Het MH17-vonnis wordt historisch, zelfs als de daders hun celstraf nooit uitzitten

De rechtbank voorafgaand aan het de pleidooien in het MH17-proces, maart 2022. Beeld ANP

Ruim vijf maanden hebben de rechters gewerkt aan het vonnis in het megaproces tegen de vier MH17-verdachten. Het Openbaar Ministerie eiste in december vorig jaar levenslange celstraffen tegen separatistenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Ze zijn volgens het OM verantwoordelijk voor de moord op alle 298 inzittenden van vlucht MH17. Vandaag blijkt bij de uitspraak of de rechters zich daarbij aansluiten.

De vier zijn ‘hoge bomen’ bij het leger van de separatisten en zouden volgens het OM een leidinggevende rol hebben vervuld bij het bestellen, bewaken, vervoeren en afvoeren van de Buk-Telar (Buk-installatie) waarmee vlucht MH17 op 17 juli 2014 uit de lucht is geschoten. Dat de vier - drie Russen en één Oekraïner – niet zelf op de knop van de raketinstallatie hebben gedrukt, maakt volgens de aanklagers niks uit. Ze hebben ‘hun wapen naar een afvuurlocatie geleid die zich recht onder een bekende luchtvaartroute bevond’.

68 dagen – verspreid over ruim tweeënhalf jaar – trok de Haagse rechtbank uit om deze juridisch complexe zaak te behandelen. In hun vonnis zullen de rechters vele vragen moeten beantwoorden, maar drie zijn het belangrijkst. Zo zullen ze moeten vaststellen of MH17 daadwerkelijk door een uit Rusland afkomstige Buk-installatie is neergeschoten, en niet door bijvoorbeeld een Oekraïense raket zoals de advocaten van verdachte Poelatov betogen. Daarnaast moeten ze de vraag beantwoorden vanaf welke plek de raket is afgeschoten. En tot slot moeten ze oordelen over de rol die de vier verdachten hebben gespeeld, en of deze strafbaar is.

Daders en motieven

‘De rechters zullen zich niet rechtstreeks uitspreken over de rol van Rusland. Maar áls ze de verdachten veroordelen en vaststellen dat de raket uit Rusland afkomstig was, dan zeggen ze daar indirect natuurlijk wel wat over’, zegt Marieke de Hoon, internationaal strafrechtdeskundige aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Dat betekent voor Oekraïners erkenning dat Rusland ook al in 2014 bij het conflict in Oost-Oekraïne betrokken was. Het is de eerste keer dat een buitenlandse rechter dat zou bevestigen.’

Maar er zijn meer redenen waarom deze uitspraak als historisch bestempeld kan worden. ‘Ook al is het jaren geleden’, zegt Ruth Jager, die als slachtofferadvocaat bij het proces betrokken is, ‘de nabestaanden leven nog altijd met het enorme leed dat hun familieleden is aangedaan. Ze willen weten: wat is er gebeurd, hoe heeft het kunnen gebeuren en wie waren hiervoor verantwoordelijk.’

Meteen na de ramp op 17 juli 2014 ontspon zich een strijd om de ‘waarheid’. Het internationale onderzoeksteam (JIT) concludeerde na twee jaar onderzoek dat vlucht MH17 was neergeschoten door een Buk-raket. Deze raket was vanuit het Russische Koersk naar Oekraïne gebracht en werd afgevuurd vanaf een veld bij Pervomajski, een gebied dat in handen was van pro-Russische separatisten, aldus het JIT.

Zowel Rusland als de verdachten hebben betrokkenheid bij de MH17-ramp altijd ontkend, ze verwijten het internationale onderzoeksteam en het Nederlandse OM vooringenomenheid. Kort na de ramp wees Rusland met de beschuldigende vinger naar Oekraïne, en presenteerde het alternatieve scenario’s. In een van die scenario’s zou een Oekraïens gevechtsvliegtuig vlucht MH17 hebben neergehaald.

Complottheorieën tegengaan

Hoewel veel informatie die tijdens de strafzaak naar buiten is gekomen, niet nieuw was, is het proces toch waardevol voor het vaststellen van een ‘accurate versie van de geschiedenis voor de huidige en toekomstige generaties’, zegt strafrechtdeskundige De Hoon. ‘Afgelopen tweeënhalf jaar is elk bewijsstuk in het openbaar gepresenteerd. De rechters hebben alles gewogen. In het Nederlandse strafproces word je niet zomaar veroordeeld: er is een hoge bewijsstandaard. Dat betekent dat er straks een gezaghebbend vonnis ligt. Hiermee kun je ontkenningen, complottheorieën en alternatieve scenario’s tegengaan.’

En dat, zegt Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17, ‘geeft rust en duidelijkheid voor de nabestaanden. Misschien dat een deel van hen na de uitspraak besluit: nu kan ik er wat meer afstand van nemen.’

Dat alle vier verdachten afwezig waren tijdens het proces, en het nog maar de vraag is of ze bij een veroordeling ooit hun straf uit zullen zitten, maakt de uitspraak wat hem betreft niet minder belangrijk. Zo denkt ook De Hoon erover. ‘Het is misschien geen perfect proces. Maar als je kunt accepteren dat de verdachten niet, of op zijn minst niet op korte termijn, achter de tralies zullen zitten, dan is het nog steeds heel waardevol.’

En, voegt ze toe, ‘je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt. Wie weet komt het huidige Russische regime ooit ten val, en zullen de verdachten dan alsnog hun straffen uitzitten.’