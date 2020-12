Het mondkapje is verplicht, anders krijg je een boete, óók met een spatscherm of bandana

Tiffany (21) & Kadil (20) ‘Ik vond de prints mooi. En ze zijn herbruikbaar. Die van Kadil heb ik ook uitgekozen. Hij heeft niet zoveel met de ruimte.’ Beeld Sabine van Wechem

Waarom nu pas een mondkapjesplicht?

In het openbaar vervoer gold al een mondkapjesplicht en was het dringende advies om in publieke binnenruimten, zoals winkels, een mondkapje te dragen. In november besloot het kabinet dit dringende advies om te zetten in een mondkapjesplicht. De Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19, die per 1 december ingaat, moet ­deze en andere maatregelen mogelijk maken. Deze wet geldt voor drie maanden en geeft alle corona­besluiten die tot nu toe zijn genomen een wettelijke basis. Met de invoering van de wet hoeven de steden de coronamaatregelen niet meer op te nemen in speciale noodverordeningen. De wet moet het parlement ook meer zeggenschap geven bij de besluitvorming.

Voor wie en waar geldt de mondkapjesplicht?

Iedereen van 13 jaar en ouder moet onder andere in winkels, stadhuizen, restaurants, musea, theaters en scholen een mondkapje op doen. Voor basisscholen geldt de plicht niet. In alle andere scholen mogen leerlingen het mondkapje afdoen tijdens de les. De leraar hoeft ook geen mondkapje te dragen, mits hij 1,5 meter afstand houdt. In het ­openbaar vervoer moet nu ook in stations en bij bus- en tramhaltes een mondkapje worden gedragen. De mondkapjesplicht geldt niet voor personen die vanwege hun ziekte of een beperking geen mondkapje kunnen opdoen of dragen. Ook hoeft er geen mondkapje te worden gedragen tijdens muzikale repetities en optredens, sporten, ­acteren en het geven van interviews.

Annie (51) ‘Ik zag dit masker in het Mauritshuis. We moeten ook een beetje vrolijkheid brengen ondanks datde maskers nodig zijn.’ Beeld Sabine van Wechem

Wat is de boete voor het negeren van de plicht?

Wie betrapt wordt, moet rekening houden met een boete van 95 euro. Deze boete geldt nu ook voor het niet naleven van de anderhalve­metermaatregel. Aanvankelijk stond er 390 euro boete op het geen gepaste afstand houden, maar het kabinet besloot dit te verlagen. Personen die een bandana of sjaal dragen in een publieke binnenruimte in plaats van een mondkapje, moeten er ook rekening mee houden dat ze 95 euro moeten gaan betalen. Deze worden namelijk niet erkend als alternatief voor een mondkapje. Ook een spatscherm is uit den boze omdat deze mond en neus niet volledig afschermt.

Worden er veel overtredingen verwacht?

Het kabinet hoopt dat het publiek het belang zal inzien van de mondkapjesplicht, maar de eerste test zal begin volgende week zijn. Dan moet uit de wekelijkse politiecijfers over de coronaboetes duidelijk worden of de nieuwe maatregel ook goed wordt nageleefd. Het aantal coronaboetes daalt de laatste tijd. Vorige week schreef de politie 568 boetes uit omdat personen zich niet aan de coronaregels hielden. De week daarvoor waren het er 721. Ook het aantal waarschuwingen neemt af: 885 tegen 1.837 de week daarvoor. Uit een onderzoek dat maandag werd gepubliceerd, bleek dat de overgrote meerderheid van de jongeren, 80 procent, een mondkapje zal gaan dragen op plekken waar dit verplicht is. Wel zegt bijna de helft dat een mondkapje hen geen enkele ­bescherming biedt tegen het virus.

Christy (57) ‘Ik houd niet specifiek van luipaarden of zo, maar ik houd wel erg van dieren. Dit masker vond ik bijzonder. Het kostte me 4,95 euro.’ Beeld Sabine van Wechem

Wat verandert er nog meer per 1 december?

Wie een huishouden deelt, hoeft zich nu binnen niet te houden aan de anderhalvemeterregel. In de nieuwe wet wordt het begrip huishouden geschrapt. Vanaf nu geldt de anderhalvemeterafstandregel niet voor wie op hetzelfde adres woont of een voordeur deelt. Met deze verandering wil het kabinet de handhaving makkelijker maken voor agenten, boa’s en andere handhavers. Verder komt het verbod te vervallen op zingen en schreeuwen in groepsverband. Zingen en schreeuwen wordt nog altijd gezien als een potentiële bron van besmettingen maar vanaf nu geldt een dringend ­advies om het niet te doen.