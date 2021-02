Het moederbedrijf van Google viert uitbundige winstcijfers, met dank aan advertenties

De online advertentiemarkt is verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van de omzet van het concern. Beeld Getty Images

Het zijn cijfers waar iedere financieel directeur van droomt. Een kwartaalomzet van 56,9 miljard dollar (47 miljard euro) en een winst van 15,2 miljard. Beide groeiden fors ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De omzet met 23 procent en de winst zelfs met een duizelingwekkende 43 procent.

Tevreden gezichten dus bij Alphabet, temeer omdat analisten met een iets minder uitbundige groei rekening hadden gehouden. De portfolio van Alphabet is al even uitbundig, met activiteiten die zich uitstrekken van hardware en clouddiensten tot besturingssystemen en diensten. Maar nog altijd is de online advertentiemarkt de kurk waarop het concern drijft.

Deze is verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van de omzet. Dat is overigens inclusief advertenties op videoplatform YouTube. ‘Onze sterke prestatie in het vierde kwartaal werd gedreven door Search en YouTube’, zo stelde financieel directeur Ruth Porat in een toelichting bij de cijfers. Zo groeide de omzet van YouTube met maar liefst 46 procent. Het aantal adverteerders verdubbelde, vooral dankzij de introductie van nieuwe advertentieformaten.

Grootverdiener

Samen met Facebook is Alphabet de grootverdiener op het internet. Ook Facebook weet steeds meer geld uit deze markt te peuren, bleek onlangs uit zijn cijfers. Enerzijds omdat adverteerders nog steeds hun advertentiebudgetten richting online schuiven, maar ook omdat ze beide het spel met data uitstekend beheersen. Meer dan elk ander bedrijf kunnen Google en Facebook het juiste publiek bij een adverteerder leveren.

Maar er zijn kapers op de kust. Amazon bijvoorbeeld, dat ook steeds actiever in deze markt is. Het aandeel van Google in de wereldwijde advertentiemarkt daalt hierdoor licht. Onderzoeksbureau eMarketer schat dat dit in 2021 zal uitkomen op ongeveer 30 procent.

Cloud

Analisten keken ondertussen ook reikhalzend uit naar de andere gebieden waarin Alphabet actief is. Want met de moordende concurrentie op de advertentiemarkt zal het steeds lastiger worden groeicijfers te laten zien. Clouddiensten is zo’n tak van sport. Hier moet Alphabet het opnemen tegen onder meer Microsoft en marktleider Amazon. Toch waren ook hier tevreden gezichten te zien met een omzetgroei van ruim 46 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Inmiddels zijn de clouddiensten goed voor een omzet van 3,83 miljard dollar. Klein bier vergeleken bij de advertenties, maar hier zit meer rek in.

Deze week nog kondigde Google een samenwerking met Ford aan op het gebied van clouddiensten. Dit betekent ook dat het besturingssysteem Android (vooral bekend van mobieltjes) ook in alle auto’s van Ford zal komen.

Is het dan alleen maar hosanna? Dat niet. Op het hoofdkantoor zullen veel zorgen zijn over alle rechtszaken die lopen tegen het bedrijf. Bataljons juristen moeten een verdediging zien te verzinnen tegen meerdere aanklachten over machtsmisbruik. Niet alleen het thuisland, ook Europa trekt de teugels de laatste tijd flink aan: Big Tech ligt onder het vergrootglas.