat standpunt stamt uit 1969, toen heeft Nederland een summier onderzoek laten uitvoeren naar wat er is gebeurd. De conclusie luidde: het zijn een paar incidenten geweest. Ik kan me niet voorstellen dat men dat na dit onderzoek nog kan volhouden.

In 2016 is door de regering ingestemd met dit onderzoek. Waarom toen pas?

‘Nederland heeft deze hele kwestie altijd voor zich uit geschoven en van zich afgepraat. Je merkt het aan alles. Neem de weduwen van Rawagede. Daar zijn 185 mannen, waarschijnlijk meer, doodgeschoten door Nederlanders. Dat is ook erkend. Toen heeft het nog jaren geduurd voordat Nederland toegaf dat er een tegemoetkoming zou moeten komen. Tegen de tijd dat ze tot betaling overgingen, waren bijna alle nabestaanden al overleden.

‘Nederland heeft er ook vele jaren over gedaan om excuses te maken, dat is pas in 2020 gebeurd, door de koning. Dat gebeurde na jarenlange discussie over de vraag of Nederland spijt moest betuigen, of excuses moest maken. Dat is een juridisch verschil, maar dat kon ik aan de Indonesiërs niet uitleggen.

‘En Nederland is bijvoorbeeld nog steeds niet zover dat het de onafhankelijkheidsdag van Indonesië erkent. Indonesië riep op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid uit, maar Nederland houdt nog steeds vast aan december 1949, toen de handtekening onder de overdracht werd gezet. Dat is alsof Engeland tegen de Verenigde Staten zou zeggen: jullie kunnen 4th of July wel vieren, maar we hebben nog wel een paar jaar doorgevochten.

‘In 2005 heeft toenmalig minister Ben Bot wel gezegd dat Nederland de onafhankelijkheidsdag de facto erkent, maar niet de jure, dus juridisch. Daar ga je weer. Moest ik dat weer proberen uit te leggen aan de Indonesiërs.’

Heeft dit onderzoek ook impact in Indonesië?

‘Het is te vroeg om dat te concluderen. Hoe Nederlanders over hun verleden in Indonesië denken, maakt de Indonesiërs wel wat uit, maar alleen als je het ter sprake brengt. Ik neem de weduwen van Rawagede weer als voorbeeld: het bloedbad daar werd elk jaar herdacht, maar er was geen behoefte om Nederland erop aan te spreken. Totdat Nederland over de brug kwam met 20 duizend euro per persoon schadevergoeding. Dat was voorpaginanieuws.

‘We hebben vorig jaar een enquête gehouden onder Indonesiërs. Daaruit bleek bijvoorbeeld ook dat een groot aantal respondenten het goed vond dat Nederland zijn excuses heeft aangeboden. Maar als dat niet was gebeurd, waren ze er zelf niet over begonnen.

‘De Indonesiërs vinden het heel erg dat er zoveel doden zijn gevallen, maar ze beschouwen dit als de prijs die is betaald voor vrijheid. Voor hen waren deze jaren van oorlog met Nederland het sluitstuk van een onafhankelijkheidsstrijd die al decennia voor de Tweede Wereldoorlog was begonnen.’