Het Nederlandse leger zoekt jou. En 7.999 anderen

Rondleiding voor jongeren op het terrein van de Johannes Postkazerne in Darp, Drenthe. Beeld Elisa Maenhout

In een zaaltje met systeemplafond op de Johannes Postkazerne in het Drentse dorp Darp kijken tien middelbare scholieren en MBO-studenten, sommigen begeleid door hun vader of moeder, met grote ogen naar een projectiescherm. Ze zien hoe soldaten van de 43ste Gemechaniseerde Brigade, oftewel ‘de krachtpatser van de landmacht’, met Leopardtanks door de modder scheuren en liggend op hun buik hun mitrailleur leegschieten. ‘Het tonen van de spierballen is soms al voldoende’, zegt een voice-over. ‘Maar als het moet deinzen ze er ook niet voor terug om de vijand een harde slag toe te brengen.’ Op de achtergrond klinkt Soldaat van Oranje-achtig kopergeschal.

‘Wie vond dit heel vet?’, vraagt soldaat eerste klas Sofiane Chasem, als het filmpje is afgelopen. Negen jongens en één meisje steken hun vinger op. ‘En wat vond je er vet aan?’ Daar hoeft niemand lang over na te denken. ‘De actie’, luidt het eensgezind. ‘Heel goed’, zegt de breedgeschouderde Chasem, één van de sprekers op deze informatiemiddag. ‘Als ik vroeger oorlogje speelde, was dit precies wat ik voor me zag. Supertof allemaal.’

8.000 vacatures

Nu in Europa de oorlogsdreiging groter is dan ze in decennia is geweest, wordt Nederland geconfronteerd met een probleem waarvoor defensiedeskundigen al langer waarschuwen: ons leger is te leeg. Voor achtduizend arbeidsplaatsen bij de krijgsmacht lijkt niemand te vinden, met alle gevolgen voor de Nederlandse strijdkracht van dien.

Kort na de Russische inval in Oekraïne laaide het aantal aanmeldingen bij Defensie heel even op, maar die trend is alweer gedaald. Defensieminister Kajsa Ollongren ziet niets in een heractivering van de dienstplicht, verklaarde ze onlangs, maar ze denkt wel na over een plan om ‘het voor jonge mensen aantrekkelijker te maken om een paar jaar bij Defensie te werken’. Zolang dat plan er niet is, moet de krijgsmacht het hebben van de gebruikelijke wervingsbijeenkomsten, zoals die in Darp.

Na een aantal wervelende filmpjes over volharding, kameraadschap en ‘de gezonde combinatie tussen mens en machine’, neemt soldaat Chasem zijn toehoorders mee naar buiten voor een rondleiding over het kazerneterrein. Bij het passeren van de hindernisbaan en de tankgarage verschijnen brede glimlachen op de jonge gezichten.

Voor het avontuur

Vraag de jongeren waarom ze hier vandaag zijn en er volgen antwoorden die zo uit het promotiemateriaal van Defensie hadden kunnen komen. ‘Ik zie mezelf niet elke dag van negen tot vijf precies hetzelfde werk doen’, zegt de 18-jarige engineering-student Age uit Peize, die voor de gelegenheid een capuchontrui met camouflageprint heeft aangetrokken. ‘Bij Defensie heb je veel meer avontuur.’ De 17-jarige havo-scholier Rik uit Breda zegt dat hij het interessant vindt om ‘fysiek en mentaal’ zijn grenzen te verleggen. ‘Ik sport fanatiek en mag bij conditietesten graag tot het randje gaan. Bij de landmacht kan ik mijn doorzettingsvermogen nog verder ontwikkelen.’ Voor de 20-jarige Manfred uit Groningen, die ook engineering studeert en zijn hele leven al militaire parafernalia verzamelt, gaat het om iets anders. ‘Ik ben een trotse Nederlander’, zegt hij. ‘Ik wil vechten voor de vrijheid die we hier hebben opgebouwd.’

De jongeren krijgen deze middag niet alleen verhalen te horen waarin alles vet en supertof is. Aan bod komt ook dat het werk voor de krijgsmacht psychisch zwaar kan zijn, dat er soms doden bij vallen, en dat veel nieuwkomers afhaken als ze ontdekken dat ze doordeweeks niet mogen snapchatten of instagrammen.

Krijgsmacht in erbarmelijke staat

Toch blijft één belangrijk punt onbenoemd: dat de krijgsmacht al jaren in erbarmelijke staat verkeert. ‘Defensie is op dit moment niet adequaat toegerust om het Koninkrijk te beschermen tegen toekomstige (en sommige huidige) dreigingen’, schreef de regering in de Defensiebegroting voor 2022. Concreter: de krijgsmacht kampt met slecht gevulde brigades, een tekort aan wapensystemen en verouderde gebouwen. Ervaren krachten stromen jaarlijks met duizenden tegelijk uit, nieuwe soldaten verdienen minder dan een medewerker bij McDonald’s. Het is het gevolg van de vele bezuinigingsoperaties die sinds het einde van de Koude Oorlog bij Defensie hebben plaatsgevonden. ‘Ik kom op plekken waarvan ik denk: jeetjemina, laten we onze mensen hier werken?’, zei staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat vorige maand in een interview.

Met de hete Russische adem in de nek, besloot het kabinet begin maart om de komende vier jaar 10,7 miljard euro extra uit te trekken voor Defensie. Experts verwachten dat het vijf tot vijftien jaar zal duren voordat de krijgsmacht weer op de benodigde sterkte is.

‘Niet voor het geld’

De jongeren in Darp laten zich niet ontmoedigen door het uitzicht op een karig salaris. ‘Ik doe het niet voor het geld’, zeggen ze onafhankelijk van elkaar. Door de oorlog in Oekraïne voelen sommigen zich extra gemotiveerd om het leger in te gaan. ‘Bij ons het dorp zijn Oekraïense vluchtelingen komen wonen’, zegt de 17-jarige Ian uit Ouderkerk aan de Amstel. ‘Als ik voor Defensie ga werken, kan ik die mensen al in hun eigen land helpen.’ Age uit Peize volgt een soortgelijke redenering: ‘Veel Nederlanders voelen zich machteloos als ze die verschrikkelijke televisiebeelden bekijken. Maar bij Defensie kan ik er tenminste iets aan doen.’

Na afloop van de bijeenkomst lijken alle jongeren vastberaden om één van de achtduizend vacatures te gaan vervullen. Hoeveel van hen dat daadwerkelijk gaat lukken, valt te bezien: van alle sollicitanten bij de krijgsmacht blijft na fysieke en mentale screenings doorgaans slechts 5 procent over. Rik uit Breda zal eerst thuis nog een flinke hindernis moeten overwinnen. ‘Mijn moeder zei: ‘Normaal gesproken zou ik het hartstikke leuk vinden dat je bij Defensie wilt gaan werken, maar nu het oorlog is, vind ik het wel een beetje eng.’