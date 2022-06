Het Nederlandse immigratiebeleid loopt vast, op alle niveaus

Deze sporthal in het Groningse Leek biedt asielzoekers zeker tot de zomervakantie noodopvang. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het was geen fraai bestuurlijk gezicht. Dat deze week in Ter Apel wéér mensen de nacht doorbrachten op een stoel, kwam volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid doordat de zeshonderd crisisnoodopvangplekken nog niet gereed waren. Die hadden sinds vorige week per toerbeurt door vier Veiligheidsregio’s verzorgd moeten worden. Waarop het impliciet van nalatigheid beschuldigde Amsterdam reageerde: we hébben 150 bedden aangeboden, maar die zijn vooralsnog niet in dank aanvaard.

Die vingerwijzing staat niet op zichzelf. Ook in Nijmegen en Eindhoven wachten een oud belastingkantoor en een voormalige daklozenopvang al weken op nieuwe tijdelijke bewoners uit Ter Apel. ‘De staatssecretaris vertelde me destijds dat het een kwestie van uren was’, verzuchtte de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. ‘Het duurt inmiddels weken, en dat doet me heel erg zeer.’

Zo wringt de opvangcrisis niet alleen in Ter Apel, dat zich als flessenhals keer op keer verstopt weet, met onwaardige taferelen tot gevolg. Ook op de bestuurlijke as tussen het Binnenhof en de gemeenten schuurt het, met daartussen de Veiligheidsregio’s. Die verklaarden zich inderdaad bereid tot deelname aan een opvangestafette. Die had voor twaalf weken soelaas moeten bieden. Maar het stokje glipte al na een week, nog voor de eerste wissel, uit de hand.

Dus lekte donderdag uit dat de nieuwe verantwoordelijke bewindsman, Eric van der Burg, druk is met een reusachtig asielcruiseschip voor de kust van Vlissingen, als eerste ‘meganoodopvanglocatie’ voor circa 1.000 asielzoekers. Maar zie: een woordvoerder van de Zeeuwse gemeente wist niet hoe snel de primeur van RTL Nieuws als ‘voorbarig’ moest worden afgedaan.

En zo voltrok zich deze week hetzelfde scenario als in de maanden daarvoor. Alle betrokken partijen keken naar elkaar, wachtten op elkaar, wezen naar elkaar. Niemand regeerde.

Niets geleerd

Voor opvangorganisatie COA is de realiteit even hard als simpel: in Ter Apel komen dagelijks meer mensen binnen dan er overgeplaatst kunnen worden naar elders. Prognoses moeten te snel worden bijgesteld, afstemming verloopt moeizaam, de logistiek is complex, gemeenten werken niet mee.

Tegelijkertijd klagen die gemeenten dat er zo weinig is geleerd van vorige opvangcrises. Een tweede aanmeldcentrum naast Ter Apel zou lucht kunnen bieden, klinkt het keer op keer – zonder resultaat. Maar meer nog dan kritiek op gebrekkige Haagse regie is dat een hand in eigen boezem. Want geen gemeente verklaarde zich tot dusver bereid zo’n aanmeldcentrum te huisvesten.

Haagse bluf

De man die alle lijntjes bij elkaar moet houden, staatssecretaris Eric van der Burg, wist waaraan hij begon toen hij in januari aantrad. De post Asielzaken wordt door niemand ongeschonden verlaten. En ook toen al stond het COA het water aan de lippen. Van der Burgs voorganger Ankie Broekers-Knol was eind 2021 de eerste die overging tot dwang: de gemeenten Alkmaar, Enschede, Gorinchem, Venray en Rotterdam kregen te horen dat zij verplicht noodopvang moesten verzorgen.

Op haar allerlaatste dag in het ambt bekende Broekers-Knol echter dat ze had gebluft: er was helemaal geen wettelijke basis om gemeenten te dwingen. De betrokken gemeenten voelden zich belazerd. Van der Burg mocht het verder uitzoeken. Dat zich binnen enkele maanden ook nog 60 duizend Oekraïense vluchtelingen zouden melden, kon hij toen nog niet weten. Dat bracht hem wel in recordtijd dieper in de problemen, want elk huis waar een Oekraïens gezin een veilig heenkomen vond is voorlopig niet meer beschikbaar voor Syriërs of Afghanen.

Politieke breuklijn

In de Tweede Kamer klinkt intussen de roep om nu eens een structurele oplossing te zoeken voor het nationale asielvraagstuk. Maar erg veel ruimte biedt diezelfde Kamer intussen niet. De rechtervleugel pleit al sinds 2002 voor een nationaal asielquotum en een fundamenteel debat over hoeveel nieuwkomers Nederland eigenlijk aankan, maar recht daartegenover staat de linkervleugel pal voor de internationale vluchtelingenverdragen en het universele recht op asiel.

De breuklijn loopt bovendien dwars door het kabinet. Waar met name de VVD al jaren pleit voor opvang ‘in de regio’ en zinspeelt op herziening van het Europese asielrecht, wil D66 in de eerste plaats gastvrij zijn, voor asielzoekers én arbeidsmigranten. Bezorgde rapporten van de Arbeidsinspectie en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de Verelendung aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben aan die verhoudingen vooralsnog weinig veranderd.

Het regeerakkoord van Rutte IV noemt wel de ‘mogelijkheid’ om te gaan werken met een ‘richtgetal’ voor het aantal gewenste migranten, maar eerst is het wachten op een advies daarover van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. De hoofdvraag daarbij is wat Nederland überhaupt zelf kan doen, aangezien het migratiebeleid bij uitstek in Brussel wordt bepaald. Voor PvdA en GroenLinks, die zo graag wilden regeren maar recht tegenover de VVD staan, was dat de reden om er dit keer eens geen groot punt van te willen maken in de formatie: op eigen houtje begint Nederland toch niet zo veel.

Het ‘gesleep met mensen’, waar Van der Burg zo graag een einde aan wil maken, zal daarom voorlopig de praktijk blijven.