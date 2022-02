‘Het nachtleven is meer dan alleen een feestje en de volgende dag een kater’

Franklin Maidman (28), arts

‘Ik heb dienst in het ziekenhuis zaterdag, maar daarna ga ik rechtstreeks naar de club. Hier moet ik bij zijn. Ik ga naar Club NYX, de plek waar ik ben opgegroeid toen ik als dorpse jongen naar de grote stad verhuisde. In de NYX heb ik mijn seksualiteit ontdekt en mijn mensen gevonden. Het is een stamkroeg in een clubjasje.

Franklin Maidman: ‘Het nachtleven is een uitlaatklep naast mijn werk als arts.’

‘Laatst was ik voor het eerst op wintersport. Ken je het gevoel dat je hebt als je vroeg in de ochtend een lege piste af skiet? Als je niet hoeft uit te kijken voor anderen en vol adrenaline keihard naar beneden sjeest over de verse sneeuw? Dat gevoel heb ik ook in de club. Eén lange adrenalinekick waarin je je verliest in de muziek en het donker en je alleen maar op jezelf en je vrienden hoeft te letten.

‘Het nachtleven is een uitlaatklep naast mijn werk als arts, de plek waar ik oplaad. Tegenwoordig polariseert iedereen op elk onderwerp. De nacht brengt mensen samen. Over muziek valt namelijk niet te discussiëren, je hoeft alleen maar te voelen en te dansen.

‘Ook qua representatie is de nachtcultuur belangrijk. Ik ben gay. Ik hoop dat ik inspiratie kan uitstralen en zo andere nachtvlinders kan helpen, bijvoorbeeld mensen die ook in de zorg werken en nog worstelen met hun seksualiteit. Representatie is ongelooflijk kostbaar.’

Ted langenbach (62), ‘partygoeroe’ en oprichter van club Now&Wow in Rotterdam.

‘Now&Wow gaat dit weekend nog niet open, omdat de club tijdelijk is ingericht als daklozenopvang. Het is een beetje asociaal om tegen de daklozen te zeggen: ‘wij gaan feesten, jullie moeten eruit.’ Dus ik ga zaterdagnacht bij m’n collega’s langs en ook de kans grijpen om weer eens lekker op een podium te draaien als dj.

Ted Langenbach: ‘Het is mijn grote wens om alle kleuren, leeftijden en geaardheden weer samen te zien dansen.’ Beeld Clement Taffin

‘In Nederland wordt de nacht- en clubcultuur niet al te serieus genomen, terwijl de industrie zo ongelooflijk belangrijk is. Op je ontdekkingsreis door de nacht leer je volwassen worden. Toen ik jong was, nam ik de trein naar West-Berlijn. ’s Nachts gingen we dansen en overdag bezochten we musea of het theater. Het nachtleven brengt gelaagdheid in cultuur: dáár leer je nieuwe muziekstijlen en maak je kennis met de underground cultuur. Het zorgt voor het finetunen van je smaak, van je zintuigen.

‘Dj’s beginnen hun carrière in de clubs, ontmoeten daar hun iconen. Mensen die nog twijfelen aan hun identiteit komen in het nachtleven gelijkgestemden tegen. Anderen hebben de democratie van en vrijheid van de nacht nodig om hun eigen identiteit te waarborgen. In de Now&Wow komen mensen uit wel tweehonderd verschillende culturen; alle verschillen vallen weg in de club. In het nachtleven kan zijn wie je wil zijn, en de exaltatie ’s nachts zorgt voor rust overdag.

‘Ook de grote steden hebben de temperament van het nachtleven nodig, om nog maar te zwijgen van de economische spin-off. Vroeger was het veel drukker in de stad, gingen mensen outfits kopen voor een avond uit. Op de coolsingel in Rotterdam is alles nu grijs en kijkt iedereen boos. De sexiness is weg.

‘Ik kan niet wachten tot mijn eigen club ook weer opengaat en onze oudste bezoeker van 86 jaar weer kan dansen op de techno van dj Benny Rodrigues. De nachtcultuur zorgt voor verzachting en verbinding en helpt tegen eenzaamheid en neerslachtigheid. Het is mijn grote wens om alle kleuren, leeftijden en geaardheden weer samen te zien dansen.’

Mijntje van der Linden (23), masterstudent kunstgeschiedenis

‘Ik ga zaterdagnacht naar club BIT in Rotterdam, om een van mijn beste vrienden te zien draaien. Als er niet te streng gehandhaafd wordt, tenminste.

Mijntje van der Linden: ‘In de nacht kun je jezelf zijn op een veilige, feestelijke manier die overdag niet bestaat.’

