Het nationale ongerief: regelzucht, legalisme en hangen aan procedures

Als u wilt weten hoe in deftige Haagse kring over dit kabinet wordt gedacht: lees het ongenadige oordeel van de Raad van State over de Miljoenennota. Uitvoeringsorganisaties lopen vast, de Belastingdienst voorop. Bijna schamper stelt de Raad vast dat er 29 bewindspersonen zijn die vooral papier produceren, tientallen hoofdlijnenbrieven en evenzoveel brieven over afzonderlijk beleid. Maar er komt weinig tastbaars uit hun handen. Kortom, in mijn wat minder deftige woorden, men is de pedalen kwijt.

Tijdens de Algemene Beschouwingen spitste de Kamer de klachten toe op het late initiatief van het kabinet om de energieprijzen te dempen. De Kamer wist wel waaraan het schortte: Nederland heeft zich sinds jaar en dag uitgeleverd aan de markt. Zelfs Sophie Hermans van de VVD verweet de ministeries dat ze lange tijd een prijsplafond afwezen omdat dat marktverstorend zou zijn. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) meende dat het zo traag was gegaan met een prijssubsidie omdat er eerst zestig energiebedrijven moesten worden geraadpleegd. Dat bleek niet waar, aangezien Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) de energiebedrijven al veel eerder hadden overtuigd van zo’n prijsplafond. Zoals dat hele marktverhaal rammelde – bij vorige crises, markt of geen markt, kwam Nederland óók achteraan sukkelen.

Raad van State: kabinet is de pedalen kwijt. Beeld Joost van den Broek

Premier Rutte zei in de Kamer dat Brussel tot twee weken geleden ingrijpen in de gasprijzen tegenhield. Ook dat was een raar verhaal. Op Prinsjesdag publiceerde de Financial Times een vergelijkend warenonderzoek van overheidssteun in de hele Europese Unie. Bijna alle andere lidstaten waren Nederland voorgegaan met hulp aan de burgerij, tot het kabinet begin deze week met dit – het moet ook gezegd – zeer royale pakket over de brug kwam.

Ruttes EU-volgzaamheid deed denken aan de eurocrisis van 2012, toen minister Jan Kees de Jager de fracties afschuimde, op zoek naar bezuinigingsmiljarden. Nederland moest en zou de 3-procentregel van Brussel halen. Andere eurolanden namen het minder nauw en keken met grote ogen naar de Haagse houding. Bij de PvdA hebben ze nog steeds nachtmerries van de rigide opstelling die het kabinet-Rutte-Asscher aan de dag legde.

Het is niet de marktwerking waardoor Nederland vastloopt, maar legalisme, regelzucht en hangen aan procedures. Improvisatie en eigenzinnig ingrijpen na grote gebeurlijkheden gaan het vaderlandse voorstellingsvermogen te boven. De Raad van State kan er zelf trouwens ook wat van. In hun brief over de Miljoenennota schrijven de staatsraden dat ze wel tevreden zijn over het opnemen van de ‘brede welvaart’ in de Miljoenennota. Dat is immers afgesproken.

Sophie Hermans: we weten niet wat we niet weten. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De ‘brede welvaart’ is een overdrachtelijk dashboard waarop niet alleen zoiets ordinairs als de koopkracht zichtbaar is gemaakt, maar ook de gevoelde tevredenheid, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid, werk-privé-balans en persoonlijke ontwikkeling. De bredewelvaartsmeter was een hartewens van de Kamer, die er zelfs een parlementair onderzoek aan wijdde. Wat je er vooral aan kunt afmeten is dat het complete bestuursapparaat, zowel wetgevend als uitvoerend, medeplichtig is aan de overheidsbrij waarin Nederland is verzeild geraakt.

Men wil tot achter de komma regelen dat u gelukkig wordt. De pretenties zijn enorm en vooral enorm gedetailleerd. Dat was ook tijdens de Beschouwingen weer het geval, want komen mensen met een warmtepomp wel aan hun trekken met dat prijsplafond en hoe moet het als je in een woongroep woont? Maar dan gebeurt het onvoorziene – dingen waarvan we niet weten dat we ze niet weten, zei Sophie Hermans – en loopt alles in het honderd. De Kamer en iedereen die meent dat de staat het zoveel beter kan, zal een spade dieper moeten steken dan wijzen naar de marktwerking. De markt is een gewillige vijand die er vooral voor zorgt dat je zelf als bestuurder of politicus buiten schot blijft.

Het kabinet liet de koning in de Troonrede zeggen dat we niet weten hoe het land erbij ligt als de kinderen van nu zelf kinderen hebben. Dat was een hele bekentenis, maar wel buiten minister Rob Jetten gerekend. Nederland wil in Europa klimaatkoploper zijn, staat in het regeerakkoord. En we weten weliswaar niet wat we niet weten, maar wel dat we in 2050 de klimaatdoelen gaan halen. Ook hier dreigde de werkelijkheid de theorie in te halen, aangezien er momenteel volop kolen worden gestookt in verband met de gasprijs. Dat betekent, berichtte het Planbureau voor de Leefomgeving, dat de verlangde CO2-reductie ver buiten bereik is geraakt.

Rob Jetten: het werkt niet dus nog een tandje erbij. Beeld Arie Kievit

Daar denkt Rob Jetten anders over. Hij was niet aanwezig bij de Beschouwingen, maar had wel laten weten dat we er nog harder aan gaan trekken. Niet in 2050, maar tien jaar eerder, in 2040, moet alle elektriciteit worden opgewekt zonder dat er CO2 aan te pas komt. Zo kennen we Nederland: als een strakke ambitie onhaalbaar blijkt te zijn, gaat er nog een schepje bovenop. Kennelijk was bij de minister niet doorgedrongen dat een week geleden een ander deftig instituut, het College van Rijksbouwmeesters, een waarschuwing liet uitgaan.

Want als Nederland zo doorgaat met zijn energiebeleid, met enerzijds een van overheidswege sterk bevorderde stroomvraag en anderzijds een elektriciteitsnet dat het aanbod van wind- en zonneparken nu al niet aankan, dan staat de leveringszekerheid op het spel. Laat dat even bezinken. Betaalbaarheid en leveringszekerheid waren altijd de onschokbare bastions van de Nederlandse energievoorziening. Straks moeten we eraan wennen dat de schemerlamp gezellig op zijn Italiaans knippert en de diepvries weleens uitvalt. En dan hadden de Rijksbouwmeesters nog geen rekening gehouden met de belofte van Rob Jetten om er nog een tandje bij te zetten.