Voor mij is het nachtleven niet alleen escapisme - hoewel dat ook belangrijk en fijn is. Als queer persoon is de club een van de weinige plekken waar je jezelf volledig tot uiting kan laten komen, en dat met gelijkgestemden kunt vieren. ’s Nachts durf ik me op een manier te kleden waar ik me overdag niet comfortabel bij voel. Je kunt jezelf zijn op een veilige, feestelijke manier die overdag niet op dezelfde manier bestaat. Dat is van levensbelang.

‘De nacht voelt echt als een andere wereld. Er heerst een bepaalde geheimzinnigheid waardoor het niet uitmaakt wat je overdag doet. Dat is zo leuk aan het nachtleven: je spreekt en danst met mensen die je normaal niet zou tegenkomen.

‘Ik kan me bijna niet meer voorstellen hoe een oude, vertrouwde clubnacht voelt. Hoe je helemaal bezweet bij de dj-booth staat met je gekozen familie, je voeten niet meer voelt, eigenlijk al heel lang nodig naar wc moet en bijna niet meer kan, maar toch blijft dansen omdat het zo fijn is. Zo’n feest geeft brandstof waar je weer maanden op vooruit kunt.

Siem Nozza (42), Nachtburgemeester van Eindhoven

‘We mogen weer, eindelijk. Ik ga zaterdag sowieso de feestlocaties af in Eindhoven, om solidariteit te tonen. Beroepshalve open ik een paar feestjes met een speech, maar ik ga zeker ook een dansje wagen.

Siem Nozza: ‘In de club staat de vuilnisman naast een bankier te dansen en een VVD-politicus naast iemand van BIJ1. Dat heb je nergens anders.’ Beeld Yvesse Winkeler - Nozza

‘Het nachtleven is meer dan alleen maar party en de volgende dag een kater. Het komt steeds meer aan het licht dat het uitgaansleven ook op sociaal gebied van essentieel belang is. Ik ben naast nachtburgemeester ook docent en zie dat de jongeren in mijn klas het nachtleven nodig hebben: om stoom af te blazen, gelijkgezinden te ontmoeten, zichzelf te ontwikkelen en af en toe op hun bek te gaan.

‘In de club staat de vuilnisman naast een bankier te dansen en een VVD-politicus naast iemand van Bij1. Dat komt door de vrijheid die het nachtleven biedt: je voelt dat je los kunt gaan, dat je jezelf kunt zijn. Dat heb je nergens anders dan in een club. Niet in kroeg, niet in museum. Alleen in de nacht.

‘Nu vinden alle feestjes achter gesloten deuren plaats. De politie is er druk mee: ze moeten op pad om overlast in de kiem te smoren en feestjes op te rollen. Op een afterparty thuis mist de barman of bouncer die een oogje in het zeil houdt.

‘Het is niet meer van deze tijd om de nacht, éénderde deel van de dag, te verwaarlozen. Ik hoop dat er nu voor eens en voor altijd erkenning komt voor het belang van de nacht. Dan kan Eindhoven eindelijk groeien tot de stad die het pretendeert te zijn: een innovatieve metropoolregio. Daar hoort namelijk een bruisend nachtleven bij.’

Marieke Samallo (42), oprichter van het Milkshake Festival

‘Als ik hoor hoe in de politiek over het nachtleven gesproken wordt, denk ik: zijn wij dan die vreemde eend in de bijt die de nacht ziet als levensbehoefte? Waarom blijven wij steeds achter? Als we nou slim zijn, zorgen we er juist voor dat een deel van de samenleving overdag leeft en een andere groep ’s nachts.

Marieke Samallo: ‘Het leven is al zo bloody serious nu, en juist daarom snakt iedereen naar luchtigheid en plezier.’ Beeld Wouter van Gens

‘Gelukkig blijkt nu maar weer dat de groep nachtvlinders hartstikke groot is: 99 procent van de tickets voor zaterdag is uitverkocht. Het is geweldig dat de nacht van zich laat horen. Al vind ik het ook spannend, door de boetes waar Den Haag mee dreigt.

De nacht heeft iets heel charmants. In de jaren negentig was de Amsterdamse nachtclub Roxy de kweekvijver van kunstenaars, dé plek waar creativiteit naar buiten komt. Erwin Olaf kwam er vaak, om er maar een te noemen. Ik kijk zo uit naar het moment dat ik de mensen om me heen weer kan zien opbloeien. Dat we onszelf weer opkalefateren en op pad gaan, met de snoeiharde bas in onze oren.

‘In november, toen het heel even mocht, organiseerden we een Milkshakefeest in de Maassilo in Rotterdam. Helemaal in Assepoesterthema: iedereen moest om klokslag 12 uur naar huis. Bij het zien van al die blije, bekende gezichten kreeg ik tranen in mijn ogen. Het leven is al zo bloody serious nu, en juist daarom snakt iedereen naar luchtigheid en plezier. Toen realiseerde ik me weer even hoe belangrijk mijn werk is.’